Η Νίκι Νικόλ διέψευσε πως χώρισε με τον Γιαμάλ (pic, vid)

Είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό ότι ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα Λαμίν Γιαμάλ, βρίσκεται σε σχέση με την Αργεντινή ράπερ Νίκι Νικόλ.

Πρόσφατα ωστόσο κυκλοφόρησαν έντονες φήμες ότι το ζευγάρι ακολουθεί χωριστούς δρόμους για άγνωστους λόγους. Η Νικόλ θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους μέσα από πρόσφατες δηλώσεις της, κατά τις οποίες δήλωσε ερωτευμένη με τον Ισπανό σταρ των «μπλαουγκράνα», τονίζοντας πως απολαμβάνει τη ζωή στη Βαρκελώνη.

«Ναι, είμαι ερωτευμένη με τον Γιαμάλ. Απολαμβάνω τη ζωή στη Βαρκελώνη, αγαπώ την πόλη και θέλω να μάθω Καταλανικά», είπε μεταξύ άλλων η 25χρονη ράπερ.

Η σχετική ανάρτηση

«Nicki Nicole» Porque habló de su relación con Lamine Yamal y se la vio bastante enamorada.pic.twitter.com/CtXWJnyPRi — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 10, 2025

Πρόσφατα, ο συμπαίκτης του στην εθνική Ισπανίας Νίκο Γουίλιαμς, είχε ανεβάσει ένα story στα social media, όπου έδειχνε τον Γιαμάλ να έχει στο κινητό του φωτογραφία αγκαλιά με τη τη Νικόλ , γράφοντας: «Ο φίλος μου είναι ερωτευμένος».