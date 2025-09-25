Όταν ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας Ουσμάν Ντεμπελέ είχε γίνει viral με απάντησή του (vid)

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ απολαμβάνει την απόλυτη καταξίωση στον χώρο του ποδοσφαίρου ως μέλος της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ δεν έχουν περάσει παρά κάποιες ώρες από την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας» του υπέρτατου ατομικού τίτλου για έναν ποδοσφαιριστή.

Ωστόσο πριν από καμιά δεκαριά χρόνια όταν ήταν στα 17-18 και άγνωστος ως παίκτης της Ρεν είχε κάνει μια επική δήλωση που είχε αφήσει κομμάτι μπερδεμένους όσους την είχαν ακούσει.

Σε ερώτηση για το ποιο είναι το «καλό» του πόδι ο Ντεμπελέ είχε δώσει μια απάντηση που ίσως ούτε ο ίδιος δεν είχε καταλάβει τι ακριβώς είχε πει:

-Είσαι ή δεξιοπόδαρος ή αριστεροπόδαρος; ήταν η ερώτηση με τον διεθνή Γάλλο να αποκρίνεται: «Αριστεροπόδαρος» και τον δημοσιογράφο κατόπιν να τον ρωτά: -Σίγουρα, γιατί σκοράρεις και με το δεξί; «Ναι, είμαι περισσότερο αριστεροπόδαρος» απάντησε με τον εκπρόσωπο του Τύπου να επιμένει: -Δεν εκτελείς πέναλτι με το δεξί σου πόδι; «Ναι» -Γιατί; συνέχισε ο δημοσιογράφος με τον Ουσμάν Ντεμπελέ να δίνει την απάντηση του… ενός εκατομμυρίου! «Γιατί σουτάρω καλύτερα με το δεξί μου πόδι!»

Δείτε παρακάτω την χαρακτηριστική στιχομυθία