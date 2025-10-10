Ο Εμπαπέ στο πλευρό του Γιαμάλ: «Αφήστε τον, είναι μόλις 18…» (vid)
Έναν σύμμαχο βρήκε στο πρόσωπο του Κιλιάν Εμπαπέ ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος συνεχίζει να δέχεται κριτική για τις επιλογές στην προσωπική του ζωή.
Ο Κιλιάν Εμπαπέ, σε συνέντευξή του στο Movistar και την εκπομπή Universo Valdano, υπερασπίστηκε τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο σχολίων για ζητήματα εκτός γηπέδου.
Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας και σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης στάθηκε στο νεαρό της ηλικίας του παίκτη της Μπαρτσελόνα, ζητώντας από τον κόσμο να δείξει κατανόηση και να μην τον κρίνει σκληρά.
Απόσπασμα από όσα είπε ο Εμπαπέ:
«Μπορείτε να δείτε ότι έχει μεγάλο πάθος για το ποδόσφαιρο, και αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να χάσει», ανέφερε αρχικά ο Εμπαπέ, προτού προσθέσει:
«Τα υπόλοιπα είναι η προσωπική του ζωή. Ο κόσμος μιλάει πολύ για την προσωπική του ζωή. Πρέπει να τον αφήσουν ήσυχο.
Πρέπει να αποδεχτούν ότι στο ποδόσφαιρο είναι ένας σπουδαίος παίκτης, αλλά στην πραγματική ζωή, είναι ένα 18χρονο αγόρι.
Σε αυτή την ηλικία, όλοι κάνουν λάθη. Κάνεις πράγματα καλά και κάποια άλλα άσχημα.
Στο τέλος, θα αποκτήσει την εμπειρία. Θα ξέρει τι είναι καλό ή κακό για αυτόν, και στο τέλος, απλά πρέπει να δεις τι κάνει στο γήπεδο. Τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία αν δεν είναι σοβαρά.
Αυτό είναι το μόνο πράγμα. Είναι ένας παίκτης με μεγάλο ταλέντο και ελπίζω να ακολουθήσει το μονοπάτι που θέλει. Του εύχομαι καλή τύχη».
“Se habla mucho de su vida personal pero hay que dejarle en paz”.
📼 Mbappé, sobre Lamine Yamal.
➡️ Este domingo, a las 21:00, en Movistar Plus+ (dial 7).#MbappéMovistarPlus pic.twitter.com/yJllikcA7q
— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 9, 2025
