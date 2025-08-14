Η διαδικασία των πέναλτι στον συγκλονιστικό τελικό του Super Cup (vid)

Επέστρεψε από το 0-2 κι έστειλε το ματς (2-2) στα πέναλτι, επέστρεψε από το 0-2 και στη… ρώσικη ρουλέτα, παίρνοντας την κούπα του Super Cup με 4-3 κόντρα στην Τότεναμ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έφερε τα πάνω κάτω στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της σεζόν και πανηγύρισε το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας της στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Ο Σεβαλιέ στο ντεμπούτο του κάτω από τα δοκάρια ήταν καθοριστικός με μία επέμβαση και έτσι η Παρί ξεκίνησε με το… δεξί στη νέα σεζόν.

Δείτε τη διαδικασία των πέναλτι: