Super Cup: Άνοιξε το σκορ η Τότεναμ με τον Φαν ντε Φεν (vid)

Με γκολ του Φαν ντε Φεν στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης, η Τότεναμ έκανε το 1-0 στον τελικό του Super Cup με την Παρί Σεν Ζερμέν, που διεξάγεται στο Φρίουλι του Ούντινε.

Ο Παλίνια δεν κατάφερε αρχικά να νικήσει τον τερματοφύλακα της γαλλικής ομάδας, ο οποίος με τη βοήθεια του δοκαριού απέκρουσε, αλλά ο Φαν ντε Φεν πήρε το… ριμπάουντ και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της Τότεναμ.

Δείτε το γκολ:

Η Τότεναμ ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο και κατάφερε να ανοίξει το σκορ, λίγο πριν τη συμπλήρωση του 45αλέπτου.