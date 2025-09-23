Τι είπε ο πατέρας του Γιαμάλ για τη «Χρυσή Μπάλα»: «Κάτι πολύ παράξενο έγινε εδώ, του χρόνου δική μας»

Η κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας από τον Ουσμάν Ντεμπελέ και κατ’ επέκταση η απώλεια της από τον Λαμίν Γιαμάλ έφεραν την… έκρηξη του πατέρα του 18χρονου σταρ της Μπαρτσελόνα, Μουνίρ Νασρουί.

Κατά την αποχώρησή του από το λαμπερό γκαλά, το μόνο που αρκέστηκε να πει στους δημοσιογράφους είναι πως «του χρόνου είναι δική μας!», ενώ αργότερα φιλοξενήθηκε στην ισπανική τηλεοπτική εκπομπή El Chiringuito και… ξέσπασε εκεί.

Δείτε όσα είπε ο πατέρας του Γιαμάλ

💣 EL PADRE DE LAMINE, EN EXCLUSIVA con @elchiringuitotv: ❌ «Ha pasado algo muy raro, es el MAYOR DAÑO MORAL a un SER HUMANO». 🔝 «Lamine es el mejor del mundo con mucha diferencia». pic.twitter.com/xfxCEWMt9E — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2025

«Είναι ό,τι χειρότερο. Δεν θα πω ότι είναι κλοπή, αλλά πρόκειται για ένα ηθικό πλήγμα σε έναν άνθρωπο. Πιστεύω πως ο Γιαμάλ είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Με μεγάλη διαφορά! Δεν το λέω επειδή είναι γιος μου, αλλά γιατί όντως είναι ο κορυφαίος. Πιστεύω πως δεν υπάρχει αντίπαλος. Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ο… Λαμίν Γιαμάλ. Κάτι πολύ παράξενο έγινε εδώ. Του χρόνου η Χρυσή Μπάλα θα έρθει στην Ισπανία»