O Γιαμάλ και το… σχέδιο του Θεού (pics)
Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα που πήγε στα χέρια του Ουσμάν Ντεμπελέ, όμως ο σταρ της Μπαρτσελόνα δήλωσε έτοιμος να συνεχίσει την ανοδική του πορεία μέχρι να φτάσει στην κορυφή.
Ο Λαμίν Γιαμάλ δημοσίευσε σήμερα (23/9) ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μία πρώτη αναφορά του από χθες (22/9), όπου στο Παρίσι δεν κατάφερε να κερδίσει τη «Χρυσή Μπάλα».
Έπαθλο που κατέληξε στα χέρια του Ουσμάν Ντεμπελέ. Ο Γιαμάλ, χαρούμενος που κατέκτησε το «βραβείο Kopa», του καλύτερου νέου παίκτη για δεύτερη συνεχή χρονιά, δεν ξέχασε να συγχαρεί τον Ντεμπελέ.
«Το σχέδιο του Θεού είναι τέλειο. Πρέπει να ανέβεις για να φτάσεις στην κορυφή. Χαίρομαι για το τρόπαιο Kopa x2 και συγχαρητήρια στον Ουσμάν Ντεμπελέ για το βραβείο και μια σπουδαία σεζόν», γράφει ο Λαμίν Γιαμάλ.
Ο Ισπανός διεθνής σούπερ σταρ τη Μπαρτσελόνα συνοδεύει το κείμενο με αρκετές εικόνες από χθες το βράδυ, μερικές με το τρόπαιο και άλλες με την οικογένειά του.
