Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
«Μαλλί μπρόκολο»: Το κούρεμα του Λαμίν Γιαμάλ που έγινε μανία στα πιτσιρίκια
Champions League 20 Οκτωβρίου 2025 | 10:58

«Μαλλί μπρόκολο»: Το κούρεμα του Λαμίν Γιαμάλ που έγινε μανία στα πιτσιρίκια

Από τα γήπεδα μέχρι το TikTok, το στυλ του νεαρού άσου της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ καθορίζει τη μόδα της Generation Z, επαναφέροντας το πνεύμα των ’80s και ’90s

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν ξεχωρίζει μόνο για την ταχύτητά του και το ταλέντο του στο χορτάρι — αλλά και για το στιλ του. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα έχει γίνει άθελά του το πρόσωπο πίσω από μια νέα ανδρική τάση: το «curly undercut», ένα κούρεμα που συνδυάζει τη ρετρό αύρα των ’80s με τη φρεσκάδα και την αυτοπεποίθηση της Generation Z.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γνωστό ως «pelo brócoli» ή «μαλλί μπρόκολο» και έχει εξελιχθεί σε φαινόμενο: χιλιάδες νεαροί το δοκιμάζουν, από σχολεία και πανεπιστήμια μέχρι γυμναστήρια, με τα βίντεο στο TikTok να το απογειώνουν μέσα από memes και tutorials. Πρόκειται για ένα degradé κούρεμα με έντονη αντίθεση ανάμεσα στα πλάγια — τα οποία είναι πολύ κοντά ή σχεδόν ξυρισμένα — και το επάνω μέρος, όπου τα σγουρά μαλλιά διατηρούνται με όγκο και φυσική κίνηση.

Όπως εξηγούν οι κομμωτές, «στα πλάγια κουρεύουμε πολύ κοντά, σχεδόν μέχρι τους κροτάφους, και αφήνουμε το πάνω μέρος πιο μακρύ για να αναδειχθούν οι μπούκλες». Το αποτέλεσμα είναι φρέσκο, νεανικό και δυναμικό, ιδανικό για σγουρά ή κυματιστά μαλλιά. Όμως όλο και περισσότεροι άνδρες με ίσιο μαλλί επιλέγουν να το υιοθετήσουν, κάνοντας μια ελαφριά περμανάντ, που έχει επανέλθει στη μόδα — άλλο ένα σημάδι της επιστροφής των φυσικών 80s look.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Espacio Q, σημειώνει: «Το curly undercut είναι θέμα ισορροπίας. Δίνεις σχήμα στο κούρεμα, αλλά αφήνεις το μαλλί να “αναπνέει” φυσικά». Η συντήρησή του απαιτεί κόπο: χρειάζεται φρεσκάρισμα στα πλάγια κάθε τρεις-τέσσερις εβδομάδες, ενυδάτωση με μάσκες ή λάδια και αποφυγή της υπερβολικής θερμότητας. Αν χρησιμοποιείται σεσουάρ, το ιδανικό είναι με διαχύτη (diffuser) για να μη χαλάσουν οι μπούκλες.

Άλλοι προτείνουν προϊόντα με φυσικά έλαια (καριτέ, καρύδα, αργκάν, τζοτζόμπα) και αλόη βέρα, για να διατηρείται η ελαστικότητα και η λάμψη των μαλλιών. Ο στόχος είναι να δίνεται όγκος και φυσική κίνηση, χωρίς να βαραίνει το μαλλί.

Το συγκεκριμένο στυλ, πάντως, δεν ταιριάζει σε όλους. Όπως προειδοποιούν οι ειδικοί, δεν ενδείκνυται για άνδρες με πολύ λεπτή τρίχα ή αρχόμενη τριχόπτωση, καθώς το μυστικό του undercut είναι ο όγκος στην κορυφή. Παρ’ όλα αυτά, δεν περιορίζεται στους εφήβους — μπορεί να δείξει εξίσου κομψό και σε μεγαλύτερους άνδρες που επιθυμούν ένα πιο ανανεωμένο και φυσικό look.

Διάσημοι όπως ο Λουσιέν Λάβισκουντ, γνωστός από τη σειρά Emily in Paris, ή ο ίδιος ο Λαμίν Γιαμάλ, έχουν κάνει το curly undercut σήμα κατατεθέν. Οι φωτογραφίες τους κατακλύζουν τα social media, συνοδευόμενες από σχόλια, memes και οδηγούς για το πώς να αποκτήσει κανείς το ίδιο στυλ.

Το curly undercut είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό κούρεμα· είναι δήλωση ταυτότητας. Εκφράζει τη νέα αντίληψη για την ανδρική εμφάνιση — πιο φυσική, πιο εκφραστική, πιο ειλικρινής. Όπως ο Γιαμάλ στο γήπεδο, έτσι και οι νέοι που το επιλέγουν θέλουν να ξεχωρίσουν με τον δικό τους τρόπο: αυθεντικά, με στυλ και αυτοπεποίθηση.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Φορολογία: Η Ευρώπη βουλιάζει στην ανισότητα 

Φορολογία: Η Ευρώπη βουλιάζει στην ανισότητα 

Business
ΔΕΗ: Σβήνει τον λιγνίτη, ανάβει τα data centers – Το 2026 οι αποφάσεις

ΔΕΗ: Σβήνει τον λιγνίτη, ανάβει τα data centers – Το 2026 οι αποφάσεις

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 20.10.25

Αντετοκούνμπο: «Θα δημιουργήσουμε προβλήματα – Ανυπομονώ να δω τον Μίντλετον να δακρύζει» (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε ενόψει της πρεμιέρας του NBA των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και αποκαλύπτει τα σχέδιά του για τη νέα σεζόν.

Σύνταξη
Ντέκο σε Φλικ: «Γύρισε την άμυνα δέκα μέτρα πίσω»
Μπαρτσελόνα 20.10.25

Ντέκο σε Φλικ: «Γύρισε την άμυνα δέκα μέτρα πίσω»

Αντιπαράθεση ανάμεσα στον τεχνικό διευθυντή και τον Γερμανό προπονητή της Μπαρτσελόνα για τα αμυντικά κενά - Εσωτερική ένταση στα αποδυτήρια και οικονομικές ζημίες για δεύτερη χρονιά συνθέτουν το πιο εκρηκτικό σκηνικό στη σύγχρονη εποχή των «μπλαουγκράνα».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ντάνι Γκαρθία: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας με την Μπαρτσελόνα – Θρύλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό»
Champions League 20.10.25

Ντάνι Γκαρθία: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας με την Μπαρτσελόνα – Θρύλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε στη «Mundo Deportivo» ενόψει της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45), αποθέωσε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ αναφέρθηκε και στις ιδιαιτερότητες της ζωής στην Αθήνα.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Με Στρεφέτσα, Ταρέμι, αλλά χωρίς Ροντινέι η αποστολή για το σπουδαίο ματς με την Μπαρτσελόνα (pic)
Champions League 20.10.25

Μέσα Στρεφέτσα, Ταρέμι, εκτός ο Ροντινέι: Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45) στο σπουδαίο παιχνίδι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή που θα «πετάξει» για Βαρκελώνη.

Σύνταξη
Οι ομάδες σκέφτονται να ζητήσουν από την UEFA περισσότερες αλλαγές
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Οι ομάδες σκέφτονται να ζητήσουν από την UEFA περισσότερες αλλαγές

Να καταθέσουν στην UEFA πρόταση που θα επιτρέπει και έκτη αλλαγή κατά τη διάρκεια των αγώνων αλλά και μεγαλύτερο «ενεργό» ρόστερ κατά τη διάρκεια της σεζόν, σκέφτονται οι ομάδες-μέλη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Συλλόγων.

Σύνταξη
Καλύτερος νέος παίκτης της χρονιάς: Ο Χρήστος Μουζακίτης παραμένει πρώτος στις προτιμήσεις του κοινού
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Καλύτερος νέος παίκτης της χρονιάς: Ο Χρήστος Μουζακίτης παραμένει πρώτος στις προτιμήσεις του κοινού

Δεν... γίνεται να χάσει το βραβείο Golden Boy Web 2025 ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος προηγείται με ποσοστό 50,1% στον τρίτο γύρο της ψηφοφορίας του «tuttosport».

Σύνταξη
Το οικονομικό «δράμα», το χρέος δισεκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα και το «παιχνίδι» εντυπώσεων με τους αριθμούς
On Field 14.10.25

Το οικονομικό «δράμα», το χρέος δισεκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα και το «παιχνίδι» εντυπώσεων με τους αριθμούς

Σοκάρουν τα οικονομικά δεδομένα της Μπαρτσελόνα, με το χρέος της να εμφανίζεται να ξεπερνά ακόμη και την εκτιμώμενη συνολική αξία του συλλόγου στην αγορά, καθιστώντας το τεχνικά μη βιώσιμο. Οι «μπηχτές» για τα 4.000.000.000 €, η έρευνα που «δείχνει» 2,484 δισεκατομμύρια ευρώ χρεός, τα «βάρη», η Goldman Sachs και ο ρόλος του πρότζεκτ «Espai Barça».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με Λεβαντόφσκι: Τραυματίστηκε και τέθηκε νοκ-άουτ με Ολυμπιακό και Ρεάλ
Champions League 14.10.25

Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με Λεβαντόφσκι: Τραυματίστηκε και τέθηκε νοκ-άουτ με Ολυμπιακό και Ρεάλ

Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να έχει προβλήματα και έρχονται τα ματς με Χιρόνα και Ολυμπιακό - Τραυματίστηκε και ο Λεβαντόφσκι, ποια είναι η κατάσταση του Ραφίνια.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Έτοιμος να συμμετάσχει στη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν, εάν λάβει πρόσκληση – Σκεπτικισμός από ΕΕ
Δεν έλαβε πρόσκληση 20.10.25

Ο Ζελένσκι θέλει να συμμετάσχει στις συνομιλίες Τραμπ - Πούτιν - Σκεπτικισμός από ΕΕ για τη σύνοδο στη Βουδαπέστη

Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη για την Ουκρανία αλλά δεν έχουν καλέσει τον Ζελένσκι - Σύνοδος ΥΠΕΞ της ΕΕ στο Λουξεμβούργο για να καθορίσουν τη στάση τους

Σύνταξη
Οι ενέσεις αδυνατίσματος έχουν νομιμοποιήσει ξανά το skinny στη μόδα – Το body positivity νοσεί
Plus size 20.10.25

Οι ενέσεις αδυνατίσματος έχουν νομιμοποιήσει ξανά το skinny στη μόδα - Το body positivity νοσεί

Μια νέα έκθεση της Vogue διαπιστώνει μείωση του αριθμού των μοντέλων με «καμπύλες» στην πασαρέλα, ενώ η ευρεία χρήση των φαρμάκων απώλειας βάρους πιστώνεται με την ομαλοποίηση της λεπτότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ενίσχυση της ΚΕΔΕ προς τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Χίου
Δωρεά 20.10.25

Ενίσχυση της ΚΕΔΕ προς τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Χίου

Συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ στον Δήμο Χίου και διανομή ζωοτροφών από την ΚΕΔΕ στους πληγέντες από την φετινή πυρκαγιά, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Χίο.

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Θα δημιουργήσουμε προβλήματα – Ανυπομονώ να δω τον Μίντλετον να δακρύζει» (vids)
Μπάσκετ 20.10.25

Αντετοκούνμπο: «Θα δημιουργήσουμε προβλήματα – Ανυπομονώ να δω τον Μίντλετον να δακρύζει» (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε ενόψει της πρεμιέρας του NBA των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και αποκαλύπτει τα σχέδιά του για τη νέα σεζόν.

Σύνταξη
Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του NBA
NBA 20.10.25

Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του NBA

Με τη νέα του ανανέωση στους Χιούστον Ρόκετς, ο Κέβιν Ντουράντ φτάνει τα 598 εκατομμύρια δολάρια σε συνολικά έσοδα καριέρας — κανείς άλλος δεν έχει κερδίσει περισσότερα από τα συμβόλαιά του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ντέκο σε Φλικ: «Γύρισε την άμυνα δέκα μέτρα πίσω»
Μπαρτσελόνα 20.10.25

Ντέκο σε Φλικ: «Γύρισε την άμυνα δέκα μέτρα πίσω»

Αντιπαράθεση ανάμεσα στον τεχνικό διευθυντή και τον Γερμανό προπονητή της Μπαρτσελόνα για τα αμυντικά κενά - Εσωτερική ένταση στα αποδυτήρια και οικονομικές ζημίες για δεύτερη χρονιά συνθέτουν το πιο εκρηκτικό σκηνικό στη σύγχρονη εποχή των «μπλαουγκράνα».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γάζα: Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός – Τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από την αρχή της εκεχειρίας
Σε τεντωμένο σχοινί 20.10.25

Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός στη Γάζα - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιους από την αρχή της εκεχειρίας

Το τελευταίο 24ωρο η εύρθαυστη εκεχειρία στη Γάζα πήγε να τιναχτεί στον αέρα - Το Ισραήλ εξαπέλυσε βομβαρδισμούς σκοτώνοντας 45 ανθρώπους - Υποβάθμισε το γεγονός ο Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ποια ισότητα; – Oι γυναίκες εξακολουθούν να εγκαταλείπουν το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής
Μελέτη RIBA 20.10.25

Ποια ισότητα; – Oι γυναίκες εξακολουθούν να εγκαταλείπουν το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής

Νέα έκθεση του RIBA αποκαλύπτει ότι ο σεξισμός, η παρενόχληση, οι άνισες αμοιβές και η τοξική κουλτούρα εξακολουθούν να διώχνουν τις γυναίκες από την αρχιτεκτονική, 20 χρόνια μετά την πρώτη προειδοποίηση

Σύνταξη
Ολυμπιακός Κ19: Η αποστολή για το ματς με την Μπαρτσελόνα Κ19
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Η αποστολή του Ολυμπιακού Κ19 για το ματς του Youth League με την Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός Κ19 θα ταξιδέψει με την πρώτη ομάδα για τη Βαρκελώνη, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Μπαρτσελόνα, για την τρίτη αγωνιστική του Youth League – Η αποστολή των Ερυθρόλευκων.

Σύνταξη
How One Amendment Could Open Pandora’s Box
English edition 20.10.25

How One Amendment Could Open Pandora’s Box

Institutional interventions appear to support the Euronext–Hellenic Exchanges (ATHEX) deal, but the revision of takeover and delisting rules is raising concerns

Σύνταξη
Ντάνι Γκαρθία: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας με την Μπαρτσελόνα – Θρύλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό»
Champions League 20.10.25

Ντάνι Γκαρθία: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας με την Μπαρτσελόνα – Θρύλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε στη «Mundo Deportivo» ενόψει της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45), αποθέωσε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ αναφέρθηκε και στις ιδιαιτερότητες της ζωής στην Αθήνα.

Σύνταξη
«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου
Culture Live 20.10.25

«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου

Ο πρίγκιπας Άντριου στο επίκεντρο νέου σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις της Βιρτζίνια Τζούφρι και την έρευνα της βρετανικής αστυνομίας για τις κινήσεις του σχετικά με την υπόθεση Επστάιν

Σύνταξη
Ιαπωνία: Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού – Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι
Υπερσυντηρητική εθνικίστρια 20.10.25

Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού στην Ιαπωνία - Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι

Η ουσία της πολιτικής της Τακαΐτσι εδράζεται σε μια άκαμπτη υπερσυντηρητική ιδεολογία διαμορφωμένη από τον μέντορά της, τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε που δολοφονήθηκε το 2022 στην Ιαπωνία

Σύνταξη
