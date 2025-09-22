Ο Ουσμάν Ντεμπελέ νέος κάτοχος της χρυσής μπάλας! (vid)

Η Χρυσή Μπάλα έχει νέο κάτοχο. Και αυτός είναι ο Ουσμάν Ντεμπελέ! Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το Ballon D’ or της σεζόν 2024/25, σε μία φαντασμαγορική τελετή η οποία διεξήχθη στο «Théâtre du Châtelet» στο Παρίσι.

Λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του πρώτου Champions League στην ιστορία της Παρί Σεν Ζερμέν, ο κορυφαίος παίκτης της γαλλικής ομάδας πήρε τη Χρυσή Μπάλα. Ο 28χρονος διεθνής επιθετικός επικράτησε στο… νήμα του Λαμίν Γιαμάλ και έγινε ο 47ος διαφορετικός κάτοχος του βραβείου «Κορυφαίος Ποδοσφαιριστής», το οποίο απονέμεται εδώ και 69 χρόνια

Τη σεζόν 2024-25 ο Ντεμπελέ σε 53 παιχνίδια μέτρησε 35 γκολ και 16 ασίστ, πανηγυρίζοντας με την Παρί εκτός από το Champions League, τη Ligue 1, το Κύπελλο Γαλλίας και το Σούπερ Καπ Γαλλίας!

La cérémonie du Ballon d’Or 2025 a consacré Ousmane Dembélé. pic.twitter.com/Xa5W3fno7X — Infomédiaire Maroc (@Infomediaire) September 22, 2025

Η ανακοίνωση του νέου κατόχου της Χρυσής Μπάλας προήλθε από τα χέρια του «μάγου» Ροναλντίνιο!

Η ανακοίνωση από τον επίσημο λογαριασμό της διοργάνωσης για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της σεζόν που μας πέρασε.

Ousmane Dembélé is the 2025 Ballon d’Or Winner pic.twitter.com/b2qvwNztOs — Ballon d’Or (@ballondor) September 22, 2025

Και η ανάρτηση της Παρί Σεν Ζερμέν με την οποία η ομάδα του Παρισιού συγχαίρει τον νέο κάτοχο της χρυσής μπάλας και αστέρα της.

Συγκινήθηκε ο Ουσμάν Ντεμπελέ: «Απίστευτο αυτό που ζώ, συνέβησαν πάρα πολλά»

Λίγο μετά την παραλαβή του χρυσής μπάλας ο Ουσμάν Ντεμεπλέ «λύγισε» κατά τη διάρκεια των δηλώσεων που έκανε: «Είναι απίστευτο αυτό που ζω. Δεν έχω λόγια ήταν μια καταπληκτική σεζόν με την Παρί Σεν Ζερμέν, συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με την καριέρα μου. Είναι πολύ βαρύ και σημαντικό αυτό που μου συμβαίνει. Το να κερδίζεις αυτό το τρόπαιο, το να στο δίνει ο Ροναλντίνο είναι απίστευτο και ξεπερνάει όσα έχω πέτυχει στην καριέρα μου. Ευχαριστώ την Παρί, τον πρόεδρο, όλη την ομάδα. Ήταν όλοι καταπληκτικοί από την πρώτη ημέρα.

Ο πρόεδρος ήταν καταπληκτικός από την πρώτη στιγμή, ήταν σαν πατέρας μου. Ευχαριστώ τον Λουίς Ενρίκε, με βοήθησε να φέρω την καριέρα μου εκεί που ήθελα. Τους συμπαίκτες μου, που χωρίς εσάς δεν θα ήμουν εδώ. Τις δύσκολες στιγμές ήμασταν εκεί ο ένας για τον άλλον. Πάντα η ομάδα είναι αυτή που κερδίζει.

Φυσικά ευχαριστώ την Ντόρτμουντ και τη Ρεν. Ένα από τα όνειρά μου ήταν να παίξω στην Μπαρτσελόνα. Αγωνιζόμουν δίπλα στον Ινιεστα και τον Μέσι. Δεν το είχα ως στόχο στην καριέρα μου, αλλά είναι κάτι απίστευτο να το πετυχαίνεις στην καριέρα σου. Κλείνει ο κύκλος της περσινής χρονιάς που κατακτήσαμε τα πάντα με την Παρί με ένα προσωπικό ρεκόρ. Ευχαριστώ επίσης τους ανθρώπους της εθνικής ομάδας της Γαλλίας που μου δείχνουν εμπιστοσύνη και στα εύκολα και στα δύσκολα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ιδιαίτερη πατρίδα μου, το Εβρέ. Όλοι οι άνθρωποι της πόλης ήταν καταπληκτικοί μαζί μου και είμαι χαρούμενους που μεγάλωσα σε μία τέτοια πόλη. Κλείνοντας να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τη μητέρα μου. Ήταν πάντα εκεί και με στήριζε στις δύσκολες στιγμές. Ευχαριστώ τον ατζέντη μου. Πάντα πίστευε σε εμένα, πάντα μου έδινε κίνητρο. Να είστε καλά».

Ousmane Dembélé is the 2025′ Ballon d’Or !

Here is the full ranking pic.twitter.com/CfJvw5K4Hd — Ballon d’Or (@ballondor) September 22, 2025

Οι νικητές της Χρυσής Μπάλας από το 1956 μέχρι σήμερα:

1956: Στάνλεϊ Μάθιους (Αγγλία – Μπλάκπουλ)

1957: Αλφρέδο Ντι Στέφανο (Ισπανία/Αργεντινή – Ρεάλ)

1958: Ραϊμόν Κοπά (Γαλλία – Ρεάλ)

1959: Αλφρέδο Ντι Στέφανο (Ισπανία/Αργεντινή – Ρεάλ)

1960: Λουίς Σουάρεθ (Ισπανία – Μπαρτσελόνα)

1961: Ομάρ Σίβορι (Ιταλία/Αργεντινή – Γιουβέντους)

1962: Γιόζεφ Μάζοπουστ (Τσεχοσλοβακία – Ντούκλα Πράγας)

1963: Λεβ Γιασίν (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Μόσχας)

1964: Ντένις Λόου (Σκωτία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

1965: Εουσέμπιο (Πορτογαλία – Μπενφίκα)

1966: Μπόμπι Τσάρλτον (Αγγλία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

1967: Φλόριαν Άλμπερτ (Ουγγαρία – Φερεντσβάρος)

1968: Τζορτζ Μπεστ (Βόρειος Ιρλανδία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

1969: Τζάνι Ριβέρα (Ιταλία – Μίλαν)

1970: Γκερντ Μίλερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)

1971: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Άγιαξ)

1972: Φραντς Μπεκενμπάουερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)

1973: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Άγιαξ/Μπαρτσελόνα)

1974: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Μπαρτσελόνα)

1975: Όλεγκ Μπλαχίν (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Κιέβου)

1976: Φραντς Μπεκενμπάουερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)

1977: Άλαν Σίμονσεν (Δανία – Γκλάντμπαχ)

1978: Κέβιν Κίγκαν (Αγγλία – Αμβούργο)

1979: Κέβιν Κίγκαν (Αγγλία – Αμβούργο)

1980: Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε (Γερμανία – Μπάγερν)

1981: Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε (Γερμανία – Μπάγερν)

1982: Πάολο Ρόσι (Ιταλία – Γιουβέντους)

1983: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)

1984: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)

1985: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)

1986: Ιγκόρ Μπελάνοφ (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Κιέβου)

1987: Ρουντ Γκούλιτ (Ολλανδία – Αϊντχόφεν/Μίλαν)

1988: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)

1989: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)

1990: Λόταρ Ματέους (Γερμανία – Ίντερ)

1991: Ζαν-Πιερ Παπέν (Γαλλία – Μαρσέιγ)

1992: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)

1993: Ρομπέρτο Μπάτζο (Ιταλία – Γιουβέντους)

1994: Χρίστο Στόιτσκοφ (Βουλγαρία – Μπαρτσελόνα)

1995: Ζορζ Γουεά (Λιβερία – Παρί/Μίλαν)

1996: Ματίας Ζάμερ (Γερμανία – Ντόρτμουντ)

1997: Ρονάλντο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα/Ίντερ)

1998: Ζινεντίν Ζιντάν (Γαλλία – Γιουβέντους)

1999: Ριβάλντο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα)

2000: Λουίς Φίγκο (Πορτογαλία – Μπαρτσελόνα/Ρεάλ)

2001: Μάικλ Όουεν (Αγγλία – Λίβερπουλ)

2002: Ρονάλντο (Βραζιλία – Ρεάλ)

2003: Πάβελ Νέντβεντ (Τσεχία – Γιουβέντους)

2004: Αντρέι Σεβτσένκο (Ουκρανία – Μίλαν)

2005: Ροναλντίνιο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα)

2006: Φάμπιο Καναβάρο (Ιταλία – Γιουβέντους/Ρεάλ)

2007: Κακά (Βραζιλία – Μίλαν)

2008: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

2009: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2010: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2011: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2012: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2013: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)

2014: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)

2015: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2016: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)

2017: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)

2018: Λούκα Μόντριτς (Κροατία – Ρεάλ)

2019: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2020: –

2021: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα/Παρί)

2022: Καρίμ Μπενζεμά (Γαλλία – Ρεάλ)

2023: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Παρί / Ίντερ Μαϊάμι)

2024: Ρόδρι (Ισπανία – Σίτι)

2025: Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία – Παρί Σεν Ζερμέν)

Ο αριθμός κατακτήσεων της Χρυσής Μπάλας:

8 κατακτήσεις: Λιονέλ Μέσι

5 κατακτήσεις: Κριστιάνο Ρονάλντο.

3 κατακτήσεις: Μισέλ Πλατινί, Γιόχαν Κρόιφ, Μάρκο Φαν Μπάστεν

2 κατακτήσεις: Φραντς Μπεκενμπάουερ, Ρονάλντο, Αλφρέδο Ντι Στέφανο, Κέβιν Κίγκα, Καρλ – Χάιν Ρουμενίγκε

1 κατάκτηση: Λουίς Σουάρες, Εουσέμπιο, Μπόμπι Τσάρλτον, Ρεϊμόντ Κόπα, Γκερντ Μίλερ, Ζινεντίν Ζιντάν, Τζιάνι Ριβέρα, Ρουντ Γκούλιτ, Λόταρ Ματέους, Ρομπέρτο Μπάζιο, Χρίστο Στόιτσκοφ, Αντρέι Σεβτσένκο, Τζορτζ Μπεστ, Άλαν Σίμονσεν, Ροναλντίνιο, Λεβ Γιασίν, Φλοριάν Άλμερτ, Ζαν – Πιέρ Παπέν, Τζορτζ Γουεά, Ματίας Σάμες, Ριβάλντο, Λουίς Φίγκο, Μάικλ Όουεν, Πάβελ Νέντβεντ, Φάμπιο Καναβάρο, Κακά, Λούκα Μόντριτς, Καρίμ Μπενζεμά, Ρόδρι, Ουσμάν Ντεμπελέ.

Χρυσή μπάλα: η Αϊτάνα Μπονματί νικήτρια στις γυναίκες

Από εκεί και πέρα αξίζει να σημειωθεί πως για τρίτη σερί χρονιά τη Χρυσή Μπάλα στις γυναίκες κατέκτησε η ισπανίδα, Αϊτάνα Μπονματί, με την παίκτρια της Μπαρτσελόνα να είναι η απόλυτη κυρίαρχος του αθλήματος τα τελευταία χρόνια και αδιαμφισβήτητα να κατέχει τα πρωτεία!

H 27χρονη μετράει τρεις σερί κατακτήσεις τις περισσότερες από κάθε άλλη ποδοσφαιρίστρια από το 2018 που διεξάγεται ο θεσμός, με εξαίρεση το 2020 που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του Covid-19.