Τέλος τα… δωρεάν αυτόγραφα για τον Λαμίν Γιαμάλ! (pic)
Την ώρα που ο Λαμίν Γιαμάλ δέχεται σφοδρή κριτική για τις... εξωγηπεδικές δραστηριότητές του, μια ακόμη εμπορική συμφωνία που έχει στα σκαριά σίγουρα δεν θα κάνει περισσότερο χαρούμενους τους φαν του...
- Το χάπι που εκτυπώνει και διορθώνει έλκη ή αιμορραγίες
- Αεροσυνοδός πέθανε λίγο μετά την ασθένεια που ένιωσε σε πτήση - Σάλος με το μήνυμα της εταιρείας
- Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα για covid - «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»
- «Οι δημιουργοί ρίσκαραν τη ζωή τους»: Βραχογραφίες ζώων σε φυσικό μέγεθος ξαναγράφουν την προϊστορία της Αραβικής Ερήμου
Το όνομα Λαμίν Γιαμάλ πλέον δεν περιορίζεται στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, αφού ο νεαρός Ισπανός επιθετικός της Μπαρτσελόνα, εξελίσσεται σε ένα τεράστιο brand name.
Εταιρείες όπως οι Adidas, Beats, Powerade και Konami, τον έχουν ήδη ως κεντρικό πρόσωπο στις διαφημιστικές τους καμπάνιες και τώρα ετοιμάζεται για ακόμη μία εμπορική κίνηση.
Τι λένε στην Ισπανία για τη νέα εμπορική συμφωνία του Γιαμάλ
Lamine Yamal will stop signing autographs for free. The Barça star has received an offer from a company that sells signed sports merchandise, and he intends to accept it, meaning his signature will soon only be available for purchase. @ffpolo, @martinezferran
— barcacentre (@barcacentre) October 17, 2025
«Ο Λαμίν Γιαμάλ θα σταματήσει να υπογράφει αυτόγραφα δωρεάν. Ο αστέρας της Μπαρτσελόνα έχει λάβει προσφορά από μια εταιρεία που πουλά υπογεγραμμένα αθλητικά είδη και σκοπεύει να την αποδεχτεί, πράγμα που σημαίνει ότι η υπογραφή του σύντομα θα είναι διαθέσιμη μόνο προς αγορά», αναφέρουν στην Ισπανία.
- Basket League: Ορίστηκαν οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής
- Νέοι ιδιοκτήτες, ίδιο όνειρο: Οι Λέικερς στήνουν νέα δυναστεία για τον τίτλο
- Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξανά στην κορυφή των πιο ακριβοπληρωμένων – Ο 18χρονος Γιαμάλ «εισβάλλει» στην ελίτ
- Το NFL «πατάει» Ισπανία: Το Μπερναμπέου ανοίγει τις πύλες του στο αμερικανικό όνειρο
- Το ρολόι που άνοιξε τον δρόμο των αθλητικών χορηγιών
- Σωστές μεταγραφές σε… βαπορίσια τιμή με τη σκιά Μπενίτεθ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις