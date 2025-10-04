sports betsson
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Παραμένει αμφίβολος για classico και Ολυμπιακό ο Γιαμάλ – Τι είπε ο Φλικ
Champions League 04 Οκτωβρίου 2025 | 15:02

Άγνωστο είναι αν θα προλάβει να παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό ο Λαμίν Γιαμάλ, όπως τόνισε ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ.

O προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, μίλησε στα ισπανικά ΜΜΕ για το κυριακάτικο (5/10) εκτός έδρας ματς με τη Σεβίλη για τη La Liga (8η αγωνιστική) και είπε ότι δεν ξέρει ακόμα εάν ο Λαμίν Γιαμάλ καταφέρει να προλάβει το Clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/10, 17:15).

Κάτι που φαίνεται να απομακρύνει το ενδεχόμενο συμμετοχής του 18χρονου Ισπανού σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα και στον αγώνα με τον Ολυμπιακό (21/10, 19:45), για την τρίτη αγωνιστική της League phase του Champions League.

Όσα ανέφερε ο Φλικ για τον Γιαμάλ:

«Ένιωθε καλά. Αν δεν ήταν, δεν θα είχε παίξει εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν. Μίλησα μαζί του. Σήμερα είναι καλύτερα, αλλά δεν είναι καλά.

Μίλησα μαζί του σήμερα το πρωί. Μιλήσαμε. Και του είπαμε πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Όλοι γνωρίζουν την ποιότητά του, αλλά είναι δική μου ευθύνη για τον χρόνο παιχνιδιού που θα του δώσω όταν επιστρέψει. Και θα το κάνω. Αν οι παίκτες δεν είναι στο 100%, επικεντρώνονται στα δυνατά τους σημεία και είναι απίστευτος με την μπάλα, αλλά πρέπει επίσης να είσαι καλός και εκτός μπάλας. Πρέπει να διαχειρίζεσαι καλά τον χρόνο παιχνιδιού σου.

Δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει… με αυτόν τον τραυματισμό, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι μυϊκός τραυματισμός. Δεν ξέρουμε αν θα επιστρέψει σε δύο, τρεις ή τέσσερις εβδομάδες. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει για το Clásico. Πρέπει να διαχειριστούμε τον χρόνο παιχνιδιού του. Θα συνεργαστεί με την ομάδα αποκατάστασης. Θα το πάει βήμα βήμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί».

Business
Πληροφορική: Εξαγορές με το βλέμμα σε κυβερνοασφάλεια και AI

Πληροφορική: Εξαγορές με το βλέμμα σε κυβερνοασφάλεια και AI

Αθλητική Ροή
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ
Premier League 04.10.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σάντερλαντ για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Premier League 04.10.25

LIVE: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Άρσεναλ - Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ - Γουέστ Χαμ για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Τα παράδοξα του ποδοσφαίρου…
On Field 03.10.25

Τα παράδοξα του ποδοσφαίρου…

Το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο Champions League δεν ήταν ιδανικό βάσει αποτελεσμάτων, όμως η εικόνα της ομάδας είναι που σε πείθει για τη συνέχεια, όταν κάποια στιγμή τα... παράδοξα στερέψουν.

Χάνει τον Άλισον για δύο μήνες η Λίβερπουλ
Champions League 03.10.25

Χάνει τον Άλισον για δύο μήνες η Λίβερπουλ

Ο Άλισον Μπέκερ τραυματίστηκε στην ήττα της Λίβερπουλ από τη Γαλατά και όπως φαίνεται οι «ρεντς» θα στερηθούν τις υπηρεσίες του για περίπου δύο μήνες.

Τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών σε όλο το Champions League ο Τσικίνιο – Στη λίστα και ο Ποντένσε (pic)
Champions League 02.10.25

Τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών σε όλο το Champions League ο Τσικίνιο – Στη λίστα και ο Ποντένσε (pic)

Δύο από τους κορυφαίους «δημιουργούς» στο Champions League στις δύο πρώτες αγωνιστικές της League Phase είναι παίκτες του Ολυμπιακού - Τρίτος ο Τσικίνιο, όγδοος ο Ποντένσε.

Έφυγαν από το Μάντσεστερ και «έλαμψαν» στο Champions League: Οι τρεις πρώην παίκτες της Γιουνάιτεντ που έκαναν… θραύση (pics)
Champions League 02.10.25

Έφυγαν από το Μάντσεστερ και «έλαμψαν» στο Champions League: Οι τρεις πρώην παίκτες της Γιουνάιτεντ που έκαναν… θραύση (pics)

Η 2η αγωνιστική του Champions League είχε έντονο άρωμα… Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τρεις πρώην παίκτες της να αναδεικνύονται MVP στις αναμετρήσεις των ομάδων τους.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/10): Πού θα δείτε τα ευρωπαϊκά ματς των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και το Ρεάλ-Ολυμπιακός
Champions League 02.10.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/10): Πού θα δείτε τα ευρωπαϊκά ματς των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και το Ρεάλ-Ολυμπιακός

Το σημερινό (2/10) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αλλά και το ματς του Ολυμπιακού στη Μαδρίτη.

Ψάχνει το 2/2 ο Παναθηναϊκός, δύσκολο ματς στην Ισπανία για τον ΠΑΟΚ, πρεμιέρα με νίκη θέλει η ΑΕΚ
Champions League 02.10.25

Ψάχνει το 2/2 ο Παναθηναϊκός, δύσκολο ματς στην Ισπανία για τον ΠΑΟΚ, πρεμιέρα με νίκη θέλει η ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς (19:45) και θέλει το 2/2 στο Europa League, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα στο Βίγκο (22:00), ενώ η ΑΕΚ θέλει πρεμιέρα με νίκη στο Conference League με αντίπαλο τη Τσέλιε στη Σλοβενία (22:00)

