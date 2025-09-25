«Καμπανάκια» του Μπόρις Μπέκερ στον Λαμίν Γιαμάλ

Ο Μπόρις Μπέκερ ξέρει τι περιμένει τον σταρ της Μπαρτσέλονα Λαμίν Γιαμάλ. Ο θρύλος του τένις έκανε συγκρίσεις και με τα δικά του μονοπάτια, αν και τα αθλήματα είναι διαφορετικά, όμως το μεθύσι της δόξας και των επιτυχιών δεν διαφέρουν, και χτύπησε «καμπανάκια» στον Λαμίν Γιαμίλ.

Εκανε προβλέψεις. Ο Μπόρις Μπέκερ τον προειδοποίησε ότι τα δύσκολα είναι μπροστά, ειδικότερα, με δηλώσεις του, έστειλε μήνυμα στον Λαμίν Γιαμάλ ότι τον περιμένουν «επικίνδυνα χρόνια», προσθέτοντας ότι «μαζί του, χτυπούν καμπανάκια».

Αρχικά, ο Μπέκερ μίλησε για την αξία του σταρ της Μπαρτσελόνα: «Ο Λαμίν είναι υπέροχος, κερδίζει τα πάντα. Είναι ο καλύτερος νεαρός ποδοσφαιριστής στον κόσμο αυτή τη στιγμή».

Μετά, ο Μπόρις Μπέκερ άρχισε τα… μαθήματα και τη σύγκριση με τον εαυτό του: «Μου θυμίζει εμένα όταν ήμουν 17 χρονών. Μαζί του, χτυπούν τα καμπανάκια. Αρκεί να δεις σήμερα όλα όσα περνάει ο Λαμίν Γιαμάλ. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες σε δέκα ή δεκαπέντε χρόνια».

Ακόμη, σημείωσε: «Στη δική του περίπτωση, προέρχεται από πολύ ταπεινή καταγωγή και τώρα αυτός και η οικογένειά του είναι πλούσιοι. Πολλοί άνθρωποι θα τον πλησιάσουν από συμφέρον. Έχει χάσει όλη του την ιδιωτικότητα».

Η συμβουλή που έδωσε ο Μπέκερ στον Γιαμάλ; «Χρειάζεται να έχει γύρω του δύο ή τρία σοβαρά άτομα. Πρέπει να διαλέξει τους φίλους του, να εμπιστευτεί την οικογένειά του και να χτίσει ένα δίχτυ ασφαλείας».

Ο θρύλος του τένις θυμήθηκε και δικά του προσωπικά βιώματα: «Όταν κατέκτησα το Wimbledon στα 17, ακόμη προσπαθούσα να ωριμάσω και να βρω τη θέση μου στον κόσμο. Μετά τη νίκη, ό,τι κι αν κάνεις γίνεται παγκόσμια είδηση και καταλαμβάνει τα πρωτοσέλιδα των σημαντικότερων εφημερίδων».

Ο Μπόρις Μπέκερ κατέληξε: «Είμαι χαρούμενος που κατέκτησα τρεις τίτλους στο Wimbledon, αλλά ίσως στα 17 ήμουν πολύ νέος. Ήμουν ακόμη παιδί».