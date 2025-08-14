Τρομερό φινάλε στο Super Cup: Ισοφάρισε σε 2-2 η Παρί με τον Ράμος στο 90+4’ (vids)

Απίστευτο φινάλε στον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup, που πραγματοποιείται στο Φρίουλι του Ούντινε. Η Τότεναμ προηγήθηκε με 2-0, αλλά η Παρί Σεν Ζερμέν με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά έφερε το παιχνίδι στα ίσια και το έστειλε στα πέναλτι.

Το δεύτερο γκολ των πρωταθλητών Ευρώπης ήρθε στο 90+4’ από τον Γκονζάλο Ράμος, με τον Πορτογάλο να σκοράρει με κεφαλιά και να στέλνει το ματς στη «ρώσικη ρουλέτα».

Στο 85’ οι Παριζιάνοι είχαν μειώσει σε 2-1 με σουτ του Κανγκ Ιν Λι.

Οι Ιταλοί είχαν ανοίξει το σκορ στο 39’ με τον Φαν ντε Φεν. Ο Παλίνια δεν κατάφερε αρχικά να νικήσει τον τερματοφύλακα της γαλλικής ομάδας, ο οποίος με τη βοήθεια του δοκαριού απέκρουσε, αλλά ο Φαν ντε Φεν πήρε το… ριμπάουντ και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της Τότεναμ.

Στο 48’ είχαν κάνει το 2-0 με τον Ρομέρο. Ο αμυντικός της Ίντερ βρέθηκε ολομόναχος στο δεύτερο δοκάρι και με σκαστή κεφαλιά νίκησε τον Σεβαλιέ για το 2-0 της Τότεναμ.

