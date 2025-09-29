Λαμίν Γιαμάλ: Το μυστικό πιάτο που του έδινε δύναμη πριν τους αγώνες

Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι το όνομα που βρίσκεται στο στόμα κάθε φιλάθλου στην Ευρώπη. Αν και δεν κατέκτησε το πρώτο του Χρυσό Παπούτσι, ο μόλις 18 ετών επιθετικός της Μπαρτσελόνα κατόρθωσε να κερδίσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Trophée Kopa ως ο καλύτερος νέος παίκτης στον κόσμο, επιβεβαιώνοντας ότι το μέλλον τού ανήκει.

Στο περιθώριο της τελετής στο Παρίσι, όπου τιμήθηκε με το βραβείο, ο Γιαμάλ μίλησε για την πορεία του, την πίστη του ότι «το σχέδιο του Θεού είναι τέλειο» και τη φιλοδοξία του να φτάσει στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Πέρα όμως από τα βραβεία, τα γκολ και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, ο Γιαμάλ αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο περιοδικό GQ ένα πιο προσωπικό μυστικό: το αγαπημένο του φαγητό, που όπως λέει ο ίδιος του έδινε δύναμη πριν από κάθε μεγάλο παιχνίδι. Πρόκειται για το ρύζι με κοτόπουλο και σάλτσα φυστικιού, ένα παραδοσιακό πιάτο της Γουινέας Ισημερινού, από όπου κατάγεται η μητέρα του. «Η μητέρα μου το έφτιαχνε πάντα πριν τους αγώνες για να πάρω δυνάμεις», εξομολογήθηκε ο νεαρός σταρ, δίνοντας μια γεύση από τις οικογενειακές του ρίζες που τον συνοδεύουν μέχρι σήμερα.

Η διατροφική αξία του πιάτου είναι εντυπωσιακή και εξηγεί γιατί αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας του. Το ρύζι προσφέρει υδατάνθρακες μέσης απορρόφησης, βασικό καύσιμο για τον εγκέφαλο και τους μυς. Το κοτόπουλο είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, βοηθώντας στην αποκατάσταση μετά την προπόνηση και στη μυϊκή ανάπτυξη. Όμως το στοιχείο που κάνει τη διαφορά είναι η σάλτσα φυστικιού: οι ξηροί καρποί αυτοί περιέχουν πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης, «καλά» λιπαρά, αντιοξειδωτικά, αλλά και βιταμίνες όπως Ε και του συμπλέγματος Β, καθώς και μέταλλα όπως μαγνήσιο, κάλιο και φώσφορο.

Τα οφέλη τους είναι πολλαπλά: συμβάλλουν στη ρύθμιση της χοληστερίνης και την καρδιαγγειακή υγεία, ενισχύουν το νευρικό σύστημα, προλαμβάνουν την αναιμία μέσω του φυλλικού οξέος, βελτιώνουν την υγεία του δέρματος χάρη στη βιταμίνη Ε και προσφέρουν σημαντική ενεργειακή ώθηση. Παράλληλα, δημιουργούν αίσθηση κορεσμού, βοηθούν στον έλεγχο του σωματικού βάρους και στηρίζουν μια ισορροπημένη μικροβιακή χλωρίδα στο έντερο. Δεν είναι τυχαίο ότι η σύγχρονη αθλητική διατροφή συστήνει τους ξηρούς καρπούς ως βασικό «όπλο» στη διαχείριση της απόδοσης.

Η ιστορία του Γιαμάλ δείχνει πώς η ταυτότητα και η κουλτούρα μπορούν να συναντήσουν τον αθλητισμό. Ο ίδιος έχει αναφερθεί με συγκίνηση στην οικογενειακή του πορεία: η γιαγιά του, όπως έχει πει, ταξίδεψε μόνη της με λεωφορείο από το Μαρόκο για να εγκατασταθεί στην Ισπανία, προσφέροντας στα παιδιά και τα εγγόνια της μια καλύτερη ζωή. Ο Γιαμάλ δεν ξεχνά αυτές τις ρίζες και τις ενσωματώνει στην ποδοσφαιρική του διαδρομή, είτε μέσα από τις αναμνήσεις είτε μέσα από το φαγητό που του έδινε δύναμη.

Η διατροφή, εξάλλου, αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες για την κορυφαία απόδοση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Από τις ειδικά σχεδιασμένες δίαιτες μέχρι τα συμπληρώματα, οι λεπτομέρειες μετρούν όσο και η προπόνηση. Στην περίπτωση του Γιαμάλ, η παράδοση συναντά την επιστήμη: ένα οικογενειακό πιάτο που κουβαλάει ιστορία και πολιτισμό, ταυτόχρονα αποδεικνύεται ιδανικό καύσιμο για το σώμα και το μυαλό.

Με την κατάκτηση της ευρωπαϊκής κορυφής με την Ισπανία στη Γερμανία και με το βλέμμα στραμμένο στο Μουντιάλ του καλοκαιριού, ο Λαμίν Γιαμάλ ξέρει ότι ο δρόμος προς τον Χρυσό Μπάλα απαιτεί συνέπεια, δουλειά και συνεχή βελτίωση. Όμως μέσα σε όλα, θα υπάρχει πάντα το πιάτο της μητέρας του: το ρύζι με κοτόπουλο και σάλτσα φυστικιού, που δεν είναι απλώς μια τροφή, αλλά σύμβολο της δύναμης, της οικογένειας και της ταυτότητάς του.