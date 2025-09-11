Η Νίκι Νικόλ διέψευσε πως χώρισε με τον Γιαμάλ (pic, vid)
Τέλος στα σενάρια περί χωρισμού της με τον Λαμίν Γιαμάλ έβαλε η Νίκι Νικόλ...
- Μονεμβασιά: Στη φυλακή 59χρονος για ασέλγεια σε ανήλικα κορίτσια – Τι λέει στο in ο γονέας ενός κοριτσιού
- Πολεμική «δήλωση» Ισραήλ: Δεν χτύπησε τη Χαμάς, απλά... πολλαπλασίασε τα μέτωπα
- Το «Great Lock In»: Η πρόκληση που ξεκίνησε στο TikTok και κατακτά τα social media
- Γκύζη: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άντρα να ανοίγει πυρ εναντίον εργαζομένων καθαριότητας
Είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό ότι ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα Λαμίν Γιαμάλ, βρίσκεται σε σχέση με την Αργεντινή ράπερ Νίκι Νικόλ.
Πρόσφατα ωστόσο κυκλοφόρησαν έντονες φήμες ότι το ζευγάρι ακολουθεί χωριστούς δρόμους για άγνωστους λόγους. Η Νικόλ θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους μέσα από πρόσφατες δηλώσεις της, κατά τις οποίες δήλωσε ερωτευμένη με τον Ισπανό σταρ των «μπλαουγκράνα», τονίζοντας πως απολαμβάνει τη ζωή στη Βαρκελώνη.
«Ναι, είμαι ερωτευμένη με τον Γιαμάλ. Απολαμβάνω τη ζωή στη Βαρκελώνη, αγαπώ την πόλη και θέλω να μάθω Καταλανικά», είπε μεταξύ άλλων η 25χρονη ράπερ.
Η σχετική ανάρτηση
«Nicki Nicole»
Porque habló de su relación con Lamine Yamal y se la vio bastante enamorada.pic.twitter.com/CtXWJnyPRi
— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 10, 2025
Πρόσφατα, ο συμπαίκτης του στην εθνική Ισπανίας Νίκο Γουίλιαμς, είχε ανεβάσει ένα story στα social media, όπου έδειχνε τον Γιαμάλ να έχει στο κινητό του φωτογραφία αγκαλιά με τη τη Νικόλ , γράφοντας: «Ο φίλος μου είναι ερωτευμένος».
- Τσάκας για ΑΣ ΠΑΟΚ: «Γιατί δεν ενημέρωσαν τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ για τη συνάντηση με την πλευρά Μυστακίδη;»
- Ισπανία: Η υπουργός Αθλητισμού ζήτησε αποβολή του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις όπως έγινε με τη Ρωσία
- Ο Φατίχ Τερίμ μεταξύ των υποψηφίων για την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Τσεχίας
- Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου 92-89: Φιλική νίκη με ηγέτες τον Ναν και τον Ρογκαβόπουλο
- Οι αναμνήσεις του Μήτογλου από το Eurobasket του 2005: «Όταν πήγαινα σχολείο, φωνάζαμε το ‘βαλε»
- Η Νίκι Νικόλ διέψευσε πως χώρισε με τον Γιαμάλ (pic, vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις