Το πρώτο Super Cup της Παρί – Η Χρυσή Βίβλος της διοργάνωσης
Δείτε τις ομάδες που έχουν κατακτήσει το UEFA Super Cup στο παρελθόν
Η Παρί Σεν Ζερμέν πραγματοποίησε μία επική επιστροφή σε έναν αγώνα θρίλερ και κατέκτησε στα πέναλτι 2-2 κ.δ., 4-3 πέν.) το πρώτο Super Cup της ιστορίας της.
Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που κατακτάει τη συγκεκριμένη διοργάνωση ομάδα από τη Γαλλία. Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει έξι τρόπαια, ενώ ακολουθούν η Μίλαν με πέντε, η Μπαρτσελόνα με πέντε και η Λίβερπουλ με τέσσερις.
Αναλυτικά η χρυσή Βίβλος του UEFA Super Cup
6 κατακτήσεις: Ρεάλ (2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024)
5 κατακτήσεις: Μίλαν (1989, 1990, 1994, 2003, 2007), Μπαρτσελόνα (1992, 1997, 2009, 2011, 2015)
4 κατακτήσεις: Λίβερπουλ (1977, 2001, 2005, 2019)
3 κατακτήσεις: Ατλέτικο (2010, 2012, 2018)
2 κατακτήσεις: Άντερλεχτ (1976, 1978), Άγιαξ (1973, 1995), Γιουβέντους (1984, 1996), Βαλένθια (1980, 2004), Μπάγερν (2013, 2020), Τσέλσι (1998, 2021)
1 κατάκτηση: Ντινάμο Κιέβου (1975), Νότιγχαμ (1979), Άστον Βίλα (1982), Αμπερντίν (1983), Πόρτο (1987), Μέχελεν (1988), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1991), Πάρμα (1993), Λάτσιο (1999), Γαλατάσαραϊ (2000), Σεβίλλη (2006), Ζενίτ (2008), Μάντσεστερ Σίτι (2023), Παρί Σεν Ζερμέν (2025)
- Το πρώτο Super Cup της Παρί – Η Χρυσή Βίβλος της διοργάνωσης
- Η απονομή του Super Cup στην Παρί Σεν Ζερμέν (vid)
- Η διαδικασία των πέναλτι στον συγκλονιστικό τελικό του Super Cup (vid)
- Παρί – Τότεναμ 2-2, 4-3 πεν.: Μυθική επιστροφή και κούπα στα πέναλτι για τους Γάλλους (vids)
- Τρομερό φινάλε στο Super Cup: Ισοφάρισε σε 2-2 η Παρί με τον Ράμος στο 90+4’ (vids)
- Super Cup: Μείωσε η Παρί Σεν Ζερμέν στο 85’ με τον Κανγκ Ιν Λι (1-2, vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις