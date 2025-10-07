Ανατροπή με τον τραυματισμό του Γιαμάλ – Τι ισχύει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Marca» η κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλ παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και το πιθανότερο να προλάβει την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το Champions League.
Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι εκτός δράσης λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού το οποίο τον ταλαιπωρεί. Ωστόσο, η αποθεραπεία του φαίνεται να πηγαίνει καλύτερα απ’ ότι ήλπιζαν οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα κι έτσι αναμένεται να είναι διαθέσιμος νωρίτερα από ότι αρχικά υπολογιζόταν.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Marca», ο Γιαμάλ ενδέχεται όχι μόνο να είναι έτοιμος για το ισπανικό Clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 26 Οκτωβρίου, αλλά ακόμη και για την αναμέτρηση με τη Χιρόνα που έχει ορισθεί για τις 18 του μηνός.
Τι σημαίνει αυτό για την αναμέτρηση της 21ης Οκτωβρίου (19:45) με τον Ολυμπιακό στη Βαρκελώνη για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League; Ότι ο Λαμίν Γιαμάλ εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα δώσει κανονικά το «παρών» στον αγώνα με αντίπαλο το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
