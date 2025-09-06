Έξαλλη η Παρί Σεν Ζερμέν για τον Ντεμπελέ, προμηνύονται εξελίξεις

Δεν ήταν μια ήρεμη βραδιά η 5η Σεπτεμβρίου για την Παρί Σεν Ζερμέν. Λίγο μετά τις 22:15, ο σύλλογος ανακοίνωσε τη σοβαρή κάκωση και επερχόμενη χειρουργική επέμβαση του προπονητή της ομάδας, Λουίς Ενρίκε, λόγω κατάγματος κλείδας. Όμως η κακοδαιμονία δεν σταμάτησε εκεί. Μόλις λίγα λεπτά αργότερα, στον φιλικό αγώνα της Εθνικής Γαλλίας με την Ουκρανία στο Βρότσλαβ της Πολωνίας, ο Ουσμάν Ντεμπελέ τραυματιζόταν στη δεξιά του γάμπα και αναγκαζόταν να εγκαταλείψει το γήπεδο.

Ο διεθνής Γάλλος εξτρέμ είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο μόλις στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, αντικαθιστώντας τον επίσης τραυματία Ντεζίρε Ντουέ. Ωστόσο, η παρουσία του κράτησε μόλις μισή ώρα, πριν σωριαστεί στο χορτάρι με εμφανή ενοχλήματα.

Αγανάκτηση στο Παρίσι για τη διαχείριση του παίκτη

Η αντίδραση της Παρί Σεν Ζερμέν δεν άργησε. Σύμφωνα με πηγές κοντά στην ομάδα, το τεχνικό τιμ και η διοίκηση εμφανίζονται εξοργισμένοι με την απόφαση του προπονητή της Εθνικής Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν, να χρησιμοποιήσει τον Ντεμπελέ, παρόλο που υπήρχαν προειδοποιήσεις για αυξημένο ρίσκο τραυματισμού λόγω κόπωσης και ελαφρών ενοχλήσεων τις προηγούμενες ημέρες.

Η είδηση του τραυματισμού του παίκτη έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, με τη σεζόν να βρίσκεται ακόμα στο ξεκίνημά της, και η Παρί φοβάται πως θα χάσει έναν από τους πιο κομβικούς της ποδοσφαιριστές για αρκετές εβδομάδες.

Αναμένονται εξελίξεις και πιθανές εντάσεις με την Εθνική

Η υπόθεση αυτή αναμένεται να προκαλέσει νέα τριβή στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών συλλόγων και των εθνικών ομάδων, ειδικά όσον αφορά τη διαχείριση παικτών που προέρχονται από έντονο αγωνιστικό πρόγραμμα.

Ο Ντεμπελέ θα αποχωρήσει από την αποστολή των «Μπλε» και θα επιστρέψει άμεσα στο Παρίσι για εξετάσεις και αποθεραπεία, με τους ιατρούς της Παρί να αναλαμβάνουν πλέον την κατάστασή του.

Αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη εκτίμηση για τον χρόνο απουσίας του, οι πρώτες ενδείξεις δεν είναι ενθαρρυντικές, γεγονός που εντείνει την ανησυχία στο στρατόπεδο της Παρί — και όχι μόνο.