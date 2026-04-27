Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»

Την ώρα που η πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, βλέποντας είδη πρώτης ανάγκης να τραβούν συνεχώς την… ανηφόρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επέλεξε για μία ακόμη φορά να… αποθεώσει τον εαυτό του και τα μέτρα που ανακοίνωσε πρόσφατα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι μεταξύ του πρωθυπουργού και του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ικανοποιημένος με όσα έχει πράξει η κυβέρνηση για την πάταξη της ακρίβειας, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες βλέπουν να αυξάνεται οι τιμές και να μειώνεται συνεχώς η αγοραστική τους δύναμη.

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει το καλύτερο για να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά, πάντα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών κανόνων» τόνισε ο πρωθυπουργός στον διάλογο που είχε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα.

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να… διαφημίσει και τη μείωση χρέους που έχει επιτευχθεί όπως είπε.

Κατά τα λοιπά, στάθηκε στην επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, κάνοντας λόγο για μία επίσκεψη με ξεχωριστό συμβολισμό με την οποία – όπως είπε – «επανεπιβεβαίωσαμε τους σταθερούς δεσμούς των δύο χωρών».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, μίλησε με τη σειρά του με θερμά λόγια για τη συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας.

«Η στρατηγική μας σχέση αποδεικνύει και η περίφημη ρήτρα συνδρομής», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Τασούλας.