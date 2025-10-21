Ολυμπιακός: Περισσότεροι από 3.500 οι «ερυθρόλευκοι» φίλαθλοι στο Μονζουίκ (pics+vid)

Αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League.

Στο πλευρό των ποδοσφαιριστών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι φυσικά οι οπαδοί της ομάδας του μεγάλου λιμανιού, που δίνουν βροντερό «παρών» στο γήπεδο και στηρίζουν τις προσπάθειες των νταμπλούχων Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, στο Μονζουίκ βρίσκονται περισσότεροι από 3.500 οπαδοί του Ολυμπιακού, που έχουν μετατρέψει το γήπεδο της Μπαρτσελόνα σε ένα… μικρό «Γ. Καραϊσκάκης» με τις φωνές τους και τα συνθήματά τους.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο πριν από τη Βαρκελώνη και τώρα από το γήπεδο: