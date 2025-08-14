sports betsson
Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

ps. post
scriptum

Amber alert για τους γαλάζιους βουλευτές που εκλέγονται στις πληγείσες περιοχές και όχι μόνο. Άφαντοι οι άριστοι του «άφταιχτου» πρωθυπουργού. Κατάλαβαν ότι θα πέσει το καθεστώς και αναζητούν διάσωση ή το αίσχος δεν δικαιολογείται;

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Παρί – Τότεναμ 2-2, 4-3 πεν.: Μυθική επιστροφή και κούπα στα πέναλτι για τους Γάλλους (vids)
Ποδόσφαιρο 14 Αυγούστου 2025 | 00:13

Παρί – Τότεναμ 2-2, 4-3 πεν.: Μυθική επιστροφή και κούπα στα πέναλτι για τους Γάλλους (vids)

Η Τότεναμ… αυτοκτόνησε, η Παρί το εκμεταλλεύτηκε με απίστευτη ανατροπή από 0-2 στο 85′ και κατέκτησε στα πέναλτι το UEFA Super Cup της σεζόν 2025-26 (2-2, 4-3 πέν.)

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Ο καφές το βράδυ κάνει τις γυναίκες παρορμητικές;

Έρευνα: Ο καφές το βράδυ κάνει τις γυναίκες παρορμητικές;

Spotlight

Δύο φορές προηγήθηκε με 2-0 η Τότεναμ: Στην κανονική διάρκεια και στα πέναλτι, αλλά κατάφερε να χάσει το προβάδισμα και τις δύο φορές. Η Παρί Σεν Ζερμέν το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο και κατέκτησε το UEFA Super Cup 2025, που διεξήχθη στο Φρίουλι του Ούντινε.

Μέχρι το 85′ οι Spurs ήταν μπροστά με δύο γκολ διαφορά, αλλά κατόρθωσαν να απωλέσουν αυτό το ισχυρότατο προβάδισμα. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, με πρωταγωνιστές τους Λι, Σεβαλιέ και Ράμος επέστρεψε και κατέκτησε μία ακόμη κούπα UEFA, αυτή τη φορά με έναν τρόπο που δεν περίμενε κανείς.

Αυτό ήταν το πρώτο Super Cup στην ιστορία των Παριζιάνων!

Πρώτο επίσημο ματς και για τις δύο ομάδες ήταν το αποψινό, είναι λογικό τα πρώτα λεπτά του αγώνα να μην είχαν ρυθμό. Στο πρώτο λεπτό ένα μακρινό σουτ του Πόρο έφυγε αρκετά μέτρα άουτ, ενώ στο 9′ οι παίκτες της Παρί… έκρυψαν την μπάλα με υπέροχη συνεργασία και ο Κβαρατσχέλια σούταρε, με την μπάλα να φεύγει λίγο έξω.

Στο 24′ η Τότεναμ είχε την πρώτη πραγματικά σπουδαία της ευκαιρία στην αναμέτρηση. Ο Ριτσάρλισον πήρε την μπάλα, έπιασε ένα δυνατό σουτ, αλλά ο Σεβαλιέ έβγαλε εντυπωσιακά σε κόρνερ, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Στο 34′ ο Βικάριο μπλόκαρε ένα γύρισμα του Ντουέ και πέντε λεπτά αργότερα (39′) η Τότεναμ βρήκε το γκολ που έψαχνε τα τελευταία λεπτά. Ο Παλίνια σούταρε, απέκρουσε ο Σεβαλιέ, η μπάλα πήγε στο δοκάρι, με τον Φαν ντε Φεν να παίρνει το… ριμπάουντ και να γράφει από κοντά το 1-0 για τους Spurs.

Η Παρί προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά χωρίς να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, η κεφαλιά του Κούντους στο 45′ που κατέληξε στο δοκάρι δεν μέτρησε ελέω οφσάιντ και έτσι το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Τότεναμ σε θέση οδηγού.

Με το… καλησπέρα του β’ μέρους η ομάδα του Τόμας Φρανκ πέτυχε και δεύτερο τέρμα. Ο Ρομέρο, μετά από εκτέλεση φάουλ του Πόρο, έπιασε την κεφαλιά, ο Σεβαλιέ την άγγιξε λίγο, αλλά δεν κατάφερε να αποσοβήσει το 0-2. Έσκασε μπροστά του η μπάλα και το έργο του ήταν δύσκολο.

Μία κεφαλιά του Ντάνσο στο 52′ έφυγε λίγο άουτ, ενώ ο Ζαΐρ-Εμερί έχασε την ευκαιρία για να σκοράρει στο 64′, με το σουτ να είναι ως μη γενόμενο για οφσάιντ του Χακίμι. Στο 66′ η Παρί σκόραρε με τον Μπαρκολά, ωστόσο ο Φαμπιάν Ρουίθ ήταν οφσάιντ στην αρχή της φάσης και έτσι το γκολ δεν μέτρησε.

Στη συνέχεια, όμως, ήρθαν τα πάνω-κάτω! Αρχικά, στο 85′ ο Λι μείωσε σε 2-1 με ωραίο σουτ.

Και ο Γκονσάλο Ράμος ισοφάρισε στο 90+4′ -με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Ντεμπελέ- σε 2-2, στέλνοντας τον αγώνα στα πέναλτι, σε μία απίστευτη εξέλιξη που δεν περίμενε κανείς μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού.

Στη «ρωσική ρουλέτα» η Τότεναμ προηγήθηκε πάλι με 0-2 (!), αλλά κατάφερε να χάσει και αυτό το προβάδισμα με σερί χαμένα πέναλτι, με συνέπεια η Παρί να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου με 4-3.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ

Το εννιάλεπτο 85-90+4′ κατά το οποίο… έγιναν τα πάντα για να το γυρίσει η Παρί! Το 0-2 έγινε 2-2 και στα πέναλτι ολοκληρώθηκε η σπουδαία ανατροπή.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ

Η είσοδος του Λι στο 68′ έδωσε νέα πνοή στην Παρί και μάλιστα ο ίδιος σκόραρε στο 85′, ξεκινώντας μία μυθική επιστροφή στο ματς από πλευράς Γάλλων!

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ

«Φάντασμα» του εαυτού του ο Μπαρκολά, αλλά και πάλι αυτό δεν στοίχισε εν τέλει στην Παρί…

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

Ο Πορτογάλος Ζοάο Πινέιρο πέρασε απαρατήρητος, καθώς δεν υπήρξαν δύσκολες φάσεις στην αναμέτρηση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Ο VAR δεν χρειάστηκε να επέμβει για κάποια περίπτωση.

ΣΚΟΡΕΡ

Λι (85′), Ράμος (90+4′) – Φαν ντε Φεν (39′), Ρομέρο (48′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Παρί Σεν Ζερμέν: Σεβαλιέ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί (68′ Λι), Βιτίνια, Ντουέ (77′ Ράμος), Μπαρκολά (67′ Εμπαγιέ), Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια (60′ Ρουίθ)

Τότεναμ: Βικάριο, Πέδρο Πόρο, Ρομέρο, Ντάνσο, Φαν ντε Φεν, Παλίνια (72′ Γκρέι), Μπετανκούρ, Σαρ, Κούντους (79′ Τελ), Σπενς, Ριτσάρλισον (72′ Σολάνκε)

Η διαδικασία των πέναλτι

0-1 Σολάνκε (ευστόχησε)
0-1 Βιτίνια (αστόχησε)
0-2 Μπετανκούρ (ευστόχησε)
1-2 Ράμος (ευστόχησε)
1-2 Φαν ντε Φεν (αστόχησε)
2-2 Ντεμπελέ (ευστόχησε)
2-2 Τελ (αστόχησε)
3-2 Λι (ευστόχησε)
3-3 Πόρο (ευστόχησε)
4-3 Νούνο Μέντες (ευστόχησε)

Headlines:
Wall Street
Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq – Ράλι στον Dow

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq – Ράλι στον Dow

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Ο καφές το βράδυ κάνει τις γυναίκες παρορμητικές;

Έρευνα: Ο καφές το βράδυ κάνει τις γυναίκες παρορμητικές;

World
Ντόναλντ Τραμπ: Προειδοποίηση στον Πούτιν λίγο πριν τη συνάντηση στην Αλάσκα

Ντόναλντ Τραμπ: Προειδοποίηση στον Πούτιν λίγο πριν τη συνάντηση στην Αλάσκα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 14.08.25

Η απονομή του Super Cup στην Παρί Σεν Ζερμέν (vid)

Δείτε την απονομή του τροπαίου στην Παρί Σεν Ζερμέν – Οι Γάλλοι επικράτησαν της Τότεναμ στα πέναλτι και κατέκτησαν τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της φετινής σεζόν.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Η απονομή του Super Cup στην Παρί Σεν Ζερμέν (vid)
Ποδόσφαιρο 14.08.25

Η απονομή του Super Cup στην Παρί Σεν Ζερμέν (vid)

Δείτε την απονομή του τροπαίου στην Παρί Σεν Ζερμέν – Οι Γάλλοι επικράτησαν της Τότεναμ στα πέναλτι και κατέκτησαν τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της φετινής σεζόν.

Σύνταξη
Ο Γουέμπ αποκάλυψε ότι συζητείται επέκταση του VAR
Ποδόσφαιρο 13.08.25

Ο Γουέμπ αποκάλυψε ότι συζητείται επέκταση του VAR

Ο επικεφαλής των διαιτητών της Premier League, Χάουαρντ Γουέμπ μίλησε για τη μελλοντική χρήση του VAR, τις θεωρίες συνομωσίας και την στοχοποίηση διαιτητών που είναι «χειρότερη απο ποτέ»

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ
Super Cup 13.08.25

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ για το UEFA Super Cup. Τηλεοπτικά από MEGA και Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Οργή αραβικών κρατών με τον Νετανιάχου που αισθάνεται «πάρα πολύ» το κάλεσμα για το «Μεγάλο Ισραήλ»
«Αποικιακές αυταπάτες» 14.08.25

Ο Νετανιάχου αισθάνεται «πάρα πολύ» το κάλεσμα για το «Μεγάλο Ισραήλ» και εξοργίζει τα αραβικά κράτη

Για «νοοτροπία εμποτισμένη σε αποικιακές αυταπάτες» κατηγορούν οι αραβικές χώρες τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αφορμή τη δήλωσή του ότι αισθάνεται «πάρα πολύ» το κάλεσμα για το «Μεγάλο Ισραήλ».

Σύνταξη
Πάτρα: Χωρίς να το σκεφτεί πήρε αγκαλιά το πρόβατο πάνω στο παπάκι και το έσωσε – Δεν ήταν ο μόνος
Μαθήματα ζωής 14.08.25

Χωρίς να το σκεφτεί πήρε αγκαλιά το πρόβατο πάνω στο παπάκι και το έσωσε - Δεν ήταν ο μόνος

Ντόπιοι και εθελοντές από όλη την Ελλάδα από την δασοπυρόσβεση έως τις διασώσεις ανθρώπων και ζώων, δείχνουν το καλύτερο πρόσωπο αυτής της χώρας, όπως αυτές τις μέρες στην Πάτρα

Σύνταξη
Γάζα: Ειδικοί του ΟΗΕ κατηγορούν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μέσω επιθέσεων στο υγειονομικό σύστημα
«Medicide» 14.08.25

Γάζα: Ειδικοί του ΟΗΕ κατηγορούν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μέσω επιθέσεων στο υγειονομικό σύστημα

Οι ειδικοί και γιατροί που εργάστηκαν στην εμπόλεμη Γάζα, κατηγορούν το Ισραήλ για στοχευμένες επιθέσεις. «Δεν είναι τραγωδία περιστάσεων, αλλά σκόπιμη επίθεση σε όσους σώζουν ζωές», λένε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η απονομή του Super Cup στην Παρί Σεν Ζερμέν (vid)
Ποδόσφαιρο 14.08.25

Η απονομή του Super Cup στην Παρί Σεν Ζερμέν (vid)

Δείτε την απονομή του τροπαίου στην Παρί Σεν Ζερμέν – Οι Γάλλοι επικράτησαν της Τότεναμ στα πέναλτι και κατέκτησαν τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της φετινής σεζόν.

Σύνταξη
Πυρκαγιές στην Ισπανία: Η Μαδρίτη ζήτησε ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας
Πύρινος κλοιός 14.08.25

Πυρκαγιές στην Ισπανία: Η Μαδρίτη ζήτησε ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Ζητά δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη για να μπορέσει να κατασβέσει τις πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα. Η Ισπανία έχει χάσει τις τελευταίες ημέρες πάνω από 10.000 στρέμματα γης εξαιτίας της φωτιάς.

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’: Πρέπει να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και στην Ουκρανία και να μπει τέλος στη βία
Κόσμος 13.08.25

Πάπας Λέων ΙΔ’: Πρέπει να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και στην Ουκρανία και να μπει τέλος στη βία

Πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι, αλλά και να υπάρξει φροντίδα για τους τόσους ανθρώπους που πεθαίνουν της πείνας, τόνισε ο Πάπας Λέων ΙΔ'

Σύνταξη
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για φωτιές: Κινητοποιούμε την υποστήριξη της Ελλάδας μετά το αίτημά της για βοήθεια
Ελλάδα 13.08.25

Την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστσίας για την Ελλάδα ανακοίνωσε η φον ντερ Λάιεν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της, ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστσίας για να συνδράμει την Ελλάδα στη μάχη με τις πυρκαγιές

Σύνταξη
Ο αεροπορικός «δρόμος του μεταξιού» από την Κίνα στην Ευρώπη και οι Ουιγούροι
Ανθρώπινα δικαιώματα 13.08.25

Ο αεροπορικός «δρόμος του μεταξιού» από την Κίνα στην Ευρώπη και οι Ουιγούροι

Περισσότερες από εννέα εταιρείες μεταφορών έχουν δημιουργήσει δρομολόγια από την Κίνα και την πόλη Σιντζιάνγκ προς ευρωπαϊκές χώρες. Ανησυχία για τους Ουιγούρους

Σύνταξη
Πολωνία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε έξι άτομα για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας
Δολιοφθορά και όπλα 13.08.25

Πολωνία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε έξι άτομα για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Οι κατηγορούμενοι θεωρούνται ύποπτη για κατασκοπεία, δολιοφθορές, λαθρεμπόριο όπλων και άλλα αδικήματα. Το Καζακστάν ανακοίνωσε από την πλευρά του τη σύλληψη στην Πολωνία διπλωματικού υπαλλήλου του.

Σύνταξη
Αρόη Πάτρας: Εικόνες κόλασης από τη φωτιά
Έλαβαν 112 13.08.25

Αρόη Πάτρας: Εικόνες κόλασης από τη φωτιά

Η Αρόη είναι μεταξύ των περιοχών, οι κάτοικοι των οποίων έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και κινηθούν προς το κέντρο της Πάτρας.

Σύνταξη
Το Βερολίνο απέρριψε την αξιολόγηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Γερμανία
Κόσμος 13.08.25

Το Βερολίνο απέρριψε την αξιολόγηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Γερμανία

«Η Γερμανία είναι μια σταθερή δημοκρατία με πολύ ευρεία προστασία της ελευθερίας της έκφρασης. Δεν υπάρχει λογοκρισία εδώ», απαντά το Βερολίνο στην έκθεση του αμερικανικού ΥΠΕΞ που κάνει λόγο για «αύξηση του αντισημιτισμού»

Σύνταξη
Φωτιά στη Χίο: Χωρίς ρεύμα χωριά του νησιού και τα Ψαρά εξαιτίας της πυρκαγιάς
Μπλακ-άουτ 13.08.25

Φωτιά στη Χίο: Χωρίς ρεύμα χωριά του νησιού και τα Ψαρά εξαιτίας της πυρκαγιάς

Σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της Χίου, αλλά και των Ψαρών προκάλεσε η φωτιά. Το νησί των Ψαρών και χωριά της Χίου έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Θα χρειαστούν μέρες μέχρι να αντιμετωπιστεί η ζημιά.

Σύνταξη
Πιθανές τοποθεσίες για μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι συζήτησαν Ουκρανία, ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες
«Καρότο και μαστίγιο» 13.08.25

Πιθανές τοποθεσίες για μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι συζήτησαν Ουκρανία, ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η Ρωσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πολύ σοβαρές συνέπειες», εάν δεν αποδεχθεί να τερματίσει τον πόλεμο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες

Σύνταξη
Ο Γουέμπ αποκάλυψε ότι συζητείται επέκταση του VAR
Ποδόσφαιρο 13.08.25

Ο Γουέμπ αποκάλυψε ότι συζητείται επέκταση του VAR

Ο επικεφαλής των διαιτητών της Premier League, Χάουαρντ Γουέμπ μίλησε για τη μελλοντική χρήση του VAR, τις θεωρίες συνομωσίας και την στοχοποίηση διαιτητών που είναι «χειρότερη απο ποτέ»

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
Απόρρητο