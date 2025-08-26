Ουσμάν Ντεμπελέ: «Φυσιολογικό να συγκαταλέγομαι μεταξύ των φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα»

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ πραγματοποίησε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με την Παρί Σεν Ζερμέν, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του πολυπόθητου Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Μεταξύ άλλων ο Γάλλος σταρ κατέκτησε και το νταμπλ στην χώρα του, ενώ «άνοιξε» τη σεζόν και με την κατάκτηση του Super Cup.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «FourFourTwo», ο Ντεμπελέ δήλωσε πως είναι φυσιολογικό να θεωρείται ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, την οποία χαρακτήρισε το «Άγιο Δισκοπότηρο του ποδοσφαίρου», λόγω των επιτευγμάτων του με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε.

Ο 28χρονος Γάλλος εξτρέμ έκλεισε την περσινή σεζόν με 35 γκολ και 16 ασίστ σε 53 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις με τους Παριζιάνους, γεγονός που τον τοποθετεί αδιαμφισβήτητα στα φαβορί του βραβείου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι φυσιολογικό να θεωρούμαι ένα από τα φαβορί για το τρόπαιο. Ως προσωπική διάκριση δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο για έναν ποδοσφαιριστή. Είναι το Άγιο Δισκοπότηρο του ποδοσφαίρου.

Όταν κοιτάς όλους τους θρύλους που την έχουν κερδίσει, είναι εξαιρετικό. Οι άνθρωποι με έβλεπαν και φώναζαν το όνομά μου, φωνάζοντας “Χρυσή Μπάλα, Χρυσή Μπάλα”!

Αλλά για να είμαι ειλικρινής, ο Λουίς Ενρίκε, το επιτελείο και όλοι οι παίκτες ήταν πραγματικά επικεντρωμένοι στην ομάδα, ειδικά στον τελικό του Champions League. Μετά από μια τέτοια σεζόν, με τέσσερις τίτλους, γκολ και ασίστ, είναι φυσιολογικό να θεωρείσαι ένα από τα φαβορί για το τρόπαιο».