Ο Μέσι έστειλε μήνυμα στον Ντεμπελέ για τη «Χρυσή Μπάλα»: «Το αξίζεις»
Ο Λιονέλ Μέσι συνεχάρη τον πρώην συμπαίκτη του, Ουσμάν Ντεμπελέ, για την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας».
- Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ
- Κακουργηματική δίωξη στον 18χρονο για την αρπαγή του 15χρονου - Ψάχνουν τον οδηγό του λευκού βαν
- Πέντε ανήλικοι ξυλοκόπησαν 14χρονο έξω από σχολείο
- Τρένο παρέσυρε αγροτικό στο Σουφλί - Το όχημα έπεσε σε χαντάκι
Ο Ουσμάν Ντεμπελέ ήταν ο μεγάλος νικητής της φετινής «Χρυσής Μπάλας». Ο Γάλλος έκανε μία τρομερή σεζόν, όπου είχε 35 γκολ και 16 ασίστ, ενώ οδήγησε την Παρί Σεν Ζερμέν στην κατάκτηση όλων των εγχώριων τίτλων αλλά και του Champions League.
Μετά τη νίκη του Ντεμπελέ, πολλοί συμπαίκτες του στην Εθνική Γαλλίας αλλά και στις ομάδες που αγωνίστηκε, συνεχάρησαν τον 28χρονο για τη σπουδαία διάκρισή του.
Ένας από αυτούς ήταν και ο πολυνίκης της «Χρυσής Μπάλας», Λιονέλ Μέσι, ο οποίος σχολίασε στη δημοσίευση του πρώην συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα, και ανέφερε ότι είναι πολύ χαρούμενος για τον Ντεμπελέ και ότι άξιζε το βραβείο.
Το μήνυμα του Λιονέλ Μέσι στον Ουσμάν Ντεμπελέ:
Συγκεκριμένα, ο Μέσι σχολίασε: «Μεγάλε Ους! Συγχαρητήρια, είμαι πολύ χαρούμενος για σένα. Το αξίζεις».
🚨 📲 𝗡𝗘𝗪: Leo Messi congratulating Dembele:
«Grande Ous. Congratulations, I am so happy for you. You deserve it.» pic.twitter.com/Yjk97caTt7
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 23, 2025
- Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα
- Ο Λανουά έσβησε τον Αϊτεκίν από τη λίστα του
- Η υπόκλιση του Αμορίμ στον Μουρίνιο: «Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα ήμουν στον πάγκο της Γιουνάιτεντ»
- Το AI μίλησε: Οι επόμενοι έξι νικητές της «Χρυσής Μπάλας» (pic)
- Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι κοντά στο «ναι», αλλά δεν φέρνει Ντε Ρόσι
- «Έφυγε» ο Νίκολα Πίλιτς: Ήταν ο «τενιστικός πατέρας» του Νόβακ Τζόκοβιτς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις