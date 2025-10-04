Παραμένει αμφίβολος για classico και Ολυμπιακό ο Γιαμάλ – Τι είπε ο Φλικ

O προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, μίλησε στα ισπανικά ΜΜΕ για το κυριακάτικο (5/10) εκτός έδρας ματς με τη Σεβίλη για τη La Liga (8η αγωνιστική) και είπε ότι δεν ξέρει ακόμα εάν ο Λαμίν Γιαμάλ καταφέρει να προλάβει το Clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/10, 17:15).

Κάτι που φαίνεται να απομακρύνει το ενδεχόμενο συμμετοχής του 18χρονου Ισπανού σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα και στον αγώνα με τον Ολυμπιακό (21/10, 19:45), για την τρίτη αγωνιστική της League phase του Champions League.

Όσα ανέφερε ο Φλικ για τον Γιαμάλ:

«Ένιωθε καλά. Αν δεν ήταν, δεν θα είχε παίξει εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν. Μίλησα μαζί του. Σήμερα είναι καλύτερα, αλλά δεν είναι καλά.

Μίλησα μαζί του σήμερα το πρωί. Μιλήσαμε. Και του είπαμε πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Όλοι γνωρίζουν την ποιότητά του, αλλά είναι δική μου ευθύνη για τον χρόνο παιχνιδιού που θα του δώσω όταν επιστρέψει. Και θα το κάνω. Αν οι παίκτες δεν είναι στο 100%, επικεντρώνονται στα δυνατά τους σημεία και είναι απίστευτος με την μπάλα, αλλά πρέπει επίσης να είσαι καλός και εκτός μπάλας. Πρέπει να διαχειρίζεσαι καλά τον χρόνο παιχνιδιού σου.

Δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει… με αυτόν τον τραυματισμό, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι μυϊκός τραυματισμός. Δεν ξέρουμε αν θα επιστρέψει σε δύο, τρεις ή τέσσερις εβδομάδες. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει για το Clásico. Πρέπει να διαχειριστούμε τον χρόνο παιχνιδιού του. Θα συνεργαστεί με την ομάδα αποκατάστασης. Θα το πάει βήμα βήμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί».