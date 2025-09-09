«Πόλεμος» της Παρί με την ΠΟ Γαλλίας
Η ΠΟ Γαλλίας απαντά στην Παρί Σεν Ζερμέν για τους τραυματισμούς των Ντεμπελέ και Ντουέ
Κίνηση για να ηρεμήσει την Παρί Σεν Ζερμέν από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γαλλίας. Οι δυο πλευρές βρίσκονται στα… χαρακώματα. Στην κάτοχο του Champions League έγιναν πυρ και μανία με αφορμή τους τραυματισμούς των Ντεμπελέ και Ντουέ στους αγώνες της Εθνικής Γαλλίας με την Ουκρανία, ματς που οι «πετεινοί» νίκησαν 2-0.
Ο Ουσμάν Ντεμπελέ έχει τεθεί εκτός για έξι εβδομάδες, ενώ ο Ντεσιρέ Ντουέ θα είναι νοκ άουτ για έναν μήνα. Και οι δύο τραυματισμοί επιβεβαιώθηκαν από την Παρί Σεν Ζερμέν μετά τον διεθνή αγώνα της Παρασκευής (4/9).
Σε επίσημη ανακοίνωση η Παρί Σεν Ζερμέν επέκρινε την «πλήρη έλλειψη επικοινωνίας και διαβούλευσης» από την ιατρική ομάδα των «Les Bleus» και ζήτησε επείγουσα, επίσημη συνεργασία στο μέλλον. Παράλληλα, η Παρί Σεν Ζερμέν αποκάλυψε ότι είχε ήδη προειδοποιήσει το ιατρικό προσωπικό της Γαλλίας για τα προβλήματα κόπωσης του Ντεμπελέ πριν από τον αγώνα. Ο σύλλογος φέρεται να είναι εξοργισμένος με την ομοσπονδία και ο λόγος είναι ότι οι ανησυχίες του αγνοήθηκαν.
Η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στέλνει επιστολή απάντησης στην Παρί Σεν Ζερμέν για να ηρεμήσει τα πνεύματα. Ο πρόεδρος της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, έγραψε στον πρόεδρο της Παρί Σεν Ζερμέν, Νάσερ Αλ Κελαϊφί, ζητώντας ηρεμία εν μέσω της έντασης μεταξύ του συλλόγου και της FFF, αναφέρει η L’Equipe.
Στην επιστολή ο Ντιαλό επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη στο ιατρικό προσωπικό της Εθνικής Γαλλίας και χαιρέτισε την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, της Παρί Σεν Ζερμέν και την ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Γαλλίας.
