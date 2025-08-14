Η διαδικασία των πέναλτι στον συγκλονιστικό τελικό του Super Cup (vid)
Η «επτάψυχη» Παρί… καθάρισε με 4-3 στα πέναλτι την Τότεναμ και κατέκτησε το πρώτο Super Cup της ιστορίας της.
Επέστρεψε από το 0-2 κι έστειλε το ματς (2-2) στα πέναλτι, επέστρεψε από το 0-2 και στη… ρώσικη ρουλέτα, παίρνοντας την κούπα του Super Cup με 4-3 κόντρα στην Τότεναμ.
Η Παρί Σεν Ζερμέν έφερε τα πάνω κάτω στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της σεζόν και πανηγύρισε το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας της στη συγκεκριμένη διοργάνωση.
Ο Σεβαλιέ στο ντεμπούτο του κάτω από τα δοκάρια ήταν καθοριστικός με μία επέμβαση και έτσι η Παρί ξεκίνησε με το… δεξί στη νέα σεζόν.
Δείτε τη διαδικασία των πέναλτι:
- Το πρώτο Super Cup της Παρί – Η Χρυσή Βίβλος της διοργάνωσης
- Η απονομή του Super Cup στην Παρί Σεν Ζερμέν (vid)
- Η διαδικασία των πέναλτι στον συγκλονιστικό τελικό του Super Cup (vid)
- Παρί – Τότεναμ 2-2, 4-3 πεν.: Μυθική επιστροφή και κούπα στα πέναλτι για τους Γάλλους (vids)
- Τρομερό φινάλε στο Super Cup: Ισοφάρισε σε 2-2 η Παρί με τον Ράμος στο 90+4’ (vids)
- Super Cup: Μείωσε η Παρί Σεν Ζερμέν στο 85’ με τον Κανγκ Ιν Λι (1-2, vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις