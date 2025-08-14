Το πρώτο Super Cup της Παρί – Η Χρυσή Βίβλος της διοργάνωσης

Η Παρί Σεν Ζερμέν πραγματοποίησε μία επική επιστροφή σε έναν αγώνα θρίλερ και κατέκτησε στα πέναλτι 2-2 κ.δ., 4-3 πέν.) το πρώτο Super Cup της ιστορίας της.

Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που κατακτάει τη συγκεκριμένη διοργάνωση ομάδα από τη Γαλλία. Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει έξι τρόπαια, ενώ ακολουθούν η Μίλαν με πέντε, η Μπαρτσελόνα με πέντε και η Λίβερπουλ με τέσσερις.

Αναλυτικά η χρυσή Βίβλος του UEFA Super Cup

6 κατακτήσεις: Ρεάλ (2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024)

5 κατακτήσεις: Μίλαν (1989, 1990, 1994, 2003, 2007), Μπαρτσελόνα (1992, 1997, 2009, 2011, 2015)

4 κατακτήσεις: Λίβερπουλ (1977, 2001, 2005, 2019)

3 κατακτήσεις: Ατλέτικο (2010, 2012, 2018)

2 κατακτήσεις: Άντερλεχτ (1976, 1978), Άγιαξ (1973, 1995), Γιουβέντους (1984, 1996), Βαλένθια (1980, 2004), Μπάγερν (2013, 2020), Τσέλσι (1998, 2021)

1 κατάκτηση: Ντινάμο Κιέβου (1975), Νότιγχαμ (1979), Άστον Βίλα (1982), Αμπερντίν (1983), Πόρτο (1987), Μέχελεν (1988), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1991), Πάρμα (1993), Λάτσιο (1999), Γαλατάσαραϊ (2000), Σεβίλλη (2006), Ζενίτ (2008), Μάντσεστερ Σίτι (2023), Παρί Σεν Ζερμέν (2025)