Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
Amber alert για τους γαλάζιους βουλευτές που εκλέγονται στις πληγείσες περιοχές και όχι μόνο. Άφαντοι οι άριστοι του «άφταιχτου» πρωθυπουργού. Κατάλαβαν ότι θα πέσει το καθεστώς και αναζητούν διάσωση ή το αίσχος δεν δικαιολογείται;

Super Cup: Μείωσε η Παρί Σεν Ζερμέν στο 85’ με τον Κανγκ Ιν Λι (1-2, vids)
Ποδόσφαιρο 13 Αυγούστου 2025 | 23:51

Super Cup: Μείωσε η Παρί Σεν Ζερμέν στο 85’ με τον Κανγκ Ιν Λι (1-2, vids)

Η Παρί Σεν Ζερμέν μείωσε σε 2-1 στον τελικό του Super Cup – Δείτε και τα τρία γκολ.

Σύνταξη
Με γκολ του Κανγκ Ιν Λι στο 85’, η Παρί Σεν Ζερμέν μείωσε σε 2-1 στον τελικό του Super Cup, που πραγματοποιείται στο Φρίουλι του Ούντινε.

Ο Νοτιοκορεάτης μέσος με δυνατό σουτ νίκησε τον Βικάριο και έβαλε ξανά στο παιχνίδι την Παρί Σεν Ζρμέν.

Οι Ιταλοί είχαν ανοίξει το σκορ στο 39’ με τον Φαν ντε Φεν. Ο Παλίνια δεν κατάφερε αρχικά να νικήσει τον τερματοφύλακα της γαλλικής ομάδας, ο οποίος με τη βοήθεια του δοκαριού απέκρουσε, αλλά ο Φαν ντε Φεν πήρε το… ριμπάουντ και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της Τότεναμ.

Στο 48’ είχαν κάνει το 2-0 με τον Ρομέρο. Ο αμυντικός της Ίντερ βρέθηκε ολομόναχος στο δεύτερο δοκάρι και με σκαστή κεφαλιά νίκησε τον Σεβαλιέ για το 2-0 της Τότεναμ.

Δείτε το γκολ:

Wall Street
Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq – Ράλι στον Dow

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq – Ράλι στον Dow

World
Ντόναλντ Τραμπ: Προειδοποίηση στον Πούτιν λίγο πριν τη συνάντηση στην Αλάσκα

Ντόναλντ Τραμπ: Προειδοποίηση στον Πούτιν λίγο πριν τη συνάντηση στην Αλάσκα

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 14.08.25

Η απονομή του Super Cup στην Παρί Σεν Ζερμέν (vid)

Δείτε την απονομή του τροπαίου στην Παρί Σεν Ζερμέν – Οι Γάλλοι επικράτησαν της Τότεναμ στα πέναλτι και κατέκτησαν τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της φετινής σεζόν.

Σύνταξη
Ο Γουέμπ αποκάλυψε ότι συζητείται επέκταση του VAR
Ποδόσφαιρο 13.08.25

Ο Γουέμπ αποκάλυψε ότι συζητείται επέκταση του VAR

Ο επικεφαλής των διαιτητών της Premier League, Χάουαρντ Γουέμπ μίλησε για τη μελλοντική χρήση του VAR, τις θεωρίες συνομωσίας και την στοχοποίηση διαιτητών που είναι «χειρότερη απο ποτέ»

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ
Super Cup 13.08.25

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ για το UEFA Super Cup. Τηλεοπτικά από MEGA και Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Γάζα: Ειδικοί του ΟΗΕ κατηγορούν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μέσω επιθέσεων στο υγειονομικό σύστημα
«Medicide» 14.08.25

Γάζα: Ειδικοί του ΟΗΕ κατηγορούν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μέσω επιθέσεων στο υγειονομικό σύστημα

Οι ειδικοί και γιατροί που εργάστηκαν στην εμπόλεμη Γάζα, κατηγορούν το Ισραήλ για στοχευμένες επιθέσεις. «Δεν είναι τραγωδία περιστάσεων, αλλά σκόπιμη επίθεση σε όσους σώζουν ζωές», λένε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πυρκαγιές στην Ισπανία: Η Μαδρίτη ζήτησε ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας
Πύρινος κλοιός 14.08.25

Πυρκαγιές στην Ισπανία: Η Μαδρίτη ζήτησε ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Ζητά δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη για να μπορέσει να κατασβέσει τις πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα. Η Ισπανία έχει χάσει τις τελευταίες ημέρες πάνω από 10.000 στρέμματα γης εξαιτίας της φωτιάς.

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’: Πρέπει να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και στην Ουκρανία και να μπει τέλος στη βία
Κόσμος 13.08.25

Πάπας Λέων ΙΔ’: Πρέπει να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και στην Ουκρανία και να μπει τέλος στη βία

Πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι, αλλά και να υπάρξει φροντίδα για τους τόσους ανθρώπους που πεθαίνουν της πείνας, τόνισε ο Πάπας Λέων ΙΔ'

Σύνταξη
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για φωτιές: Κινητοποιούμε την υποστήριξη της Ελλάδας μετά το αίτημά της για βοήθεια
Ελλάδα 13.08.25

Την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστσίας για την Ελλάδα ανακοίνωσε η φον ντερ Λάιεν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της, ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστσίας για να συνδράμει την Ελλάδα στη μάχη με τις πυρκαγιές

Σύνταξη
Ο αεροπορικός «δρόμος του μεταξιού» από την Κίνα στην Ευρώπη και οι Ουιγούροι
Ανθρώπινα δικαιώματα 13.08.25

Ο αεροπορικός «δρόμος του μεταξιού» από την Κίνα στην Ευρώπη και οι Ουιγούροι

Περισσότερες από εννέα εταιρείες μεταφορών έχουν δημιουργήσει δρομολόγια από την Κίνα και την πόλη Σιντζιάνγκ προς ευρωπαϊκές χώρες. Ανησυχία για τους Ουιγούρους

Σύνταξη
Πολωνία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε έξι άτομα για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας
Δολιοφθορά και όπλα 13.08.25

Πολωνία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε έξι άτομα για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Οι κατηγορούμενοι θεωρούνται ύποπτη για κατασκοπεία, δολιοφθορές, λαθρεμπόριο όπλων και άλλα αδικήματα. Το Καζακστάν ανακοίνωσε από την πλευρά του τη σύλληψη στην Πολωνία διπλωματικού υπαλλήλου του.

Σύνταξη
Αρόη Πάτρας: Εικόνες κόλασης από τη φωτιά
Έλαβαν 112 13.08.25

Αρόη Πάτρας: Εικόνες κόλασης από τη φωτιά

Η Αρόη είναι μεταξύ των περιοχών, οι κάτοικοι των οποίων έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και κινηθούν προς το κέντρο της Πάτρας.

Σύνταξη
Το Βερολίνο απέρριψε την αξιολόγηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Γερμανία
Κόσμος 13.08.25

Το Βερολίνο απέρριψε την αξιολόγηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Γερμανία

«Η Γερμανία είναι μια σταθερή δημοκρατία με πολύ ευρεία προστασία της ελευθερίας της έκφρασης. Δεν υπάρχει λογοκρισία εδώ», απαντά το Βερολίνο στην έκθεση του αμερικανικού ΥΠΕΞ που κάνει λόγο για «αύξηση του αντισημιτισμού»

Σύνταξη
Φωτιά στη Χίο: Χωρίς ρεύμα χωριά του νησιού και τα Ψαρά εξαιτίας της πυρκαγιάς
Μπλακ-άουτ 13.08.25

Φωτιά στη Χίο: Χωρίς ρεύμα χωριά του νησιού και τα Ψαρά εξαιτίας της πυρκαγιάς

Σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της Χίου, αλλά και των Ψαρών προκάλεσε η φωτιά. Το νησί των Ψαρών και χωριά της Χίου έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Θα χρειαστούν μέρες μέχρι να αντιμετωπιστεί η ζημιά.

Σύνταξη
Πιθανές τοποθεσίες για μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι συζήτησαν Ουκρανία, ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες
«Καρότο και μαστίγιο» 13.08.25

Πιθανές τοποθεσίες για μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι συζήτησαν Ουκρανία, ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η Ρωσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πολύ σοβαρές συνέπειες», εάν δεν αποδεχθεί να τερματίσει τον πόλεμο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες

Σύνταξη
Ο Γουέμπ αποκάλυψε ότι συζητείται επέκταση του VAR
Ποδόσφαιρο 13.08.25

Ο Γουέμπ αποκάλυψε ότι συζητείται επέκταση του VAR

Ο επικεφαλής των διαιτητών της Premier League, Χάουαρντ Γουέμπ μίλησε για τη μελλοντική χρήση του VAR, τις θεωρίες συνομωσίας και την στοχοποίηση διαιτητών που είναι «χειρότερη απο ποτέ»

Βάιος Μπαλάφας
Βodycount: Ο εξευτελισμός των γυναικών έχει όνομα και δοξάζεται στο TikTok
«Aντιφεμινιστικό κύμα» 13.08.25

Βodycount: Ο εξευτελισμός των γυναικών έχει όνομα και δοξάζεται στο TikTok

Από τον πόλεμο του Βιετνάμ μέχρι το TikTok, ο όρος «bodycount» μετατράπηκε από στρατιωτική ορολογία σε εργαλείο διαδικτυακού εξευτελισμού των γυναικών, αναβιώνοντας στερεότυπα και πατριαρχικές αντιλήψεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Απόρρητο