Η ώρα της «Χρυσής Μπάλας»: Ντεμπελέ και Γιαμάλ τα φαβορί – Όλες οι υποψηφιότητες

Ουσμάν Ντεμπελά ή Λαμίν Γιαμάλ; Αυτό είναι το ζευγάρι που σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το εξωτερικό είναι το φαβορί για την κατάκτηση της της «Χρυσής Μπάλας», στην τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί απόψε στο Παρίσι (22/9, 21:40).

Παράλληλα, στην αποψινή τελετή θα δοθεί και το αντίστοιχο βραβείο στις γυναίκες, όπως και αυτά για τον καλύτερο προπονητή, την καλύτερη ομάδα και τον καλύτερο παίκτη κάτω των 21, μεταξύ άλλων.

Πολυνίκης του βραβείου είναι ο Λιονέλ Μέσι με οκτώ κατακτήσεις (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023) και δεύτερος ο Κριστιάνο Ρονάλντο με πέντε (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Οι υποψήφιοι για τη «Χρυσή Μπάλα» 2025

Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης)

Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν)

Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν/Μάντσεστερ Σίτι)

Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν)

Ντένζελ Ντούμφρις (Ίντερ)

Σερού Γκιρασί (Ντόρτμουντ)

Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι)

Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν)

Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου)

Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Παρί Σεν Ζερμέν)

Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα)

Αλέξις ΜακΆλιστερ (Λίβερπουλ)

Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ)

Κιλιάν Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης)

Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Νάπολι)

Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν)

Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν)

Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι)

Πέδρι (Μπαρτσελόνα)

Ραφίνια (Μπαρτσελόνα)

Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ)

Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ)

Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ)

Βινίσιους (Ρεάλ Μαδρίτης)

Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν)

Φλόριαν Βιρτς (Λεβερκούζεν/Λίβερπουλ)

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα)

Οι 30 υποψήφιες για τη «Χρυσή Μπάλα» γυναικών είναι:

Λούσι Μπρόνζ (Τσέλσι/Αγγλία)

Μπάρμπρα Μπάντα (Ορλάντο Πράιντ/Ζάμπια)

Αϊτάνα Μπονμάτι (Βαρκελώνη/Ισπανία)

Σάντι Μπάλτιμορ (Τσέλσι/Γαλλία)

Μαριονά Καλντέντεϊ (Άρσεναλ/Ισπανία)

Κλάρα Μπιλ (Μπάγερν Μονάχου/Γερμανία)

Σοφία Καντόρε (Γιουβέντους-Ουάσινγκτον Σπίριτ/Ιταλία)

Στεφ Κάτλεϊ (Άρσεναλ/Αυστραλία)

Μέλτσι Ντουμορνέι (Ολιμπίκ Λυών/Γαλλία)

Τέμουα Τσαουίνγκα (Κάνσας Σίτι/Μαλάουι)

Έμιλι Φοξ (Άρσεναλ/Ηνωμένες Πολιτείες)

Κριστιάνα Γκιρέλι (Γιουβέντους/Ιταλία)

Έσθερ Γκονζάλες (Γκόθαμ/Ισπανία)

Καρολίν Γκράχαμ Χάνσεν (Βαρκελώνη/Νορβηγία)

Πάτρι Γκιγιάρο (Μπαρτσελόνα /Ισπανία)

Αμάντα Γκουτιέρες (Παλμέιρας/Βραζιλία)

Χάνα Χάμπτον (Τσέλσι/Αγγλία)

Περνίλ Χάρντερ (Μπάγερν Μονάχου/Δανία)

Λίντσεϊ Χιπς (Ολιμπίκ Λυών/ΗΠΑ)

Κλόε Κέλι (Άρσεναλ/Αγγλία)

Μάρτα (Ορλάντο Πράιντ/Βραζιλία)

Φρίντα Λεονάρντσεν Μάανουμ (Άρσεναλ/Νορβηγία)

Έβα Παγιόρ (Μπαρτσελόνα/Πολωνία)

Κλάρα Ματέο (Παρίσι/Γαλλία)

Αλέσια Ρούσο (Άρσεναλ/Αγγλία)

Κλαούντια Πίνα (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Αλεξία Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Γιοχάνα Ρίτινγκ Κανέριντ (Τσέλσι/Σουηδία)

Καρολίν Βέιε (Ρεάλ Μαδρίτης/Σκωτία)

Λία Γουίλιαμσον (Άρσεναλ/Αγγλία)

Οι πέντε υποψήφιες για το βραβείο Καλύτερης ανδρικής ομάδας είναι:

Μπαρτσελόνα

Μποταφόγκο

Τσέλσι

Λίβερπουλ

Παρί Σεν Ζερμέν

Οι πέντε υποψήφιες για το βραβείο Καλύτερης γυναικείας ομάδας είναι:

Άρσεναλ

Μπαρτσελόνα

Τσέλσι

Λιόν

Ορλάντο Πράιντ

Οι πέντε υποψηφιότητες για το «Τρόπαιο Κρόιφ» (Cruyff Trophy ) στο ποδόσφαιρο ανδρών είναι:

Αντόνιο Κόντε (Νάπολι)

Λουίς Ενρίκε Μαρτίνεθ (Παρί Σεν Ζερμέν)

Χάνσι Φλικ (Μπαρτσελόνα)

Έντσο Μαρέσκα (Τσέλσι)

Άρνε Σλοτ (Λίβερπουλ)

Οι πέντε υποψηφιότητες για το «Τρόπαιο Κρόιφ» (Cruyff Trophy ) στο γυναικείο ποδόσφαιρο είναι:

Σόνια Μπομπάστορ (Τσέλσι)

Άρθουρ Ελίας (Βραζιλία)

Ζουστίν Μαντούγκου (Νιγηρία)

Ρενέ Σλέγκερς (Άρσεναλ)

Σαρίνα Βίγκμαν (Αγγλία)

Οι 10 υποψήφιοι για το «Τρόπαιο Γιασίν» ανδρών είναι:

Άλισον Μπέκερ (Λίβερπουλ/Βραζιλία)

Γιασίν Μπουνού (Αλ Χιλάλ/Μαρόκο)

Λούκας Σεβαλιέ (Λιλ/Γαλλία)

Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης/Βέλγιο)

Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν/Ιταλία)

Εμιλιάνο Μαρτίνες (Άστον Βίλα/Αργεντινή)

Γιαν Όμπλακ (Ατλέτικο Μαδρίτης/Σλοβενία)

Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ/Αγγλία)

Ματς Σελς (Νότιγχαμ Φόρεστ/Βέλγιο)

Γιαν Σόμερ (Ίντερ/Ελβετία)

Οι πέντε υποψήφιες για το «Τρόπαιο Γιασίν» γυναικών είναι:

Μικέλε Αγκιεμανγκ (Άρσεναλ/Αγγλία)

Λίντα Καϊσέδο (Ρεάλ Μαδρίτης/Κολομβία)

Γουίκι Καπτέιν (Τσέλσι/Ολλανδία)

Βίκι Λόπεθ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Κλαούντια Μαρτίνεθ Ομπάντο (Κλαμπ Ολίμπια /Παραγουάη)

Οι 10 υποψήφιοι για το τρόπαιο Κοπά (Kopa/Καλύτερος άνδρας παίκτης κάτω των 21) είναι:

Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Αγιούμπ Μπουαντί (Λιλ/Γαλλία)

Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν /Γαλλία)

Εστεβάο (Παλμέιρας-Τσέλσι/Βραζιλία)

Ντίν Χούισεν (Μπόρνμουθ-Ρεάλ Μαδρίτης/Ισπανία)

Μάιλς Λιούις-Σκέλι (Άρσεναλ/Αγγλία)

Ροντρίγκο Μόρα (Πόρτο/Πορτογαλία)

Ζοάο Νέβες (Πατρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους/Τουρκία)

Οι πέντε υποψήφιες για το Τρόπαιο Kopa γυναικών είναι:

Αν-Κατρίν Μπέργκερ (Γκόθαμ /Γερμανία)

Κάτα Κολ (Μπαρτσελόνα /Ισπανία)

Χάνα Χάμπτον (Τσέλσι/Αγγλία)

Τζιαμάκα Νζαντοζί (Μπράιτον/Νιγηρία)

Ντάφνε φαν Ντόμσελάαρ (Άρσεναλ/Ολλανδία)