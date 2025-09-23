«Τρέλα» στο Παρίσι για τη «Χρυσή Μπάλα» του Ντεμπελέ (vids)
Παρά την ήττα από τη Μαρσέιγ, στο Παρίσι η νύχτα έγινε… μέρα για χάρη του Ουσμάν Ντεμπελέ που κατέκτησε τη «Χρυσή Μπάλα».
- Για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατηγορείται ο πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων - Χιλιάδες τα θύματά του
- Ένοχη η μητέρα που σκότωσε τα δυο παιδιά της και έβαλε τις σορούς σε βαλίτσες
- Πώς έγινε το ατύχημα με το τρίχρονο αγοράκι στην Κρήτη - Νοσηλεύεται με κακώσεις στο θώρακα
- «Ικανός χειριστής» πίσω από τα drones που εντοπίστηκαν στα αεροδρόμια Κοπεγχάγης και Όσλο
Ο Ουσμάν Ντεμπελέ είναι ο μεγάλος νικητής της «Χρυσής Μπάλας». Στην τελετή που έγινε στο Παρίσι, ο αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της σεζόν 2024/25, αφήνοντας πίσω του τον Λαμίν Γιαμάλ.
Ο Γάλλος ήταν καταιγιστικός την περασμένη σεζόν με τους Παριζιάνους, σκοράροντας 35 γκολ και 16 ασίστ και κατακτώντας όλους τους τίτλους στη Γαλλία αλλά και το Champions League. Ο θρίαμβος του Ντεμπελέ οδήγησε τους κάτοικους του Παρισιού σε έξαλλους πανηγυρισμούς, γεμίζοντας τους δρόμους της πόλης.
Δείτε βίντεο από το Παρίσι και το πάρτι για τον Ντεμπελέ
Ousmane Dembélé, mostrándole el Balón de Oro al público que lo esperó en las calles de París y dejando QUE TOQUEN EL PREMIO.
Mirá la sonrisa de oreja a oreja de este tipo.
Qué hermosa foto. 🥹❤️ pic.twitter.com/Uti89hUdLL
— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 23, 2025
Τι και αν η Παρί είχε μόλις ηττηθεί με 1-0 από τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία; Οι φίλοι της ομάδας έστησαν ξέφρενο πάρτι στο Παρίσι, με πυροτεχνήματα και καπνογόνα, ενώ τραγουδούσαν ρυθμικά το όνομα του Ντεμπελέ.
Crazy scenes in Paris 🤩 Fireworks when Ousmane Dembélé leaves the Théâtre du Châtelet pic.twitter.com/OVondRZBHW
— Ballon d’Or (@ballondor) September 22, 2025
Στην άλλη άκρη της χώρας, ο Λουίς Ενρίκε, που αναδείχτηκε καλύτερος προπονητής της χρονιάς, συνεχάρη τον Ντεμπελέ στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι με τη Μαρσέιγ, ενώ δεν δίστασε να… τραγουδήσει και αυτός το όνομα του ποδοσφαιριστή του.
Quand Luis Enrique Enrique reprend en pleine conférence de presse, le mythique chant lancé par @djsnake et repris depuis par les supporters parisiens partout. On l’aime trop de coach #OMPSG #DEMBOUZ ❤️💙 pic.twitter.com/ct5gNHTXW7
— La Source Parisienne (@lasource75006) September 20, 2025
- Στον ημιτελικό σκιφ ελαφρών βαρών η Μιλένα Κοντού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (vids)
- Ο Μέσι έστειλε μήνυμα στον Ντεμπελέ για τη «Χρυσή Μπάλα»: «Το αξίζεις»
- Σενάρια από την Ιταλία: «Ο Μπαλντίνι σκέφτεται τον Ντε Ρόσι για προπονητή αν έρθει στον Παναθηναϊκό»
- «Ο Ρεμπρόφ έρχεται στην Ελλάδα για να δει από κοντά ματς του Παναθηναϊκού»
- Όταν ο Φουρνιέ μιλούσε με θαυμασμό για τον Ντιλικινά: «Δώστε του μια πραγματική ευκαιρία» (vid)
- «Τρέλα» στο Παρίσι για τη «Χρυσή Μπάλα» του Ντεμπελέ (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις