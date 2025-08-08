sports betsson
Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
08.08.2025 | 10:14
Φωτιά σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά - Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμών
H αλήθεια για τη «Χρυσή Μπάλα»
Ποδόσφαιρο 08 Αυγούστου 2025 | 08:56

H αλήθεια για τη «Χρυσή Μπάλα»

Πώς καθορίζεται η λίστα των 30 υποψηφίων για τη Χρυσή Μπάλα.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
A
A
Κάθε χρόνο, όταν πλησιάζει η απονομή της Χρυσής Μπάλας από το περιοδικό France Football, η προσοχή της ποδοσφαιρικής κοινότητας στρέφεται στη λίστα με τους 30 υποψηφίους. Ωστόσο, λίγοι γνωρίζουν τι ακριβώς προηγείται πριν από τη δημοσίευση αυτής της λίστας – ποιοι συμμετέχουν, ποια είναι τα κριτήρια και πώς εξασφαλίζεται η εκπροσώπηση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η επιλογή των υποψηφίων δεν γίνεται πρόχειρα, ούτε βασίζεται αποκλειστικά σε στατιστικά. Όπως επισημαίνει το France Football, πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί μεγάλη προσοχή, συζήτηση και γνώση. Πέρα από τις ατομικές αποδόσεις και τις συλλογικές επιτυχίες, λαμβάνονται υπόψη και άλλα στοιχεία: η θέση κάθε παίκτη στο γήπεδο (ώστε να εκπροσωπούνται και αμυντικοί ή τερματοφύλακες), η γεωγραφική κατανομή των υποψηφίων, αλλά και η γενική εικόνα του ποδοσφαιριστή, όπως το ήθος και η επιρροή του στο άθλημα.

Η ομάδα που συμμετέχει στη διαμόρφωση της λίστας περιλαμβάνει δημοσιογράφους του France Football, μέλη της ποδοσφαιρικής συντακτικής ομάδας της L’Équipe, έναν διεθνή κριτή του θεσμού, καθώς και αναγνωρισμένες προσωπικότητες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Για την 69η διοργάνωση, ανάμεσα στους 14 συμμετέχοντες ήταν και ο Λουίς Φίγκο, κάτοχος της Χρυσής Μπάλας το 2000, αλλά και ο Φάμπιο Καπέλο, ο οποίος κατέκτησε το Champions League με τη Μίλαν το 1994.

Κάθε μέλος καταθέτει τη δική του λίστα με 30 ποδοσφαιριστές για τη Χρυσή Μπάλα, 10 για το βραβείο Κόπα (καλύτερος νέος), 10 για το βραβείο Γιασίν (τερματοφύλακας), 5 προπονητές για το βραβείο Κρόιφ και 5 κορυφαίους συλλόγους της χρονιάς. Ακολουθεί καταμέτρηση των ψήφων και συναντήσεις, ώστε να υπάρξει συναίνεση στις τελικές επιλογές.

Η φετινή διαδικασία χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα έντονες συζητήσεις, ειδικά για τους ποδοσφαιριστές που κινήθηκαν οριακά πάνω ή κάτω από το ποσοστό ψήφων που θα τους εξασφάλιζε μια θέση στη λίστα. Καμία πρόταση δεν ήταν ίδια με την άλλη, γεγονός που δείχνει και την πολυπλοκότητα της διαδικασίας. Το αποτέλεσμα, όμως, είναι μια λίστα που προσπαθεί να αποτυπώσει τη συνολική εικόνα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η τελική απονομή θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι στις 22 Σεπτεμβρίου. Για πρώτη φορά, όλα τα βραβεία θα απονεμηθούν με απόλυτη ισότητα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, σε μια προσπάθεια του θεσμού να αναδείξει τη σημασία της ισότητας στο σύγχρονο αθλητισμό.

Η Χρυσή Μπάλα δεν είναι απλώς ένα ατομικό βραβείο. Είναι ένας θεσμός που, μέσα από μια πολύπλευρη διαδικασία αξιολόγησης, αποτυπώνει την ουσία και τη μαγεία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Διαχρονική αξία…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο πιο «καυτός» Αύγουστος της τελευταίες 25ετίας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο πιο «καυτός» Αύγουστος της τελευταίες 25ετίας

World
Χρυσός: Δασμούς επιβάλουν οι ΗΠΑ στις ράβδους ενός κιλού πλήττοντας την Ελβετία

Χρυσός: Δασμούς επιβάλουν οι ΗΠΑ στις ράβδους ενός κιλού πλήττοντας την Ελβετία

H FIFA «κλειδί» για την Ελβετία: Ζητούν τη βοήθειά του Ινφαντίνο για επαφή με τον Τραμπ
Ποδόσφαιρο 08.08.25

H FIFA «κλειδί» για την Ελβετία: Ζητούν τη βοήθειά του Ινφαντίνο για επαφή με τον Τραμπ

Μετά το φιάσκο των διαπραγματεύσεων για τους αμερικανικούς δασμούς, πολιτικοί στην Ελβετία ζητούν από τον πρόεδρο της FIFA να μεσολαβήσει, αξιοποιώντας τη του σχέση με τον Τραμπ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Conference League: «Άλμα» πρόκρισης για την Άντερλεχτ που περιμένει την… ΑΕΚ (3-0) – Τα αποτελέσματα
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Conference League: «Άλμα» πρόκρισης για την Άντερλεχτ που περιμένει την… ΑΕΚ (3-0) – Τα αποτελέσματα

Η Άντερλεχτ είχε εύκολο έργο απέναντι στη Σέριφ Τίρασπολ της οποίας και επιβλήθηκε με 3-0 εντός έδρας και ουσιαστικά… περιμένει τον νικητή του ζευγαριού της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Europa League: Ανατροπή και «τριάρα» η Ουτρέχτη μέσα στην Σερβέτ – Επιβλητική με τέσσερα γκολ η ΑΕΚ Λάρνακας
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Europa League: Ανατροπή και «τριάρα» η Ουτρέχτη μέσα στην Σερβέτ – Επιβλητική με τέσσερα γκολ η ΑΕΚ Λάρνακας

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (7/8) για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League. Νίκη με 3-1 η Ουτρέχτη επί της Σερβέτ μέσα στην Ελβετία, ζευγάρι που παίζει με τον ηττημένο του Παναθηναϊκός – Σαχτάρ.

Σύνταξη
«Κοντά στη Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος»
Ποδόσφαιρο 07.08.25

«Κοντά στη Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος»

Ο επόμενος σταθμός του Οδυσσέα Βλαχοδήμου αναμένεται να είναι η Σεβίλλη, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα.

Σύνταξη
Παράπονα από τον Τουράν για τον διαιτητή: «Δεν ξέρει τόσο καλά από ποδόσφαιρο»
Europa League 07.08.25

Παράπονα από τον Τουράν για τον διαιτητή: «Δεν ξέρει τόσο καλά από ποδόσφαιρο»

Τα παράπονά του για την διαιτησία εξέφρασε ο Αρντά Τουράν, μετά το 0-0 της Σαχτάρ κόντρα στον Παναθηναϊκό – «Ένας παίκτης μας δέχθηκε σπρώξιμο από πίσω», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Μια… ανάσα από τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Μια… ανάσα από τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης

Πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Γιακουμάκης, καθώς οι Θεσσαλονικείς έδωσαν τα χέρια με την Κρουζ Αζούλ για τον δανεισμό του παίκτη.

Σύνταξη
Αράζ – Ομόνοια 0-4: «Καθάρισαν» την πρόκριση οι Κύπριοι και περιμένουν τον ηττημένο του ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Αράζ – Ομόνοια 0-4: «Καθάρισαν» την πρόκριση οι Κύπριοι και περιμένουν τον ηττημένο του ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ

Άνετη νίκη με 4-0 πέτυχε η Ομόνοια μέσα στην έδρα της Αράζ και πλέον η ρεβάνς στην Κύπρο είναι τυπική διαδικασία – Ο ηττημένος από το ζευγάρι ΠΑΟΚ-Βολφσμπέργκερ ο επόμενος αντίπαλος των Κύπριων.

Σύνταξη
Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ
Culture Live 08.08.25

Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ

Το δεύτερο επεισόδιο του South Park απέδειξε για ακόμη μια φορά πως, παρά τις κριτικές, εξακολουθεί να διαθέτει αιχμηρή σάτιρα και πολιτικό σθένος απέναντι στην αμερικανική κοινωνία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»
Υγεία 08.08.25

Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»

Νέα μελέτη δείχνει ότι τα σταφύλια περιέχουν περισσότερες από 1.600 ουσίες ευεργετικές για την καρδιά, τον εγκέφαλο, το δέρμα και το έντερο - συνδέονται με οφέλη ακόμη και σε γενετικό επίπεδο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του
«Εθνοκάθαρση» 08.08.25

Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του

Το βρετανικό μέσο κάνει λόγο για την εθνοκάθαρση που διεξάγουν οι Ισραηλινοί και προειδοποιεί πως η χώρα κινδυνεύει να μην θεωρείται πια δημοκρατική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαλίτ Γιουκάι: Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο
Κόσμος 08.08.25

Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο - «Είδα κομμάτια ξύλου», συγκλονιστική μαρτυρία

Επαγγελματίες δύτες, ελικόπτερο και σκάφη της ακτοφυλακής κινητοποιήθηκαν για να αναζητήσουν τον τούρκο επιχειρηματία αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του.

Σύνταξη
Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν
Στην Ουάσινγκτον 08.08.25

Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν

Το κείμενο της συμφωνίας δίνει στις ΗΠΑ δικαιώματα διαμόρφωσης ενός διαδρόμου 43 χιλιομέτρων στο έδαφος της Αρμενίας ο οποίος θα ονομασθεί «Οδός Τραμπ για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία»

Σύνταξη
Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»
Φυγή κροίσων 08.08.25

Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»

Η Ελλάδα ανεβαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της μετανάστευσης πλουσίων, καθώς οι εκατομμυριούχοι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι και δεν θα σταθμεύσουν σε κάποιο hot spot

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πιο σκληρή δουλειά, χειρότερα λεφτά – Έρευνα χαστούκι για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα
Levy Institute 08.08.25

Πιο σκληρή δουλειά, χειρότερα λεφτά – Έρευνα χαστούκι για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα

Νέα έρευνα tου Levy Institute εξετάζει την υποτίμηση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Ο οικονομολόγος Βλάσης Μισσός εξηγεί στο in γιατί παραμένουμε ουραγοί στην ΕΕ στην αγοραστική δύναμη του ωρομισθίου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»
Έκκληση 08.08.25

«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»

Η έκκληση 200 και πλέον συγγραφέων, συμπεριλαμβανομένων των Ζέιντι Σμιθ, Ίρβιν Γουέλς και Ζανέτ Γουίντερσον, για βοήθεια στη Γάζα καλεί σε μποϊκοτάζ του Ισραήλ.

Σύνταξη
One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία
Jolly Roger 08.08.25

One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία

Στην Ινδονησία, μια σημαία με ένα σχεδιασμένο κρανίο από το δημοφιλές anime One Piece εξελίχθηκε σε απρόσμενο σύμβολο πολιτικής διαμαρτυρίας, καθώς πολίτες την υψώνουν αντί για την σημαία της χώρας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
