Τρομερό φινάλε στο Super Cup: Ισοφάρισε σε 2-2 η Παρί με τον Ράμος στο 90+4’ (vids)
«Επτάψυχη» η Παρί Σεν Ζερμέν, ισοφάρισε σε 2-2 στο 90+4’ με τον Γκονζάλο Ράμος και έστειλε τον τελικό του Super Cup στα πέναλτι.
- Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις
- Πυρκαγιές στην Ισπανία: Η Μαδρίτη ζήτησε ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας
- Πτώση που ξεπερνά το 1% καταγράφει το πετρέλαιο
- Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κατοίκους περιοχών που επλήγησαν από τις φωτιές
Απίστευτο φινάλε στον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup, που πραγματοποιείται στο Φρίουλι του Ούντινε. Η Τότεναμ προηγήθηκε με 2-0, αλλά η Παρί Σεν Ζερμέν με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά έφερε το παιχνίδι στα ίσια και το έστειλε στα πέναλτι.
Το δεύτερο γκολ των πρωταθλητών Ευρώπης ήρθε στο 90+4’ από τον Γκονζάλο Ράμος, με τον Πορτογάλο να σκοράρει με κεφαλιά και να στέλνει το ματς στη «ρώσικη ρουλέτα».
Στο 85’ οι Παριζιάνοι είχαν μειώσει σε 2-1 με σουτ του Κανγκ Ιν Λι.
Οι Ιταλοί είχαν ανοίξει το σκορ στο 39’ με τον Φαν ντε Φεν. Ο Παλίνια δεν κατάφερε αρχικά να νικήσει τον τερματοφύλακα της γαλλικής ομάδας, ο οποίος με τη βοήθεια του δοκαριού απέκρουσε, αλλά ο Φαν ντε Φεν πήρε το… ριμπάουντ και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της Τότεναμ.
Στο 48’ είχαν κάνει το 2-0 με τον Ρομέρο. Ο αμυντικός της Ίντερ βρέθηκε ολομόναχος στο δεύτερο δοκάρι και με σκαστή κεφαλιά νίκησε τον Σεβαλιέ για το 2-0 της Τότεναμ.
Δείτε το γκολ:
- Το πρώτο Super Cup της Παρί – Η Χρυσή Βίβλος της διοργάνωσης
- Η απονομή του Super Cup στην Παρί Σεν Ζερμέν (vid)
- Η διαδικασία των πέναλτι στον συγκλονιστικό τελικό του Super Cup (vid)
- Παρί – Τότεναμ 2-2, 4-3 πεν.: Μυθική επιστροφή και κούπα στα πέναλτι για τους Γάλλους (vids)
- Τρομερό φινάλε στο Super Cup: Ισοφάρισε σε 2-2 η Παρί με τον Ράμος στο 90+4’ (vids)
- Super Cup: Μείωσε η Παρί Σεν Ζερμέν στο 85’ με τον Κανγκ Ιν Λι (1-2, vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις