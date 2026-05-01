Μητσοτάκης εκτός τόπου και χρόνου – Μήνυμα για την Πρωτομαγιά με… Akyla και αποθέωση κυβερνητικών μέτρων
Το μήνυμα για την εργατική Πρωτομαγιά, μέρα ταυτισμένη με αγώνες και θυσίες, ο Μητσοτάκης συνοδεύει με Akyla και προσπάθεια αντιστροφής της εργασιακής πραγματικότητας
Χωρίς να πει το παραμικρό για το 13ωρο που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις κυβερνητικές δράσεις για τους εργαζόμενους παρουσιάζοντας μία εικόνα… εργασιακού παράδεισου.
Μάλιστα στο μήνυμά του για την Εργατική Πρωτομαγιά, κατάφερε να χωρέσει και τον Akyla που συμμετέχει στη Eurovision.
Ο πρωθυπουργός αποθέωσε τα κυβερνητικά μέτρα μιλώντας για αύξηση του κατώτατου μισθού, μείωση της ανεργίας, μηδενισμός φόρους για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών και επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων.
Μάλιστα θέλοντας προλάβει την κριτική για τις κυβερνητικές πολιτικές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης έσπευσε να τονίσει ότι «σήμερα θα ακούσετε εύκολα συνθήματα και ανεφάρμοστες πολιτικές» προσθέτοντας ότι «εμείς απαντάμε με το έργο μας».
