Ο πόλεμος «εισβάλλει» στα αποδυτήρια της Παρί Σεν Ζερμέν

Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι συνηθισμένη να τραβά τα φώτα της δημοσιότητας για τους σταρ και τις επιτυχίες της. Ωστόσο, αυτή τη φορά το επίκεντρο δεν είναι ένα γκολ, μια μεταγραφή ή μια δήλωση προπονητή, αλλά η σκιά του πολέμου που μαίνεται στην Ουκρανία και αγγίζει πλέον τα αποδυτήρια του συλλόγου.

Ο Ουκρανός αμυντικός Ιλια Ζαμπάρνι, που αποκτήθηκε φέτος το καλοκαίρι από τη Μπόρνμουθ έναντι 63 εκατομμυρίων ευρώ, μίλησε δημόσια για πρώτη φορά σχετικά με τη σύγκρουση με τη Ρωσία και τη συνύπαρξή του με τον Ρώσο τερματοφύλακα Ματβέι Σαφόνοφ.

Σε συνέντευξή του στην ουκρανική εκπομπή «Football 360» στο YouTube, ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός υπήρξε απόλυτος: «Στη χώρα μου υπάρχει ένας πόλεμος μεγάλης κλίμακας εδώ και τέσσερα χρόνια. Οι Ρώσοι είναι οι επιτιθέμενοι που προσπαθούν μάταια να καταστρέψουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία μας. Η μάχη συνεχίζεται και δεν διατηρώ καμία σχέση με Ρώσους».

Αν και δεν κατονόμασε προσωπικά τον Σαφόνοφ, η ερώτηση για τον Ρώσο συμπαίκτη του δεν μπορούσε να αποφευχθεί. Ο Ζαμπάρνι, χωρίς περιστροφές, ξεκαθάρισε: «Σε ό,τι αφορά τον συμπαίκτη μου, είμαι υποχρεωμένος να συνεργάζομαι επαγγελματικά στις προπονήσεις και να τηρώ τις δεσμεύσεις μου απέναντι στον σύλλογο.

Όμως, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, υποστηρίζω πλήρως την απομόνωση του ρωσικού ποδοσφαίρου από τον υπόλοιπο κόσμο».

Η στάση του Ζαμπάρνι δείχνει το λεπτό νήμα στο οποίο ισορροπούν οι μεγάλες ομάδες, όταν πολιτικά και γεωπολιτικά ζητήματα διεισδύουν στην καθημερινότητα του ποδοσφαίρου. Ο ίδιος δεν θέλησε να δημιουργήσει εσωτερική κρίση, αλλά ήταν σαφής ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει το επαγγελματικό του καθήκον από την προσωπική του θέση για την πατρίδα του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η παρουσία Ρώσου και Ουκρανού στην ίδια ομάδα προκαλεί ερωτήματα. Ήδη από τον Ιανουάριο, όταν η Παρί έδειξε ενδιαφέρον για τον Ζαμπάρνι, υπήρξαν φήμες ότι η μεταγραφή καθυστέρησε εξαιτίας της παρουσίας του Σαφόνοφ στο ρόστερ. Τελικά, ο αθλητικός διευθυντής Λουίς Κάμπος προχώρησε στη συμφωνία, κρίνοντας ότι η ενίσχυση της άμυνας ήταν προτεραιότητα.

Ο Λουίς Ενρίκε, όταν ρωτήθηκε πρόσφατα για το ζήτημα, τόνισε πως το ποδόσφαιρο «πρέπει να βρίσκεται πάνω από την πολιτική». Παράλληλα, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τον νεαρό αμυντικό, αποφεύγοντας να μπει σε λεπτομέρειες για το πώς διαχειρίζεται την ιδιαιτερότητα της συνύπαρξης Ουκρανού και Ρώσου στην ίδια ομάδα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν παραμένει σε στάση αναμονής, καθώς το θέμα δεν έχει δημιουργήσει εμφανείς εντάσεις στα αποδυτήρια. Ωστόσο, είναι σαφές ότι η κατάσταση απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και οι δηλώσεις των παικτών δεν περνούν απαρατήρητες.

Η διεθνής κοινότητα του ποδοσφαίρου έχει ήδη υιοθετήσει σκληρή γραμμή απέναντι στη Ρωσία, με τον αποκλεισμό των συλλόγων και των εθνικών ομάδων από τις διοργανώσεις της FIFA και της UEFA, κάτι που ο Ζαμπάρνι στηρίζει ανοιχτά.

Η υπόθεση δείχνει πώς το ποδόσφαιρο, όσο κι αν θέλει να αποστασιοποιηθεί από την πολιτική, συχνά γίνεται καθρέφτης της. Η Παρί, ένα παγκόσμιο brand με τεράστια απήχηση, βρίσκεται στη δύσκολη θέση να ισορροπήσει ανάμεσα στον σεβασμό προς τους ποδοσφαιριστές της και στη σκληρή πραγματικότητα ενός πολέμου που συνεχίζει να συγκλονίζει την Ευρώπη.

Για την ώρα, ο Ζαμπάρνι και ο Σαφόνοφ περιορίζονται στην επαγγελματική τους σχέση, όμως η σκιά του πολέμου παραμένει παρούσα και δεν αφήνει ανεπηρέαστο ούτε τον μικρόκοσμο ενός ποδοσφαιρικού γίγαντα όπως η Παρί Σεν Ζερμέν.