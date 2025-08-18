«Μίνι εισβολή» οπαδών της Παρί με φανέλες Ναντ

Μόλις ανακαλύφθηκε το κόλπο με το οποίο οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν έσπασαν την απαγόρευση και παρακολούθησαν το εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας τους με τη Ναντ, όπου πανηγύρισαν νίκη με 1-0 στην πρεμιέρα της Ligue 1, έγινε χαμός στα social media. Ειδικότερα πραγματοποίησαν «μίνι εισβολή» στον Stade de la Beaujoire με φανέλες της Ναντ, σε μια «επιχείρηση» που παρομοιάζεται και …ποδοσφαιρικός «Δούρειος Ιππος»!

Τι είχε συμβεί; Προηγήθηκε προεδρική απόφαση που απαγόρευε την παρουσία οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν στο γήπεδο της Ναντ. Ειδικότερα απαγόρευε οποιασδήποτε ένδειξης υποστήριξης της Παρί Σεν Ζερμέν—με είδη όπως φανέλες, κασκόλ, καπέλα—σε περιοχές γύρω από το γήπεδο La Beaujoire και μέσα στο γήπεδο, εκτός από την περιοχή στάθμευσης των φιλοξενούμενων. Η απόφαση αυτή τέθηκε σε ισχύ το Σάββατο 16 Αυγούστου 2025, στις 18:00, ενώ το ματς έγινε την Κυριακή 17/8.

Πως… απάντησαν οι οπαδοί της Παρί Ζερμέν; Πήγαν στη μπουτίκ της Ναντ και αγόρασαν πρασινοκίτρινες φανέλες της γηπεδούχου ομάδα και της έβγαλαν όταν μπήκαν στο γήπεδο!

Ετσι είδαν το ματς, όχι ακριβώς σαν κύριοι, καθώς δημιουργήθηκε ένταση αλλά, γενικά, η κατάσταση δεν ξέφυγε. Μερικοί προσπάθησαν να περάσουν με την φανέλα της PSG ανάποδα, αλλά η αγορά φανέλας της Ναντ ήταν η πιο διαδεδομένη λύση που αποδείχθηκε και σίγουρη!

Στο ημίχρονο δημιουργήθηκε κι άλλη ένταση, όταν οπαδοί της Ναντ σήκωσαν πανό κατά του Αλ Κελαϊφί.