Έξαλλος ο Φλικ: «Δεν φροντίζουν τον Γιαμάλ στην Εθνική Ισπανίας»

Χωρίς τον Λαμίν Γιαμάλ θα παραταχθεί η Μπαρτσελόνα απέναντι στη Βαλένθια την Κυριακή (14/9, 22:00), με τον Χάνσι Φλικ να επιβεβαιώνει τα ισπανικά ρεπορτάζ σχετικά με τον τραυματισμό του 18χρονου.

Στη συνέντευξη τύπου πριν τον αγώνα απέναντι στις «νυχτερίδες», ο Γερμανός τεχνικός εξαπέλυσε «πυρά» κατά της ισπανικής Ομοσπονδίας και τον τρόπο που διαχειρίζεται τους παίκτες της στην Εθνική ομάδα.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι ο Γιαμάλ αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα κατά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων και χρειάστηκε να χορηγηθεί παυσίπονα για να αγωνιστεί. Στα παιχνίδια με τη Βουλγαρία και την Τουρκία, παρά τους πόνους του και τις εύκολες νίκες της Ισπανίας, αγωνίστηκε 79 και 73 λεπτά αντίστοιχα.

Ο Φλικ δεν εξακρίβωσε το διάστημα απουσίας του Ισπανού, ωστόσο δήλωσε πολύ λυπημένος με τον τρόπο που φροντίζει η Ομοσπονδία τους διεθνείς της.

«Lamine Yamal no estarà disponible. Va marxar a la selecció amb dolor i no va entrenar. Li van donar analgèsics per jugar. Tenien com a mínim tres gols d’avantatge en cada partit i va jugar 73 minuts i 79, i entre els partits no va poder entrenar. Això no és cuidar el jugador.… pic.twitter.com/k9IDS1swS4 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 13, 2025

Αναλυτικά δήλωσε: «Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν θα είναι διαθέσιμος. Πήγε στην Εθνική ομάδα με πόνους και δεν προπονήθηκε. Του έδωσαν παυσίπονα για να παίξει. Είχαν προβάδισμα τουλάχιστον τριών γκολ σε κάθε αγώνα, και έπαιξε 73 λεπτά και 79 λεπτά, και μεταξύ των αγώνων, δεν μπορούσε να προπονηθεί. Αυτό δεν φροντίζει τον παίκτη. Είμαι πολύ λυπημένος γι’ αυτό».