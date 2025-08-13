Super Cup: Άνοιξε το σκορ η Τότεναμ με τον Φαν ντε Φεν (vid)
Στο 39’ ο Φαν ντε Φεν πήρε το… ριμπάουντ και από κοντά έκανε το 1-0 για την Τότεναμ στον τελικό του Super Cup.
- Το Βερολίνο απέρριψε την αξιολόγηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Γερμανία
- Πάτρα: Συνελήφθη 25χρονος – Κατηγορείται για εμπρησμό στα Συχαινά
- Πτώση που ξεπερνά το 1% καταγράφει το πετρέλαιο
- Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κατοίκους περιοχών που επλήγησαν από τις φωτιές
Με γκολ του Φαν ντε Φεν στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης, η Τότεναμ έκανε το 1-0 στον τελικό του Super Cup με την Παρί Σεν Ζερμέν, που διεξάγεται στο Φρίουλι του Ούντινε.
Ο Παλίνια δεν κατάφερε αρχικά να νικήσει τον τερματοφύλακα της γαλλικής ομάδας, ο οποίος με τη βοήθεια του δοκαριού απέκρουσε, αλλά ο Φαν ντε Φεν πήρε το… ριμπάουντ και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της Τότεναμ.
Δείτε το γκολ:
Η Τότεναμ ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο και κατάφερε να ανοίξει το σκορ, λίγο πριν τη συμπλήρωση του 45αλέπτου.
- Super Cup: Κεφαλιά του Ρομέρο και 2-0 η Τότεναμ (vids)
- ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Γιακουμάκη με… μεξικάνικη σαπουνόπερα (vid)
- Super Cup: Άνοιξε το σκορ η Τότεναμ με τον Φαν ντε Φεν (vid)
- Τρομερή επέμβαση του Σεβαλιέ στο σουτ του Ριτσάρλισον (vid)
- Ο Γουέμπ αποκάλυψε ότι συζητείται επέκταση του VAR
- Βιτόρια: «Δεν είμαστε εδώ για να κλάψουμε για τις απουσίες που έχουμε»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις