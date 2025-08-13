Super Cup: Μείωσε η Παρί Σεν Ζερμέν στο 85’ με τον Κανγκ Ιν Λι (1-2, vids)

Με γκολ του Κανγκ Ιν Λι στο 85’, η Παρί Σεν Ζερμέν μείωσε σε 2-1 στον τελικό του Super Cup, που πραγματοποιείται στο Φρίουλι του Ούντινε.

Ο Νοτιοκορεάτης μέσος με δυνατό σουτ νίκησε τον Βικάριο και έβαλε ξανά στο παιχνίδι την Παρί Σεν Ζρμέν.

Οι Ιταλοί είχαν ανοίξει το σκορ στο 39’ με τον Φαν ντε Φεν. Ο Παλίνια δεν κατάφερε αρχικά να νικήσει τον τερματοφύλακα της γαλλικής ομάδας, ο οποίος με τη βοήθεια του δοκαριού απέκρουσε, αλλά ο Φαν ντε Φεν πήρε το… ριμπάουντ και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της Τότεναμ.

Στο 48’ είχαν κάνει το 2-0 με τον Ρομέρο. Ο αμυντικός της Ίντερ βρέθηκε ολομόναχος στο δεύτερο δοκάρι και με σκαστή κεφαλιά νίκησε τον Σεβαλιέ για το 2-0 της Τότεναμ.

Δείτε το γκολ: