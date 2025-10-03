Μπαρτσελόνα: Νοκ άουτ ο Γιαμάλ – Τα δεδομένα ενόψει Ολυμπιακού

Άσχημα μαντάτα με τον Λαμίν Γιαμάλ στην Μπαρτσελόνα! Ο 18χρονος άσος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το ματς με την Παρί Σεν Ζερμέν και όπως φάνηκε στις εξετάσεις που υποβλήθηκε, αντιμετωπίζει πρόβλημα στην ηβική περιοχή.

Κάτι που σημαίνει πως θα μείνει εκτός δράσης για δύο με τρεις εβδομάδες, χάνοντας δεδομένα το ματς της Κυριακής με τη Σεβίλλη. Είναι όμως και εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Champions League στις 21 του μηνός.

Ασφαλώς πρόκειται για μεγάλο πλήγμα για τους Καταλανούς που για τους επόμενους 4-5 μήνες έχουν εκτός τον Γκάβι, για περίπου 1,5 μήνα τον Ζοάν Γκαρσία, ενώ διαθέσιμοι δεν είναι ούτε οι Ραφίνια, Φερμίν που αναμένεται να επιστρέψουν μετά τη διακοπή. Κι ενώ ο Μπαλντέ αγωνίστηκε ως αλλαγή με την Παρί, επιστρέφοντας μετά από αποχή ενός μήνα λόγω τραυματισμού.

Η σεζόν δεν έχει αρχίσει καθόλου καλά για την Μπαρτσελόνα από άποψη τραυματισμών, με τον Χάνσι Φλικ να «πονοκεφαλιάζει» καθώς χάνει διαρκώς τον έναν παίκτη μετά τον άλλο. Να σημειωθεί πως μετά τον Ολυμπιακό ακολουθεί ντέρμπι με τη Ρεάλ και είναι άγνωστο ακόμη αν κάποιος από τους τραυματίες θα προλάβει να είναι διαθέσιμος.

«Η Μπαρτσελόνα απομακρύνεται από τη Super League»

Η ιδέα της European Super League σταδιακά… καταρρέει. Το πρότζεκτ μίας κλειστής λίγκας με τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης είχε δημιουργηθεί, λόγω δυσαρέσκειας των συλλόγων με την UEFA, οι οποίοι θεωρούσαν ότι δεν ανταμείβονταν ορθώς από την ομοσπονδία.

Οι δύο βασικοί «πυλώνες» αυτού του πρότζεκτ ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα, ωστόσο οι δεύτεροι φαίνεται να απομακρύνονται από την ιδέα και να «συμφιλιώνονται» με την UEFA.

Η πρωταθλήτρια Ισπανίας είχε για χρόνια προβλήματα με την ομοσπονδία, κυρίως λόγω των οικονομικών προβλημάτων της, αλλά και της Super League, ωστόσο η UEFA άκουσε τις ιδέες που είχαν, και έκαναν τις απαραίτητες αλλαγές, με κύριο παράδειγμα τη νέα μορφή των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αλλά και τη βελτίωση των ανταμοιβών στις ομάδες που συμμετέχουν σε αυτές.

Παράλληλα, το γεγονός ότι η Μπαρτσελόνα θα μπορέσει να αγωνιστεί στο «Καμπ Νου» κατά τη διάρκεια της League Phase, ενώ έχει φιλοξενήσει παιχνίδι στο «Μονζουίκ», δείχνει τις βελτιωμένες σχέσεις των δύο πλευρών. Θυμίζουμε ότι μία ομάδα δεν μπορεί να αλλάξει έδρα κατά τη διάρκεια της League Phase, ωστόσο η UEFA έκανε μία… εξαίρεση για τους Καταλανούς.

Ένα άλλο στοιχείο προόδου στις σχέσεις είναι ότι στον αγώνα του Champions League ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν, ο Ζοάν Λαπόρτα παρακολούθησε το παιχνίδι μαζί με τον πρόεδρο της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, Αλεξάντερ Τσέφεριν, αλλά και τον πρόεδρο των Παριζιάνων, Νασέρ Ελ Κελαϊφί, ο οποίος αποτελεί και πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συλλόγων (ECA).

Από την άλλη πλευρά, η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει πιστή στο πρότζεκτ της European Super League, και θεωρεί ότι είναι ιδανικό για τα συμφέροντά της και θα βελτιώσει την κατάσταση στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.