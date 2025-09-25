«Καυτές» αποκαλύψεις για τον Γιαμάλ: «Στο… τσακ δεν συνάντησα την προηγούμενη κοπέλα που είχε φέρει» (vids)
Η Φάτι Βάσκεθ αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά για τη σχέση της με τον ποδοσφαιριστή Λαμίν Γιαμάλ, δίνοντας τέλος σε μήνες εικασιών και φημών.
Η Φάτι Βάσκεθ, διάσημη influencer από τη Γαλικία, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τη σχέση της με τον ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, βάζοντας τέλος στις φήμες των τελευταίων μηνών.
Η πρώτη τους συνάντηση έγινε στην Ιταλία, σε ιδιωτικό περιβάλλον, ενώ η σχέση τους είχε ξεκινήσει αρκετό καιρό πριν κυκλοφορήσουν οι φωτογραφίες τους από τις διακοπές στις ιταλικές ακτές.
Η Βάσκεθ τόνισε ότι η σχέση χτιζόταν σταδιακά «δεν συνέβη από τη μια μέρα στην άλλη» είπε, με οκτώ μήνες επικοινωνίας πριν την πρώτη συνάντηση, και αποκάλυψε ότι οι φωτογραφίες επρόκειτο να δημοσιευτούν μόλις την προηγούμενη μέρα.
Δείτε βίντεο με την σύντροφο του Γιαμάλ, Φάτι Βάσκεθ
🚨BOMBAZO MUY LOCO🚨
Fati Vázquez mintió sobre lo que todos ya suponíamos, mantuvo una relación durante más de OCHO MESES con Lamine Yamal cuando él tenía 17 años y ella 30.pic.twitter.com/k2uX3JHm0p
— Fley (@fley_es) September 24, 2025
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι λίγες μέρες μετά, ο Γιαμάλ άρχισε να κυκλοφορεί με την ράπερ Νίκι Νικόλ. «Έφτασα μια μέρα αργότερα από το προγραμματισμένο και δεν συνάντησα την κοπέλα που ήταν μαζί μου για ώρες πριν», δήλωσε η influencer, ενώ για τη σχέση του με τη Νικόλ σχολίασε: «Νομίζω ότι εκείνος είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της και εκείνη όχι».
Fati Vazquez: “tengo 29 años, no 30”
Alba Carrillo: “da igual 29 que 30, a ver si ahora una mujer no puede estar con un hombre más joven”
Lamine Yamal tiene 17 AÑOS (menor de edad) y está gente blanqueándolo 💀
pic.twitter.com/Umj3enF2FQ
— Padronso (@TitoPadronso) June 19, 2025
