Ο Μέσι έστειλε μήνυμα στον Ντεμπελέ για τη «Χρυσή Μπάλα»: «Το αξίζεις»

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ ήταν ο μεγάλος νικητής της φετινής «Χρυσής Μπάλας». Ο Γάλλος έκανε μία τρομερή σεζόν, όπου είχε 35 γκολ και 16 ασίστ, ενώ οδήγησε την Παρί Σεν Ζερμέν στην κατάκτηση όλων των εγχώριων τίτλων αλλά και του Champions League.

Μετά τη νίκη του Ντεμπελέ, πολλοί συμπαίκτες του στην Εθνική Γαλλίας αλλά και στις ομάδες που αγωνίστηκε, συνεχάρησαν τον 28χρονο για τη σπουδαία διάκρισή του.

Ένας από αυτούς ήταν και ο πολυνίκης της «Χρυσής Μπάλας», Λιονέλ Μέσι, ο οποίος σχολίασε στη δημοσίευση του πρώην συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα, και ανέφερε ότι είναι πολύ χαρούμενος για τον Ντεμπελέ και ότι άξιζε το βραβείο.

Το μήνυμα του Λιονέλ Μέσι στον Ουσμάν Ντεμπελέ:

Συγκεκριμένα, ο Μέσι σχολίασε: «Μεγάλε Ους! Συγχαρητήρια, είμαι πολύ χαρούμενος για σένα. Το αξίζεις».