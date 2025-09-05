H Μπαρτσελόνα μετρά αντίστροφα

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο Spotify Camp Nou φαίνεται να σκοντάφτει και πάλι σε γραφειοκρατικά εμπόδια.

Παρότι οι εργασίες ανακαίνισης έχουν προχωρήσει, ο σύλλογος δεν έχει λάβει ακόμη το Τελικό Πιστοποιητικό Έργου (CFO), έγγραφο απαραίτητο για την απόκτηση άδειας πρώτης χρήσης και όλων των συνοδευτικών αδειών που επιτρέπουν τη διεξαγωγή αγώνων.

Χωρίς αυτό, η διοίκηση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το παιχνίδι της 14ης Σεπτεμβρίου απέναντι στη Βαλένθια, για την 4η αγωνιστική της LaLiga, θα σημάνει την επιστροφή στο ιστορικό γήπεδο.

Σύμφωνα με την εσωτερική ενημέρωση του συλλόγου, το πολυπόθητο έγγραφο δεν εξασφαλίστηκε ούτε την Παρασκευή (5/9), με τις ελπίδες να μετατίθενται –με αβεβαιότητα– για την αρχή της επόμενης εβδομάδας. Ο χρόνος, όμως, πιέζει. Η διοργάνωση χρειάζεται άμεση σαφήνεια, τόσο για λόγους ασφαλείας και τεχνολογικών υποδομών όσο και για τη διάθεση εισιτηρίων.

Το σχέδιο Β: Estadi Johan Cruyff

Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, οι Καταλανοί έχουν ενεργοποιήσει το σχέδιο Β. Το Estadi Johan Cruyff στη Σαντ Ζοάν Ντεσπί, όπου αγωνίζεται ο δεύτερος τη τάξει σύλλογος και η γυναικεία ομάδα, προετοιμάζεται ώστε να καλύψει όλες τις απαιτήσεις της LaLiga. Αν και η χωρητικότητά του είναι 6.000 θέσεις –λιγότερες από τις 8.000 που κανονικά απαιτεί η διοργανώτρια αρχή–, η LaLiga θα κάνει εξαίρεση, καθώς το επιτρέπει ο κανονισμός της. Το γήπεδο έχει ήδη φιλοξενήσει το Trofeo Joan Gamper και πληροί βασικές προδιαγραφές.

Η προσωρινή λύση, βέβαια, δημιουργεί δυσκολίες: περιορισμένος αριθμός φιλάθλων, προσαρμογή σε ζητήματα ασφαλείας, πρόσβασης και τεχνολογικών απαιτήσεων. Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα θα πρέπει να τρέξει για να ολοκληρώσει τις διαδικασίες μέσα σε λίγες ημέρες.

Το σίριαλ γύρω από την επιστροφή στο Camp Nou έχει κουράσει τους φίλους της ομάδας. Η «ενδέκατη ώρα» που διαρκώς αναβάλλεται δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας. Η διοίκηση Λαπόρτα ήλπιζε να σηματοδοτήσει τη νέα σεζόν με μια μεγάλη γιορτή επιστροφής στο ανακαινισμένο «σπίτι», ωστόσο η πραγματικότητα υπενθυμίζει ότι τα μεγάλα έργα απαιτούν υπομονή.

Η ανακοίνωση για το πού θα διεξαχθεί τελικά το ματς με τη Βαλένθια αναμένεται τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Μέχρι τότε, το σκηνικό παραμένει ανοιχτό, αν και το ενδεχόμενο Johan Cruyff φαντάζει το πιθανότερο.

Η κατάσταση αυτή είναι ενδεικτική των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο σύλλογος στο μεταβατικό στάδιο: από τη μία, η φιλοδοξία για ένα από τα πιο σύγχρονα στάδια της Ευρώπης· από την άλλη, η καθημερινότητα που απαιτεί πρακτικές λύσεις και ταχύτητα. Τα χρονοδιαγράμματα προφανώς έχουν μείνει στις μακέτες…