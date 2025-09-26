Από το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (22/9) ο Ουσμάν Ντεμπελέ είναι ο νέος κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας». Ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν επιβραβεύτηκε για την σπουδαία σεζόν που πραγματοποίησε πέρσι, κατακτώντας το κορυφαίο βραβείο για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Παρότι λίγες ώρες πριν την εκδήλωση στο Παρίσι υπήρξαν φήμες που ήθελαν νικητή τον Λαμίν Γιαμάλ, τελικά δεν υπήρξε ανατροπή και ο Ντεμπελέ, που ήταν το μεγάλο φαβορί, άκουσε το όνομά του από το στόμα του Ροναλντίνιο.

Σήμερα (26/9) έγιναν γνωστά μάλιστα και τα αποτελέσματα, με τις ψήφους που πήρε κάθε ποδοσφαιριστής στην πρώτη δεκάδα. Ο Ντεμπελέ λοιπόν συγκέντρωσε 1380 πόντους, αρκετά περισσότερους από τους 1059 του Γιαμάλ.

Στην τρίτη θέση ήταν ο Βιτίνια με 703, για να κλείσουν την πεντάδα ο Σαλάχ με 657 και ο Ραφίνια με 620. Ο Χακίμι ήταν έκτος με 484, έβδομος ήταν ο Εμπαπέ με 378, όγδοος ο Πάλμερ με 211, ένατος ο Ντοναρούμα με 172 και δέκατος ο Μέντες με 171.