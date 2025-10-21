Ολυμπιακός: Περισσότεροι από 3.500 οι «ερυθρόλευκοι» φίλαθλοι στο Μονζουίκ (pics+vid)
Βροντερό «παρών» δίνουν πάνω από 3.500 οπαδοί του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο Μονζουίκ για να στηρίξουν τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ στο μεγάλο παιχνίδι κόντρα στη Μπαρτσελόνα.
- Λούβρο: Ανασφάλιστα τα τεράστιας αξίας κοσμήματα που κλάπηκαν – Γιατί θεωρείται αδύνατο να εντοπιστούν
- Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες για τις άδειες οδήγησης - Τι ισχύει
- Τρίκαλα: «Σκεφτόμουν να την σκοτώσω» – Τι ισχυρίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του
- Η Μικρή Πρέσπα κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή – Εικόνες από drone δείχνουν την στάθμη να πέφτει δραματικά
Αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League.
Στο πλευρό των ποδοσφαιριστών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι φυσικά οι οπαδοί της ομάδας του μεγάλου λιμανιού, που δίνουν βροντερό «παρών» στο γήπεδο και στηρίζουν τις προσπάθειες των νταμπλούχων Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, στο Μονζουίκ βρίσκονται περισσότεροι από 3.500 οπαδοί του Ολυμπιακού, που έχουν μετατρέψει το γήπεδο της Μπαρτσελόνα σε ένα… μικρό «Γ. Καραϊσκάκης» με τις φωνές τους και τα συνθήματά τους.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο πριν από τη Βαρκελώνη και τώρα από το γήπεδο:
Είσαι στο μυαλό… στην Βαρκελώνη! 🔴⚪#OlympiacosFC #Fans #Barcelona #UCL #BARCAOLY pic.twitter.com/nJwxNxeRSV
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 21, 2025
- Λούβρο: Η ζημιά από την κλοπή των κοσμημάτων του Ναπολέοντα φτάνει τα 88 εκατομμύρια ευρώ
- Oικογενειακές επιχειρήσεις: Μία στις τέσσερις αναζητά εξωτερικές επενδύσεις
- PicoRing: Ένα δαχτυλίδι αντικαθιστά το ποντίκι υπολογιστή – Το «πρόβλημα» που έλυσαν οι δημιουργοί του
- Μεσσηνία: Με αυτοκίνητο έφτασε στην Καλαμάτα ο 22χρονος που ισχυρίζεται ότι πήγε κολυμπώντας – Τι δείχνουν οι έρευνες
- Έκπληκτος ο Ντάνι Γκαρθία με τη φάση του Έσε: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αποβολή στην ζωή μου»
- Άρης – Μανρέσα 79-86: Πάλεψε κόντρα στην ισχυρούς Ισπανούς, αλλά «λύγισε» στο τέλος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις