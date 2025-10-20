«Μαλλί μπρόκολο»: Το κούρεμα του Λαμίν Γιαμάλ που έγινε μανία στα πιτσιρίκια

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν ξεχωρίζει μόνο για την ταχύτητά του και το ταλέντο του στο χορτάρι — αλλά και για το στιλ του. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα έχει γίνει άθελά του το πρόσωπο πίσω από μια νέα ανδρική τάση: το «curly undercut», ένα κούρεμα που συνδυάζει τη ρετρό αύρα των ’80s με τη φρεσκάδα και την αυτοπεποίθηση της Generation Z.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γνωστό ως «pelo brócoli» ή «μαλλί μπρόκολο» και έχει εξελιχθεί σε φαινόμενο: χιλιάδες νεαροί το δοκιμάζουν, από σχολεία και πανεπιστήμια μέχρι γυμναστήρια, με τα βίντεο στο TikTok να το απογειώνουν μέσα από memes και tutorials. Πρόκειται για ένα degradé κούρεμα με έντονη αντίθεση ανάμεσα στα πλάγια — τα οποία είναι πολύ κοντά ή σχεδόν ξυρισμένα — και το επάνω μέρος, όπου τα σγουρά μαλλιά διατηρούνται με όγκο και φυσική κίνηση.

Όπως εξηγούν οι κομμωτές, «στα πλάγια κουρεύουμε πολύ κοντά, σχεδόν μέχρι τους κροτάφους, και αφήνουμε το πάνω μέρος πιο μακρύ για να αναδειχθούν οι μπούκλες». Το αποτέλεσμα είναι φρέσκο, νεανικό και δυναμικό, ιδανικό για σγουρά ή κυματιστά μαλλιά. Όμως όλο και περισσότεροι άνδρες με ίσιο μαλλί επιλέγουν να το υιοθετήσουν, κάνοντας μια ελαφριά περμανάντ, που έχει επανέλθει στη μόδα — άλλο ένα σημάδι της επιστροφής των φυσικών 80s look.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Espacio Q, σημειώνει: «Το curly undercut είναι θέμα ισορροπίας. Δίνεις σχήμα στο κούρεμα, αλλά αφήνεις το μαλλί να “αναπνέει” φυσικά». Η συντήρησή του απαιτεί κόπο: χρειάζεται φρεσκάρισμα στα πλάγια κάθε τρεις-τέσσερις εβδομάδες, ενυδάτωση με μάσκες ή λάδια και αποφυγή της υπερβολικής θερμότητας. Αν χρησιμοποιείται σεσουάρ, το ιδανικό είναι με διαχύτη (diffuser) για να μη χαλάσουν οι μπούκλες.

Άλλοι προτείνουν προϊόντα με φυσικά έλαια (καριτέ, καρύδα, αργκάν, τζοτζόμπα) και αλόη βέρα, για να διατηρείται η ελαστικότητα και η λάμψη των μαλλιών. Ο στόχος είναι να δίνεται όγκος και φυσική κίνηση, χωρίς να βαραίνει το μαλλί.

Το συγκεκριμένο στυλ, πάντως, δεν ταιριάζει σε όλους. Όπως προειδοποιούν οι ειδικοί, δεν ενδείκνυται για άνδρες με πολύ λεπτή τρίχα ή αρχόμενη τριχόπτωση, καθώς το μυστικό του undercut είναι ο όγκος στην κορυφή. Παρ’ όλα αυτά, δεν περιορίζεται στους εφήβους — μπορεί να δείξει εξίσου κομψό και σε μεγαλύτερους άνδρες που επιθυμούν ένα πιο ανανεωμένο και φυσικό look.

Διάσημοι όπως ο Λουσιέν Λάβισκουντ, γνωστός από τη σειρά Emily in Paris, ή ο ίδιος ο Λαμίν Γιαμάλ, έχουν κάνει το curly undercut σήμα κατατεθέν. Οι φωτογραφίες τους κατακλύζουν τα social media, συνοδευόμενες από σχόλια, memes και οδηγούς για το πώς να αποκτήσει κανείς το ίδιο στυλ.

Το curly undercut είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό κούρεμα· είναι δήλωση ταυτότητας. Εκφράζει τη νέα αντίληψη για την ανδρική εμφάνιση — πιο φυσική, πιο εκφραστική, πιο ειλικρινής. Όπως ο Γιαμάλ στο γήπεδο, έτσι και οι νέοι που το επιλέγουν θέλουν να ξεχωρίσουν με τον δικό τους τρόπο: αυθεντικά, με στυλ και αυτοπεποίθηση.