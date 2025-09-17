Μια νέα διαφορετική Χρυσή Μπάλα;

Πέρυσι, η στέψη του Ρόδρι, που επικράτησε του φαβορί Βινίσιους, είχε προκαλέσει οργή στη Ρεάλ Μαδρίτης και μποϊκοτάζ της ισπανικής ομάδας στη γαλλική διοργάνωση. Φέτος, η Γαλλία εμφανίζει ως μεγάλο φαβορί τον Ουσμάν Ντεμπελέ, ηγέτη της Παρί Σεν Ζερμέν που οδήγησε τον σύλλογο στην πολυπόθητη κατάκτηση του Champions League. Ωστόσο, ο 18χρονος Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα απειλεί να κάνει το απόλυτο «μπαμ» και να του κλέψει το στέμμα, παρότι δεν σήκωσε ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Η Παρί έχει κινηθεί παρασκηνιακά για να ενισχύσει την υποψηφιότητα του Ντεμπελέ, γνωρίζοντας πως έχει εννέα παίκτες στους 30 φιναλίστ (Ντεμπελέ, Νέβες, Βιτίνια, Φαμπιάν, Ντουέ, Μέντες, Ασράφ, Ντοναρούμα και Κβαρατσχέλια) και φοβάται πως η διασπορά ψήφων μπορεί να ευνοήσει τον νεαρό Καταλανό. Παράλληλα, ο Ντουέ θεωρείται φαβορί για το βραβείο Κόπα (καλύτερος νέος), ο Λουίς Ενρίκε για τον τίτλο του προπονητή της χρονιάς, ενώ ο Ντοναρούμα, αν και πλέον παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι, παραμένει υποψήφιος για καλύτερος τερματοφύλακας.

Για πρώτη φορά, η Χρυσή Μπάλα θα απονεμηθεί με πλήρη ισοτιμία μεταξύ ανδρών και γυναικών, ένα ακόμα βήμα για τη μείωση του χάσματος ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι δημοσιογράφοι που θα ψηφίσουν φέτος είναι 100 (αντί 170 παλαιότερα), και η έμφαση θα δοθεί στην «ατομική και καθοριστική απόδοση» και λιγότερο στο fair play ή στα συλλογικά επιτεύγματα — κάτι που ενδέχεται να ευνοήσει τον Γιαμάλ.

Το Παρίσι έχει ήδη αρχίσει να στολίζεται για μία από τις πιο αμφίρροπες απονομές των τελευταίων ετών. Και όπως όλα δείχνουν, κανείς —ούτε καν ο νικητής— δεν θα γνωρίζει το αποτέλεσμα πριν από τις 22:30 της 22ας Σεπτεμβρίου.