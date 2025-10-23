Δεν μπορεί να κρυφτεί ο έρωτας τους: Το viral wallpaper του Λαμίν Γιαμάλ με την Νίκι Νικόλ (pics)

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν κρύβει ούτε το ταλέντο του στο γήπεδο με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα ούτε την τρυφερή του πλευρά στην καθημερινότητά του. Η Αργεντινή τραγουδίστρια Νίκι Νικόλ έδωσε στους fans τους μια μικρή γεύση από τη σχέση τους μέσα από ένα νέο post στο Instagram που συνδύαζε ρομαντισμό και χιούμορ.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που μοιράστηκε, ξεχώρισαν στιγμές όπου το ζευγάρι χαμογελά και αγναντεύει τη θάλασσα ή απλώς απολαμβάνει την παρέα του ο ένας με τον άλλο.

Ωστόσο, εκείνο που κέρδισε τα περισσότερα σχόλια ήταν… κάτι απροσδόκητο, το wallpaper στον υπολογιστή του Γιαμάλ.

Το wallpaper του Γιαμάλ

Η εικόνα, γεμάτη καρδούλες με φωτογραφίες της Νίκι και τη φράση «I love my girlfriend», έγινε γρήγορα viral. Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, το νεαρό ζευγάρι δείχνει πως απολαμβάνει τον έρωτα του, χαρίζοντας στιγμές που κάνουν τους fans να χαμογελούν.