H αλήθεια για τη «Χρυσή Μπάλα»

Κάθε χρόνο, όταν πλησιάζει η απονομή της Χρυσής Μπάλας από το περιοδικό France Football, η προσοχή της ποδοσφαιρικής κοινότητας στρέφεται στη λίστα με τους 30 υποψηφίους. Ωστόσο, λίγοι γνωρίζουν τι ακριβώς προηγείται πριν από τη δημοσίευση αυτής της λίστας – ποιοι συμμετέχουν, ποια είναι τα κριτήρια και πώς εξασφαλίζεται η εκπροσώπηση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η επιλογή των υποψηφίων δεν γίνεται πρόχειρα, ούτε βασίζεται αποκλειστικά σε στατιστικά. Όπως επισημαίνει το France Football, πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί μεγάλη προσοχή, συζήτηση και γνώση. Πέρα από τις ατομικές αποδόσεις και τις συλλογικές επιτυχίες, λαμβάνονται υπόψη και άλλα στοιχεία: η θέση κάθε παίκτη στο γήπεδο (ώστε να εκπροσωπούνται και αμυντικοί ή τερματοφύλακες), η γεωγραφική κατανομή των υποψηφίων, αλλά και η γενική εικόνα του ποδοσφαιριστή, όπως το ήθος και η επιρροή του στο άθλημα.

Η ομάδα που συμμετέχει στη διαμόρφωση της λίστας περιλαμβάνει δημοσιογράφους του France Football, μέλη της ποδοσφαιρικής συντακτικής ομάδας της L’Équipe, έναν διεθνή κριτή του θεσμού, καθώς και αναγνωρισμένες προσωπικότητες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Για την 69η διοργάνωση, ανάμεσα στους 14 συμμετέχοντες ήταν και ο Λουίς Φίγκο, κάτοχος της Χρυσής Μπάλας το 2000, αλλά και ο Φάμπιο Καπέλο, ο οποίος κατέκτησε το Champions League με τη Μίλαν το 1994.

Κάθε μέλος καταθέτει τη δική του λίστα με 30 ποδοσφαιριστές για τη Χρυσή Μπάλα, 10 για το βραβείο Κόπα (καλύτερος νέος), 10 για το βραβείο Γιασίν (τερματοφύλακας), 5 προπονητές για το βραβείο Κρόιφ και 5 κορυφαίους συλλόγους της χρονιάς. Ακολουθεί καταμέτρηση των ψήφων και συναντήσεις, ώστε να υπάρξει συναίνεση στις τελικές επιλογές.

Η φετινή διαδικασία χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα έντονες συζητήσεις, ειδικά για τους ποδοσφαιριστές που κινήθηκαν οριακά πάνω ή κάτω από το ποσοστό ψήφων που θα τους εξασφάλιζε μια θέση στη λίστα. Καμία πρόταση δεν ήταν ίδια με την άλλη, γεγονός που δείχνει και την πολυπλοκότητα της διαδικασίας. Το αποτέλεσμα, όμως, είναι μια λίστα που προσπαθεί να αποτυπώσει τη συνολική εικόνα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η τελική απονομή θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι στις 22 Σεπτεμβρίου. Για πρώτη φορά, όλα τα βραβεία θα απονεμηθούν με απόλυτη ισότητα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, σε μια προσπάθεια του θεσμού να αναδείξει τη σημασία της ισότητας στο σύγχρονο αθλητισμό.

Η Χρυσή Μπάλα δεν είναι απλώς ένα ατομικό βραβείο. Είναι ένας θεσμός που, μέσα από μια πολύπλευρη διαδικασία αξιολόγησης, αποτυπώνει την ουσία και τη μαγεία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Διαχρονική αξία…