Τέλος τα… δωρεάν αυτόγραφα για τον Λαμίν Γιαμάλ! (pic)

Το όνομα Λαμίν Γιαμάλ πλέον δεν περιορίζεται στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, αφού ο νεαρός Ισπανός επιθετικός της Μπαρτσελόνα, εξελίσσεται σε ένα τεράστιο brand name.

Εταιρείες όπως οι Adidas, Beats, Powerade και Konami, τον έχουν ήδη ως κεντρικό πρόσωπο στις διαφημιστικές τους καμπάνιες και τώρα ετοιμάζεται για ακόμη μία εμπορική κίνηση.

Τι λένε στην Ισπανία για τη νέα εμπορική συμφωνία του Γιαμάλ

Lamine Yamal will stop signing autographs for free. The Barça star has received an offer from a company that sells signed sports merchandise, and he intends to accept it, meaning his signature will soon only be available for purchase. @ffpolo, @martinezferran — barcacentre (@barcacentre) October 17, 2025

«Ο Λαμίν Γιαμάλ θα σταματήσει να υπογράφει αυτόγραφα δωρεάν. Ο αστέρας της Μπαρτσελόνα έχει λάβει προσφορά από μια εταιρεία που πουλά υπογεγραμμένα αθλητικά είδη και σκοπεύει να την αποδεχτεί, πράγμα που σημαίνει ότι η υπογραφή του σύντομα θα είναι διαθέσιμη μόνο προς αγορά», αναφέρουν στην Ισπανία.