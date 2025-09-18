Αναστασία Γιάμαλη: Δεν δέχομαι απλά τον όρο φεμινίστρια, τον φωνάζω, γιατί με απασχολεί το θέμα της ισότητας

Η Αναστασία Γιάμαλη ήταν η καλεσμένη της εκπομπής Buongiorno, λίγο πριν την επιστροφή της δικής της εκπομπής Εξελίξεις Τώρα στο MEGA, και μίλησε ανοιχτά για την επαγγελματική της πορεία, τις προσωπικές της εμπειρίες αλλά και τις ιδεολογικές της θέσεις.

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια αναφέρθηκε τόσο στις προκλήσεις που αντιμετώπισε την πρώτη της τηλεοπτική χρονιά, όσο και στη στάση της απέναντι στην αντικειμενικότητα στην ενημέρωση, τη φεμινιστική της ταυτότητα και τα κοινωνικά στερεότυπα. Παράλληλα, μίλησε για την οικογένειά της, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φροντιστές ανθρώπων με άνοια, αλλά και για την επιλογή της να κρατά χαμηλό προφίλ στα social media, αποφεύγοντας την υπερέκθεση της προσωπικής της ζωής.

Αρχικά, η Αναστασία Γιάμαλη μίλησε για το πώς πέρασε το καλοκαίρι της, λίγο πριν η εκπομπή Εξελίξεις Τώρα επιστρέψει στους δέκτες μας.

«Δεν μπορώ να μη διαβάζω τον Τύπο και να μην βλέπω ειδήσεις», είπε αρχικά. Ενώ συμπλήρωσε: «Προσπαθώ να αποσυνδέομαι στις διακοπές. Μακριά από μένα τα περί αντικειμενικότητας. Ο κάθε άνθρωπος που είναι επαγγελματίας της ενημέρωσης έχει την άποψή του και νομίζω ότι τα περί αντικειμενικότητας προσπαθούν να τα επιβάλλουν άνθρωποι που θέλουν τη διαιώνιση της ισχύουσας τάξης πραγμάτων».

«Δεν υπηρετώ πολιτικό ή κομματικό χώρο, έχω ιδεολογία»

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος, μίλησε για την εκπομπή της. «Είναι πολύ ωραίο να είσαι σε ένα μεγάλο κανάλι, όπως το MEGA, που σου δίνει τα εργαλεία. Είναι μεγάλη η ευθύνη. Είχα πλήρη άγνοια κινδύνου. Εάν δεν το ζήσεις δεν έχεις πλήρη εικόνα. Για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πρώτη χρονιά, εξαιρετικά διδακτική, πολύ αγχωτική. Δεν ήξερα πως είναι να ξυπνάς και να βλέπεις τα νούμερα τηλεθέασης. Το μάθημα που πήρα είναι ότι η τηλεόραση είναι ομαδικό σπορ», είπε αρχικά.

«Η κριτική είναι πιο μαζική πια, γιατί σε βλέπει περισσότερος κόσμος και ο κόσμος θέλει να σχολιάσει αυτό που λες. Αυτό έρχεται με πολύ μεγάλη ευθύνη, όχι αυτολογοκρισίας, αλλά περισσότερη προσοχή στα λόγια. Δεν έχω καταφέρει να βρω την τέλεια ισορροπία. Για μένα αυτό που μετράει είναι η ειλικρίνεια», συμπληρωσε.

Στη συνέχεια, τόνισε: «Δεν υπηρετώ πολιτικό ή κομματικό χώρο, έχω ιδεολογία. Ιδεολογία είναι πολλά πράγματα, από που θα ψωνίσω τα ρούχα μου, γιατί θα επιλέξω να το βάλω. Ιδεολογία είναι από που θα ψωνίσω τη μαναβική μου. Θεωρώ ότι είναι εξόχως προβληματικό και κυρίως απαιτεί από τις γυναίκες να πληρούν ένα στερεότυπο εμφάνισης. Εγώ λέω να αφήσουμε την κάθε μία από εμάς να είναι όπως της αρέσει και όπως νιώθει άνετα. Τα στερεότυπα αυτά τα αναπαράγουν άνθρωποι που έχουν μείνει στη δεκαετία του ’70».

«Δεν δέχομαι απλά τον όρο φεμινίστρια, τον φωνάζω, γιατί είμαι γυναίκα και με απασχολεί το θέμα της ισότητας», σχολίασε.

Η σχέση της με τα social media

Η ίδια δεν προτιμά να μοιράζεται την προσωπική της ζωή στα social media, τονίζοντας πως δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο.

«Ξέρω ότι πολύς κόσμος δεν κατάφερε να πάει διακοπές, δεν θέλω να μοστράρω τη δική μου καλοπέραση. Όταν σκέφτομαι τι συμβαίνει δύο ώρες μακριά, στη Γάζα, δεν μου αρέσει. Σε ατομικό επίπεδο, ρωτάω τις φίλες μου πριν ανεβάσω ένα στόρι. Άλλο να σε βλέπουν 1.000 άνθρωποι κι άλλο να σε βλέπουν 200.000. Ο κόσμος με προσεγγίζει με συγκλονιστική αγάπη, είμαι ευγνώμων», σχολίασε.

*Η Αναστασία Γιάμαλη και οι «Εξελίξεις Τώρα» επιστρέφουν το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 15:40.