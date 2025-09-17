sports betsson
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Μια νέα διαφορετική Χρυσή Μπάλα;
Ποδόσφαιρο 17 Σεπτεμβρίου 2025

Μια νέα διαφορετική Χρυσή Μπάλα;

Σε μία εβδομάδα, η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου θα χτυπά στο Παρίσι. Στο ιστορικό Théâtre du Châtelet, λίγα βήματα από τη Νοτρ Νταμ, θα πραγματοποιηθεί η λαμπερή τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας από το France Football — και η αίσθηση που επικρατεί είναι πως φέτος όλα είναι ανοιχτά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πέρυσι, η στέψη του Ρόδρι, που επικράτησε του φαβορί Βινίσιους, είχε προκαλέσει οργή στη Ρεάλ Μαδρίτης και μποϊκοτάζ της ισπανικής ομάδας στη γαλλική διοργάνωση. Φέτος, η Γαλλία εμφανίζει ως μεγάλο φαβορί τον Ουσμάν Ντεμπελέ, ηγέτη της Παρί Σεν Ζερμέν που οδήγησε τον σύλλογο στην πολυπόθητη κατάκτηση του Champions League. Ωστόσο, ο 18χρονος Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα απειλεί να κάνει το απόλυτο «μπαμ» και να του κλέψει το στέμμα, παρότι δεν σήκωσε ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Η Παρί έχει κινηθεί παρασκηνιακά για να ενισχύσει την υποψηφιότητα του Ντεμπελέ, γνωρίζοντας πως έχει εννέα παίκτες στους 30 φιναλίστ (Ντεμπελέ, Νέβες, Βιτίνια, Φαμπιάν, Ντουέ, Μέντες, Ασράφ, Ντοναρούμα και Κβαρατσχέλια) και φοβάται πως η διασπορά ψήφων μπορεί να ευνοήσει τον νεαρό Καταλανό. Παράλληλα, ο Ντουέ θεωρείται φαβορί για το βραβείο Κόπα (καλύτερος νέος), ο Λουίς Ενρίκε για τον τίτλο του προπονητή της χρονιάς, ενώ ο Ντοναρούμα, αν και πλέον παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι, παραμένει υποψήφιος για καλύτερος τερματοφύλακας.

Για πρώτη φορά, η Χρυσή Μπάλα θα απονεμηθεί με πλήρη ισοτιμία μεταξύ ανδρών και γυναικών, ένα ακόμα βήμα για τη μείωση του χάσματος ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι δημοσιογράφοι που θα ψηφίσουν φέτος είναι 100 (αντί 170 παλαιότερα), και η έμφαση θα δοθεί στην «ατομική και καθοριστική απόδοση» και λιγότερο στο fair play ή στα συλλογικά επιτεύγματα — κάτι που ενδέχεται να ευνοήσει τον Γιαμάλ.

Το Παρίσι έχει ήδη αρχίσει να στολίζεται για μία από τις πιο αμφίρροπες απονομές των τελευταίων ετών. Και όπως όλα δείχνουν, κανείς —ούτε καν ο νικητής— δεν θα γνωρίζει το αποτέλεσμα πριν από τις 22:30 της 22ας Σεπτεμβρίου.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

World
Federal Reserve: Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή»

Federal Reserve: Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή»

Ποδόσφαιρο 17.09.25

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Στη «μάχη» ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – Όλο το πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase

Το κύριο πιάτο της πρεμιέρας της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson διεξάγεται σήμερα με οκτώ αναμετρήσεις και ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό να ρίχνονται στη «μάχη».

Σύνταξη
Γιουβέντους – Ντόρτμουντ 4-4: Μυθικό ματς και μυθική επιστροφή τις «Γιούβε» με δύο γκολ στις καθυστερήσεις!
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Γιουβέντους – Ντόρτμουντ 4-4: Μυθικό ματς και μυθική επιστροφή τις «Γιούβε» με δύο γκολ στις καθυστερήσεις!

Απίθανο παιχνίδι στο Τορίνο, με οκτώ γκολ, όλα στο δεύτερο ημίχρονο και τη Γιουβέντους να «κλέβει» στο τέλος την ισοπαλία, παρότι η Ντόρτμουντ προηγήθηκε με 2-4 στο 86'!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η βαθμολογία της League Phase του Champions League: Με νίκες ξεκίνησαν Άρσεναλ και Ρεάλ, ήττες-σοκ για Αϊντόφεν και Μπενφίκα
Champions League 17.09.25

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League: Με νίκες ξεκίνησαν Άρσεναλ και Ρεάλ, ήττες-σοκ για Αϊντόφεν και Μπενφίκα

Με μεγάλες νίκες ξεκίνησαν στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League οι Ρεάλ Μαδρίτης και Άρσεναλ, την ώρα που Αϊντχόφεν και Μπενφίκα υπέστησαν ήττες σοκ εντός έδρας.

Σύνταξη
Ανακοίνωση-δέσμευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Στόχος μας ήταν και παραμένει η κορυφή» – Κοινή δήλωση και των παικτών της ομάδας
Ποδόσφαιρο 16.09.25

Ανακοίνωση-δέσμευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Στόχος μας ήταν και παραμένει η κορυφή» – Κοινή δήλωση και των παικτών της ομάδας

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, με την ΠΑΕ να καλεί με ανακοίνωσή της τον κόσμο να στηρίξει τους ποδοσφαιριστές, ενώ παράλληλα δεσμεύεται ότι θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή. Τι αναφέρει η κοινή δήλωση που έκαναν και οι παίκτες της ομάδας.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ
Champions League 16.09.25

LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ

LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Βιγιαρεάλ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ
Champions League 16.09.25

LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ

LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Ντόρτμουντ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ 0-2: Ξεκίνημα με το δεξί για τους «κανονιέρηδες» (vid)
Ποδόσφαιρο 16.09.25

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ 0-2: Ξεκίνημα με το δεξί για τους «κανονιέρηδες» (vid)

Χωρίς να εντωπωσιάσει με την απόδοσή της, η Άρσεναλ έκανε τη... δουλειά της στο Σαν Μαμές και με γκολ των Μαρτινέλι και Τροσάρ νίκησε 2-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Την επόμενη αγωνιστική, η ομάδα του Αρτέτα υποδέχεται τον Ολυμπιακό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Μπενφίκα – Καραμπάγκ
Champions League 16.09.25

LIVE: Μπενφίκα – Καραμπάγκ

LIVE: Μπενφίκα – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπενφίκα – Καραμπάγκ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
Αιγάλεω: Σεσημασμένος ο δράστης των σεξουαλικών παρενοχλήσεων – Είχε κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Αιγάλεω 17.09.25

Σεσημασμένος ο δράστης των σεξουαλικών παρενοχλήσεων - Είχε κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο 32χρονος που συνελήφθη επειδή παρενόχλησε σεξουαλικά 3 γυναίκες στο Αιγάλεω είχε συλληφθεί για εμπρησμό, ενώ είναι μπλεγμένος και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας

Σύνταξη
Τραμπ: Φωτογραφία του με τον Έπσταϊν στο κάστρο του Γουίνδσορ – Η έκπληξη… στην υποδοχή του
17.09.25

Έκπληξη... στην υποδοχή του Τραμπ στη Βρετανία - Η φωτογραφία του με τον Έπσταϊν στο κάστρο του Γουίνδσορ

Οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα άτομα που πρόβαλαν με προτζέκτορα τη φωτογραφία του του Τραμπ στο κάστρο του Γουίνδσορ με τον καταδικασμένο για μαστροπεία Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Όσο ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι έχει ασυλία από τη διεθνή κοινότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται
Editorial 17.09.25

Όσο ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι έχει ασυλία από τη διεθνή κοινότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται

Το Ισραήλ προχώρησε σε χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. Γιατί παρά τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας, η κυβέρνησή του αισθάνεται ότι έχει ασυλία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Gen Z και millennials βάζουν στον «πάγο» τον γάμο και την οικογένεια λόγω του αυξημένου κόστους ζωής
Κόσμος 17.09.25

Gen Z και millennials βάζουν στον «πάγο» τον γάμο και την οικογένεια λόγω του αυξημένου κόστους ζωής

Διαφορετικές είναι οι οικονομικές επιλογές της Gen Z και των millennials, σε σχέση με άλλες γενιές, καθώς αποφασίζουν να καθυστερήσουν μεγάλα «βήματα» όπως ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Βρέχει βόμβες – Χιλιάδες εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας, κανένα ασφαλές σημείο στη Λωρίδα
17.09.25

Βρέχει βόμβες - Χιλιάδες εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας, κανένα ασφαλές σημείο στη Λωρίδα

Τουλάχιστον 101 νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας - Το Ισραήλ κλιμακώνει την επίθεσή του, εκτοπίζοντας χιλιάδες Παλαιστίνιους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Περού: Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές που είχαν κλείσει το δρόμο προς Μάτσου Πίτσου
Κόσμος 17.09.25

Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές που είχαν κλείσει το δρόμο προς Μάτσου Πίτσου - Απομακρύνθηκαν 1.400 τουρίστες

Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια προς το Μάτσου Πίτσου, στο Περού, ανεστάλησαν τη Δευτέρα, καθώς διαδηλωτές είχαν αποκλείσει τις σιδηροτροχιές - Από την περιοχή απομακρύνθηκαν 1.400 τουρίστες

Σύνταξη
Τραμπ: Οι αλλαγές που έχει επιφέρει στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ – Το CNN κάνει τη σύγκριση με τον Ρίγκαν
17.09.25

Οι αλλαγές που έχει επιφέρει ο Τραμπ στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ - Το CNN κάνει τη σύγκριση με τον Ρίγκαν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται τη Βρετανία, όπως είχε κάνει και ο Ρόναλντ Ρίγκαν το 1982 - Το CNN γράφει για τα επικίνδυνα σενάρια που προκύπτουν από τη στάση του απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αιχμηρή απάντηση Ψαρόπουλου στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων – «Ο σεβασμός κερδίζεται, δεν είναι θέσφατο»
Ελλάδα 17.09.25

Αιχμηρή απάντηση Ψαρόπουλου στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων – «Ο σεβασμός κερδίζεται, δεν είναι θέσφατο»

«Εάν τα μέλη σας, που σπεύσατε να στηρίξετε, δεν επιδεικνύουν στη διερεύνηση μίας εθνικής τραγωδίας εμπράκτως τον σεβασμό που αρμόζει, απαιτείτε από εμάς τον σεβασμό;» σημείωσε ο πατέρας της Μάρθης.

Σύνταξη
Λαμία: Φωτιά σε διαμέρισμα – Οικογένεια κινδύνεψε, 6 άνθρωποι στο νοσοκομείο
17.09.25

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λαμία - Οικογένεια κινδύνεψε, 6 άνθρωποι στο νοσοκομείο

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Μακροπούλου στη Λαμία, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι με τον γιο τους - Η γυναίκα φέρεται να έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα

Σύνταξη
ΗΠΑ – Τσάρλι Κερκ: Αποσύρθηκε έγγραφο για τη βία της ακροδεξιάς από τον ιστότοπο του υπ. Δικαιοσύνης
17.09.25

Τυχαίο; Αποσύρθηκε έγγραφο για τη βία της ακροδεξιάς από τον ιστότοπο του αμερικανικού υπ. Δικαιοσύνης

Το έγγραφο αυτό, υπογράμμιζε ότι «εξτρεμιστές της ακροδεξιάς έχουν διαπράξει πολύ περισσότερες δολοφονίες με ιδεολογικά κίνητρα απ’ ό,τι εξτρεμιστές της άκρας αριστεράς και ισλαμιστές εξτρεμιστές»

Σύνταξη
