Αποκαλύψεις για τον Γιαμάλ: Οι παράλογες απαιτήσεις του πατέρα του και η… ιδιαίτερη αντιμετώπιση στην Μπαρτσελόνα

Δεν χαλάνε κανένα χατίρι του Λαμίν Γιαμάλ στην Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με τον Γάλλο δημοσιογράφο, Ρομέν Μολίνα.

Ο Γάλλος αναφέρει πως η πρωταθλήτρια Ισπανίας έχουν πραγματοποιήσει κάθε αίτημα του 18χρονου αλλά και τις οικογένειάς του, καθώς οι γονείς του Γιαμάλ έχουν δεχτεί υπέρογκα ποσά για λογαριασμό του παιδιού τους.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός υπέγραψε με την Adidas για ένα ποσό γύρω στα 30-40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το πρακτορείο του ατζέντη του Χόρχε Μέντες, χρειάστηκε να πληρώσει την οικογένειά του περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια για να κερδίσουν την υπογραφή του. Παράλληλα, με την Μπαρτσελόνα, ο μεσοεπιθετικός δέχεται ετήσιες απολαβές κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, μαζί με σημαντικά μπόνους αφοσίωσης, με το συμβόλαιο να ισχύει μέχρι το 2031.

Τι αποκάλυψαν για τον Γιαμάλ

Παράλληλα, ο πατέρας του Γιαμάλ άρχισε να έχει ακόμα μεγαλύτερες απαιτήσεις από την Μπαρτσελόνα, όσο μεγάλωνε το όνομα του γιου του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η στήριξη του συλλόγου στην προώθηση για τη «Χρυσή Μπάλα», καθώς ο πατέρας του 18χρονου θεώρησε ότι δεν δεχόταν την ίδια υποστήριξη με τον Ραφίνια, κάτι που άλλαξε μετά το περιστατικό.

Η στάση της ομάδας αλλά και της ισπανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου άλλαξαν τη στάση τους για να μην δυσαρεστήσουν την οικογένεια του Γιαμάλ. Αυτό δημιούργησε ένταση στα αποδυτήρια των Καταλανών, καθώς η κουλτούρα της ομάδας στηρίζεται στην ενότητα, ωστόσο κανένας δεν τολμάει να πει όχι στην οικογένειά του.

Κάποια από τα αιτήματα της οικογένειας του Γιαμάλ χαρακτηρίζονται ασυνήθιστα, όπως ειδική μεταχείρηση και παροχή ιδιωτικών τζετ, όμως η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να τα δέχεται.

Ο Μολίνα τονίζει ότι δεν ευθύνεται ο Γιαμάλ για την κατάσταση, αλλά το περιβάλλον που τον περιτριγυρίζει, και το συγκρίνει με τους κύκλους γύρω από τον Νασέρ Αλ-Κελαϊφί στη Γαλλία, δηλαδή ανθρώπους που απέκτησαν απότομα δύναμη και συνεχή αποθέωση εξαιτίας της εγγύτητάς τους στην επιρροή και το χρήμα.

Στη σύνοψη του, ο Μολίνα αναφέρει: «Η ιστορία του Γιαμάλ δείχνει τι έχει γίνει το σύγχρονο ποδόσφαιρο: ένας έφηβος αντιμετωπίζεται σαν βασιλιάς, όλοι τον κολακεύουν, και η γραμμή μεταξύ αθλητισμού και επιχειρηματικότητας έχει εξαφανιστεί εντελώς».