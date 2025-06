Με επτά παίκτες της Παρί η εντεκάδα της σεζόν στο Champions League – Σάρωσαν τα βραβεία Ντεμπελέ και Ντουέ (pics)

Με την κορυφαία παράσταση όλων των εποχών σε τελικό Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν διέλυσε με 5-0 την Ίντερ στο Μόναχο και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιό της στη διοργάνωση. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της με τον πιο εμφατικό τρόπο, εκπληρώνοντας παράλληλα ένα όνειρο πολλών ετών για τον σύλλογο και τον κόσμο του.

Μία μέρα μετά τον ιστορίκό θρίαμβο της Παρί, η UEFA ανακοίνωσε τους κορυφαίους της σεζόν που ολοκληρώθηκε, με τη γαλλική ομάδα να κυριαρχεί. Είναι χαρακτηριστικό πως στην κορυφαία εντεκάδα, έχουν θέση επτά παίκτες της Παρί, δύο της Μπαρτσελόνα, ένας της Ίντερ και ένας της Άρσεναλ. Συγκεκριμένα η εντεκάδα αποτελείται από τους Ντοναρούμα, Χακίμι, Μαρκίνιος, Μπαστόνι, Νούνο Μέντες, Βιτίνια, Ράις, Γιαμάλ, Ραφίνια, Ντουέ και Ντεμπελέ.

