Η εντυπωσιακή έναρξη του Super Cup και το μήνυμα της UEFA – «Σταματήστε να σκοτώνετε αμάχους» (vids)

Η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει την Τότεναμ, στον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup που πραγματοποιείται στο Φρίουλι του Ούντινε.

Πριν την έναρξη της σπουδαίας μονομαχίας ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης και την κάτοχο του Europa League, οι διοργανωτές παρουσίασαν μια εντυπωσιακή τελετή, την οποία απόλαυσαν όσοι βρίσκονται στο γήπεδο, αλλά και όσοι παρακολουθούν το παιχνίδι από την τηλεόραση.

Μάλιστα, στο κέντρο του γηπέδου υπήρχαν δύο μηνύματα κατά του πολέμου, τα οποία ανέφεραν: «Σταματήστε να σκοτώνετε αμάχους, σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά».

Δείτε το βίντεο:

Η είσοδος των δύο ομάδων: