Η μητέρα του Γιαμάλ διοργανώνει χριστουγεννιάτικο γκαλά και χρεώνει την «είσοδο» 800 ευρώ! (pic)

Ο Λαμίν Γιαμάλ θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχει βγάλει ποτέ η ποδοσφαιρική βιομηχανία. Ο Ισπανός σταρ της Μπαρτσελόνα έχει κατακτήσει αρκετές διακρίσεις στα 18 του χρόνια σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο και είναι πόλος έλξης εντός και εκτός γηπέδων.

Μάλιστα, η μητέρα του σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, Σέιλα Εμπάνα, θέλησε να επωφεληθεί τη φήμη του γιου της, διοργανώνοντας χριστουγεννιάτικο γκαλά, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρώσουν μεταξύ 150 και 800 ευρώ για να έχουν μια θέση στην εκδήλωση με την ίδια ως κύριο αξιοθέατο.

Το σλόγκαν παρουσίασης του event είναι: «Μην χάσετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τη μητέρα του καλύτερου ποδοσφαιριστή στον κόσμο», με τον Λαμίν Γιαμάλ να απουσιάζει από την συγκεκριμένη εκδήλωση, λόγω των υποχρεώσεων του με τους «μπλαουγκράνα».

Το γκαλά της μητέρας του Γιαμάλ

Το φθηνότερο εισιτήριο για την εκδήλωση είναι στα 150 ευρώ και περιλαμβάνει ένα μενού τριών πιάτων και ένα ποτήρι σαμπάνια κατά τη διάρκεια του κοκτέιλ καλωσορίσματος, που έχει οριστεί για τις 19:00. Το Silver Ticket, που είναι λίγο πιο ακριβό, προσθέτει μια φιάλη κρασί στο τραπέζι. Τέλος, το πακέτο VIP κοστίζει 800 ευρώ και περιλαμβάνει αποκλειστικά προνόμια: προνομιακό τραπέζι, ανοιχτό μπαρ μέχρι τις 23:00, σαμπάνια καλωσορίσματος και… μια φωτογραφία μαζί με την μητέρα του Λαμίν Γιαμάλ.

Φυσικά, έχει προκληθεί ντόρος στα ισπανικά Μέσα για τις τιμές της εκδήλωσης, καθώς ο μοναδικός πόλος έλξης θα είναι η μητέρα του Ισπανού σταρ κα όχι ο ίδιος.