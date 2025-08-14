Η απονομή του Super Cup στην Παρί Σεν Ζερμέν (vid)

Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στα πέναλτι, η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε την Τότεναμ και κατέκτησε το ευρωπαϊκό Super Cup.

Οι Ιταλοί προηγήθηκαν στο 39’ με τον Φαν ντε Φεν και στο 48’ έκανε το 2-0 με τον Ρομέρο, αλλά οι Γάλλοι με δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο ισοφάρισαν και έστειλαν το ματς στα πέναλτι. Ο Λι στο 85’ μείωσε σε 2-1 και ο Ράμος στο 90+4’ έφερε το παιχνίδια στα ίσια.

Στα πέναλτι η Τότεναμ προηγήθηκε με 2-0, μετά από άστοχη εκτέλεση του Βιτίνια, αλλά και πάλι δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμά της, με την Παρί να επικρατεί με 4-3 και να κατακτά τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της φετινής σεζόν.

Μια σπουδαία επιτυχία για την Παρί Σεν Ζερμέν, με τους Γάλλους να την γιορτάζουν με την ψυχή τους, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Δείτε την απονομή του τροπαίου: