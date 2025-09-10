«Καμπανάκια» κατά της FIFA λόγω Ντεμπελέ και Ντουέ από την Ενωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών Γαλλίας

Πυρ και μανία κατά της FIFA είναι στην Γαλλία, με αφορμή τους τραυματισμούς του Ουσμάν Ντεμπελέ και του Ντεζιρέ Ντουέ στο παιχνίδι της Εθνικής Γαλλίας με την Ουκρανία. Ο θόρυβος ξεκίνησε από την Παρί Σεν Ζερμέν η οποία πνέει τα μένεα κατά της ομοσπονδίας, υποστηρίζοντας ότι οι τραυματισμοί και των δύο παικτών ήταν «σοβαροί και απολύτως αποτρέψιμοι». Τη σκυτάλη πήρε η Ενωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών Γαλλίας που ζητεί μέχρι και κρατική παρέμβαση κατά της FIFA για να χαλαρώσει το καλεντάρι.

Ο τραυματισμός του Ντεμπελέ συνέβη μόλις 30 λεπτά μετά την είσοδό του ως αλλαγή στον αγώνα της Εθνικής Γαλλίας με την Ουκρανία, καθώς ο 28χρονος διεθνής υπέστη θλάση. Αναμένεται να μείνει εκτός για τουλάχιστον έξι εβδομάδες, ενώ ο Ντουέ θα απουσιάσει περίπου τέσσερις εβδομάδες λόγω προβλήματος στη γάμπα. Για την Παρί Σεν Ζερμέν, το πλήγμα είναι διπλό ενόψει της πρεμιέρας στο Champions League, κόντρα στην Αταλάντα, με τον σύλλογο να μη κρύβει την ενόχλησή του.

Το συνδικάτο ποδοσφαιριστών να κατηγορεί τη FIFA ότι έχει υπερφορτώσει το διεθνές καλεντάρι. Ο πρόεδρος της UNFP (Εθνική Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών), Νταβίντ Τεριέ, κάλεσε τη διοίκηση της FIFA «να συνετιστεί», προειδοποιώντας ότι το τρέχον υπερφορτωμένο πρόγραμμα εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των παικτών.

Ο πρόεδρος της UNFP, Τεριέ, θεωρεί ότι ο έλεγχος της FIFA πάνω στο διεθνές καλεντάρι είναι η ρίζα του προβλήματος και κάλεσε σε επείγουσες αλλαγές.

«Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να δουλέψουμε για να θεσπίσουμε νέους κανόνες όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε να προστατεύσουμε τους παίκτες», δήλωσε ο Νταβίντ Τεριέ. «Ζητούμε από το κράτος να παρέμβει, καθώς είναι αδύνατο, παρά τις πολυάριθμες επικοινωνίες, ενέργειες και καταγγελίες, να κάνουμε τη FIFA να συνετιστεί».

Και πρόσθεσε: «Καταγγέλλουμε την υπερφόρτωση των παικτών με αγωνιστικές υποχρεώσεις εδώ και τρία-τέσσερα χρόνια. Και αυτό αναπόφευκτα επηρεάζει τα εγχώρια πρωταθλήματα, επειδή οι κορυφαίοι παίκτες παίζουν όλο και περισσότερο, για οικονομικούς λόγους. Αντίθετα, οι «μεσαίοι» σύλλογοι παίζουν όλο και λιγότερο και οι μισθοί μειώνονται. Τα βάζουμε με τη FIFA επειδή εκείνη ελέγχει το διεθνές καλεντάρι. Όλες οι διοργανώσεις εγκρίνονται επειδή όλοι οι πρόεδροι των ομοσπονδιών είναι και αντιπρόεδροι της FIFA. Επομένως, η επίθεση στη FIFA είναι επίθεση σε όλους, σε ολόκληρη τη βιομηχανία του ποδοσφαίρου. Αυτές οι διοργανώσεις υπάρχουν και έχουν μεγαλώσει γιατί οι ομοσπονδίες δεν τις πολέμησαν. Και τα κλαμπ που συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων ήταν πολύ χαρούμενα.

Το ερώτημα πλέον είναι πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τους ποδοσφαιριστές. Κάποιοι λένε ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, δεν είναι πια σε θέση να αποδώσουν στο μέγιστο και να προσφέρουν το θέαμα που περιμένει το κοινό, το οποίο πληρώνει για το εισιτήριό του ή τη συνδρομή του στην τηλεόραση. Και εκεί που συμφωνούμε με το αίτημα της Παρί είναι ότι απαιτούμε πρωτόκολλα που θα προστατεύουν καλύτερα τους ποδοσφαιριστές. Αυτό μπορεί να είναι ιατρικό, αλλά και να περιλαμβάνει περιόδους ξεκούρασης».