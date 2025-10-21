Η Μπαρτσελόνα «ανοίγει» το σκορ (1-0) επί του Ολυμπιακού (vid)

Πριν συμπληρωθεί δεκάλεπτο στη Βαρκελώνη η Μπαρτσελόνα άνοιξε το σκορ κόντρα στον Ολυμπιακό, στο παιχνίδι του Μονζουίκ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Στο 7′ συγκεκριμένα και μετά από προσπάθεια του Γιαμάλ μέσα στην περιοχή, η μπάλα έφτασε στον Φερμίν που από κοντά έκανε το 1-0 για την ομάδα του Χάνσι Φλικ.

Δείτε το γκολ: