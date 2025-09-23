«Τρέλα» στο Παρίσι για τη «Χρυσή Μπάλα» του Ντεμπελέ (vids)

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ είναι ο μεγάλος νικητής της «Χρυσής Μπάλας». Στην τελετή που έγινε στο Παρίσι, ο αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της σεζόν 2024/25, αφήνοντας πίσω του τον Λαμίν Γιαμάλ.

Ο Γάλλος ήταν καταιγιστικός την περασμένη σεζόν με τους Παριζιάνους, σκοράροντας 35 γκολ και 16 ασίστ και κατακτώντας όλους τους τίτλους στη Γαλλία αλλά και το Champions League. Ο θρίαμβος του Ντεμπελέ οδήγησε τους κάτοικους του Παρισιού σε έξαλλους πανηγυρισμούς, γεμίζοντας τους δρόμους της πόλης.

Δείτε βίντεο από το Παρίσι και το πάρτι για τον Ντεμπελέ

Ousmane Dembélé, mostrándole el Balón de Oro al público que lo esperó en las calles de París y dejando QUE TOQUEN EL PREMIO. Mirá la sonrisa de oreja a oreja de este tipo. Qué hermosa foto. 🥹❤️ pic.twitter.com/Uti89hUdLL — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 23, 2025

Τι και αν η Παρί είχε μόλις ηττηθεί με 1-0 από τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία; Οι φίλοι της ομάδας έστησαν ξέφρενο πάρτι στο Παρίσι, με πυροτεχνήματα και καπνογόνα, ενώ τραγουδούσαν ρυθμικά το όνομα του Ντεμπελέ.

Crazy scenes in Paris 🤩 Fireworks when Ousmane Dembélé leaves the Théâtre du Châtelet pic.twitter.com/OVondRZBHW — Ballon d’Or (@ballondor) September 22, 2025

Στην άλλη άκρη της χώρας, ο Λουίς Ενρίκε, που αναδείχτηκε καλύτερος προπονητής της χρονιάς, συνεχάρη τον Ντεμπελέ στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι με τη Μαρσέιγ, ενώ δεν δίστασε να… τραγουδήσει και αυτός το όνομα του ποδοσφαιριστή του.