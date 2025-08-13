Η εντυπωσιακή έναρξη του Super Cup και το μήνυμα της UEFA – «Σταματήστε να σκοτώνετε αμάχους» (vids)
Δείτε πλάνα από την εντυπωσιακή τελετή που στήθηκε στον αγωνιστικό χώρο του Φρίουλι, πριν την έναρξη του Super Cup ανάμεσα στην Παρί και την Τότεναμ.
- Το Βερολίνο απέρριψε την αξιολόγηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Γερμανία
- Πάτρα: Συνελήφθη 25χρονος – Κατηγορείται για εμπρησμό στα Συχαινά
- Πτώση που ξεπερνά το 1% καταγράφει το πετρέλαιο
- Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κατοίκους περιοχών που επλήγησαν από τις φωτιές
Η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει την Τότεναμ, στον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup που πραγματοποιείται στο Φρίουλι του Ούντινε.
Πριν την έναρξη της σπουδαίας μονομαχίας ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης και την κάτοχο του Europa League, οι διοργανωτές παρουσίασαν μια εντυπωσιακή τελετή, την οποία απόλαυσαν όσοι βρίσκονται στο γήπεδο, αλλά και όσοι παρακολουθούν το παιχνίδι από την τηλεόραση.
Μάλιστα, στο κέντρο του γηπέδου υπήρχαν δύο μηνύματα κατά του πολέμου, τα οποία ανέφεραν: «Σταματήστε να σκοτώνετε αμάχους, σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά».
Δείτε το βίντεο:
Η είσοδος των δύο ομάδων:
- Super Cup: Κεφαλιά του Ρομέρο και 2-0 η Τότεναμ (vids)
- ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Γιακουμάκη με… μεξικάνικη σαπουνόπερα (vid)
- Super Cup: Άνοιξε το σκορ η Τότεναμ με τον Φαν ντε Φεν (vid)
- Τρομερή επέμβαση του Σεβαλιέ στο σουτ του Ριτσάρλισον (vid)
- Ο Γουέμπ αποκάλυψε ότι συζητείται επέκταση του VAR
- Βιτόρια: «Δεν είμαστε εδώ για να κλάψουμε για τις απουσίες που έχουμε»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις