Τι είπε ο πατέρας του Γιαμάλ για τη «Χρυσή Μπάλα»: «Κάτι πολύ παράξενο έγινε εδώ, του χρόνου δική μας»
Ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ ήταν έξαλλος μετά την απώλεια της Χρυσής Μπάλας – Τι ανέφερε για το αποτέλεσμα.
- Για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατηγορείται ο πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων - Χιλιάδες τα θύματά του
- Ένοχη η μητέρα που σκότωσε τα δυο παιδιά της και έβαλε τις σορούς σε βαλίτσες
- Πώς έγινε το ατύχημα με το τρίχρονο αγοράκι στην Κρήτη - Νοσηλεύεται με κακώσεις στο θώρακα
- «Ικανός χειριστής» πίσω από τα drones που εντοπίστηκαν στα αεροδρόμια Κοπεγχάγης και Όσλο
Η κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας από τον Ουσμάν Ντεμπελέ και κατ’ επέκταση η απώλεια της από τον Λαμίν Γιαμάλ έφεραν την… έκρηξη του πατέρα του 18χρονου σταρ της Μπαρτσελόνα, Μουνίρ Νασρουί.
Κατά την αποχώρησή του από το λαμπερό γκαλά, το μόνο που αρκέστηκε να πει στους δημοσιογράφους είναι πως «του χρόνου είναι δική μας!», ενώ αργότερα φιλοξενήθηκε στην ισπανική τηλεοπτική εκπομπή El Chiringuito και… ξέσπασε εκεί.
Δείτε όσα είπε ο πατέρας του Γιαμάλ
💣 EL PADRE DE LAMINE, EN EXCLUSIVA con @elchiringuitotv:
❌ «Ha pasado algo muy raro, es el MAYOR DAÑO MORAL a un SER HUMANO».
🔝 «Lamine es el mejor del mundo con mucha diferencia». pic.twitter.com/xfxCEWMt9E
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2025
«Είναι ό,τι χειρότερο. Δεν θα πω ότι είναι κλοπή, αλλά πρόκειται για ένα ηθικό πλήγμα σε έναν άνθρωπο. Πιστεύω πως ο Γιαμάλ είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Με μεγάλη διαφορά! Δεν το λέω επειδή είναι γιος μου, αλλά γιατί όντως είναι ο κορυφαίος. Πιστεύω πως δεν υπάρχει αντίπαλος. Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ο… Λαμίν Γιαμάλ. Κάτι πολύ παράξενο έγινε εδώ. Του χρόνου η Χρυσή Μπάλα θα έρθει στην Ισπανία»
🎙️ Mounir Nasraoui: «Next year is ours.»
pic.twitter.com/JWOL6bxdYh
— Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) September 22, 2025
- Στον ημιτελικό σκιφ ελαφρών βαρών η Μιλένα Κοντού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (vids)
- Ο Μέσι έστειλε μήνυμα στον Ντεμπελέ για τη «Χρυσή Μπάλα»: «Το αξίζεις»
- Σενάρια από την Ιταλία: «Ο Μπαλντίνι σκέφτεται τον Ντε Ρόσι για προπονητή αν έρθει στον Παναθηναϊκό»
- «Ο Ρεμπρόφ έρχεται στην Ελλάδα για να δει από κοντά ματς του Παναθηναϊκού»
- Όταν ο Φουρνιέ μιλούσε με θαυμασμό για τον Ντιλικινά: «Δώστε του μια πραγματική ευκαιρία» (vid)
- «Τρέλα» στο Παρίσι για τη «Χρυσή Μπάλα» του Ντεμπελέ (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις