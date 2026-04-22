Ανδρουλάκης: Προεκλογικά τα μέτρα Μητσοτάκη – Βλέπει τους πολίτες ως πελάτες
Πολιτική Γραμματεία 22 Απριλίου 2026, 13:01

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κάποια από τα μέτρα που ανακοίνωσε τα είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ αλλά τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε για λαϊκισμό

Σε συνέντευξή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει μετατρέψει την ακρίβεια σε δημοσιονομικό εργαλείο για να βγάζει έσοδα και να τα κατευθύνει εκεί που θέλει με σκοπό εκλογικά οφέλη, με αφορμή τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πολλά από αυτά τα μέτρα τα είχαμε ήδη προτείνει εμείς και τα είχαν αρνηθεί. Προτείναμε 120 δόσεις για το ιδιωτικό χρέος, ο πρωθυπουργός λέει 72 δόσεις και με όρους.

Θα σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα: ενοίκια. Ήδη δίνει αυτό το ενοίκιο σε κάποιους δικαιούχους, σε ετήσια βάση. Όποιος στηρίζεται, καλό είναι. Όμως, το συγκεκριμένο μέτρο έφερε αποτέλεσμα μειώνοντας τα ενοίκια; Τα ενοίκια αντί να μειώνονται, αυξάνονται».

Το λάδι στο καντήλι της κυβέρνησης τελειώνει

Για το δημογραφικό είχαμε προτείνει αντίστοιχα μέτρα, μας έλεγαν λαϊκιστές. Ο πρωθυπουργός έχει καταλάβει ότι πια το λάδι στο καντήλι τελειώνει. Είναι προεκλογικά μέτρα. Είναι με την πλάτη στον τοίχο. Βλέπει τους πολίτες ως πελάτες.

Έχουν κάνει την ακρίβεια δημοσιονομικό εργαλείο. Παίρνουν από τη μία τσέπη λόγω πληθωρισμού δισεκατομμύρια με το ΦΠΑ και τον ΕΦΚ και επιστρέφουν ένα μικρό κομμάτι με την μορφή προεκλογικών δεσμεύσεων».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για τα κέρδη των τραπεζών.

«Οι τράπεζες έχουν βγάλει φέτος 4,8 δισ. κέρδη. Θα δώσουν μερίσματα 2,8 δισ. Εμείς τι προτείνουμε; Μια έκτακτη εισφορά 8%, που είναι 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, και 8% σε αυτά που θα διανείμουν στους μετόχους τους».

«Από πού προέρχεται το πλεόνασμα; Από το ταμείο ανάκαμψης. Με την σημερινή πολιτική η χώρα θα μπει ξανά σε ύφεση», είπε ο κ. Ανδρουλάκης και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντί να κάνει δημοσιονομική πολιτική κατευθύνει χρήματα εκεί που επιλέγει με σκοπό να αποκομίσει πολιτικά οφέλη.

Η προσπάθεια είναι να μην οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη αυτοί που έστησαν το παρακράτος

Μιλώντας στο OPEN ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών αλλά και στα υπόλοιπα σκάνδαλα από τα οποία συγκλονίζεται η κυβέρνηση.

Σε ερώτηση για τους λόγους που οδήγησαν στην παρακολούθησή του, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «δεν ήθελαν να βγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ». «Η ΝΔ ήθελε το ΠΑΣΟΚ να είναι εταίρος και όχι αντίπαλος».

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολιάζοντας την πρόσκληση που απηύθυνε σε αυτούς που παρακολουθούνταν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη ανέφερε:

Το Predator φτιάχτηκε στο Ισραήλ για να καταπολεμήσει φαινόμενα τρομοκρατίας, τύπου ισλαμικό κράτος. Το έφεραν στη χώρα μας και το χρησιμοποίησαν σε εμάς, στους υπουργούς τους, στους δημοσιογράφους. Σε εμένα έγινε απόπειρα. Εγώ πήγα στη Δικαιοσύνη χωρίς να μου έχουν πάρει τίποτα. Από αυτούς που πήραν αρχεία γιατί δεν πήγαν; Οι μεν υπουργοί δεν θέλουν να τα βάλουν με το σύστημα Μητσοτάκη και ανιψιού. Θυσιάζουν τον όρκο τους μπροστά στην εξουσία.

Υπάρχουν και κάποιες άλλες περιπτώσεις που για προσωπικούς λόγους δεν θέλουν να κάνουν την κίνηση αυτή. Όταν όμως είσαι στην εθνική ασφάλεια, δεν διακυβεύεται η προσωπική σου πορεία διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια».

Κατηγόρησε μάλιστα την κυβέρνηση ότι αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ που λέει ότι πρέπει να ενημερωθεί για τους λόγους παρακολούθησής του, καθώς αυτό θα τους οδηγούσε υπόλογους στη Δικαιοσύνη. «Η προσπάθειά τους είναι να μην οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη αυτοί που έστησαν το παρακράτος».

Διερωτήθηκε για τους δημόσιους εκβιασμούς του απόστρατου Ισραηλινού προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Θα με εκβίαζε ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ λέγοντάς με “Νίξον” και δεν θα του έκανα μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση; Γιατί δεν έκανε ο κ. Μητσοτάκης; Μήπως τον εκβιάζει; Μήπως τον κρατάει ο κ. Ντίλιαν;»

Είμαστε Ουγγαρία;

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι το κόμμα του ασκεί οποιαδήποτε πίεση.

«Έχουν έρθει στη Βουλή δικογραφίες τόσο από την ελληνική όσο και από την ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Εμείς δεν ασκούμε κάποια πίεση, κάνουμε το κοινοβουλευτικό μας καθήκον. Όταν λέει ο Γεωργιάδης ότι θα καταργήσουμε την ευρωπαϊκή εισαγγελία, τι θα γίνουμε Ουγγαρία;

«Αυτοί προσπαθούν να εκβιάσουν», σημείωσε. Σχετικά δε με τους ισχυρισμούς Γεωργιάδη ότι οι κατηγορίες στις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας είναι γελοίες και κρύβουν σκοπιμότητα, ο κ. Ανδρουλάκης διερωτήθηκε για ποιον λόγο δεν επέτρεψε η ΝΔ τους υπόλογους βουλευτές και υπουργούς τους να βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη και να καθαρίσουν το όνομά τους.

«Η 717 και οι ευθύνες του Καραμανλή, ήταν σκοπιμότητες. Γιατί δεν άφησαν να γίνει προανακριτική και να πάει στη δικαιοσύνη. Αφού είναι γελοίο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί έστειλαν τους βουλευτές τους για ύπνο;».

Σε ερώτηση για τα σχόλια του κ. Γεωργιάδη εις βάρος του όπου τον αποκάλεσε «Φαρισαίο και υποκριτή» ο κ. Ανδρουλάκης ήταν ιδιαίτερα επικριτικός λέγοντας ότι κάθε φορά μετράει και η αξιοπιστία του προσώπου που μιλάει.

«Ο κ. Γεωργιάδης λέει πολλά. Είναι απολύτως αναξιόπιστος. Πριν από μερικά χρόνια έλεγε ότι το κόμμα της ΝΔ είναι κόμμα κλεφτών και απατεώνων και τώρα είναι αντιπρόεδρος του κόμματος.

Ήταν αρνητής του Ολοκαυτώματος και τώρα έχει γίνει ο πρέσβης του Νετανιάχου στην Ελλάδα. Τα ορφανά του ΛΑΟΣ είναι σήμερα οι πραίτορες του Μητσοτάκη».

Χαμένη ψήφος η ψήφος σε προσωποπαγή κόμματα, κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα χωρίς πρόγραμμα

Μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης άνοιξε το ζήτημα της κριτικής που του ασκήθηκε για το ταξίδι του στην Ισπανία και τις φωτογραφίες με τον Πέδρο Σάντσεθ κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι προσπάθησε να εξαπατήσει τον ελληνικό λαό καθώς υποστήριξε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε λίγο πολύ έναν τουρκόφιλο πρωθυπουργό.

«Πού βασίζεται αυτό; Στην συμφωνία πώλησης όπλων από μια ισπανική εταιρεία στην Τουρκία. Πότε όμως υπογράφηκε αυτή η συμφωνία; Όταν πρωθυπουργός της Ισπανίας ήταν ο δεξιός Ραχόι. Τέτοιοι απατεώνες είναι».

Σε ερώτημα για το με ποιους θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε τη θέση του κόμματος ότι εάν περάσει έστω με μία ψήφο τη ΝΔ θα υπάρξει κυβέρνηση που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

«Θα επιλέξει ο ελληνικός λαός ποιοι θα υπάρχουν και ποιοι δεν θα υπάρχουν στη Βουλή. Εάν ο λαός στηρίξει κόμματα προσωποπαγή κόμματα, κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα χωρίς πρόγραμμα είναι χαμένη ψήφος».

Πόλεμος στο Ιράν: Ανοδος κόστους από χρώματα μέχρι αεροσκάφη

Ιράν: Αδύνατο το άνοιγμα του Ορμούζ εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ

Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Τον κίνδυνο μιας ευρύτερης οικονομικής και ενεργειακής αναταραχής, εφόσον παραταθεί το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Παραληρηματικές δηλώσεις Βούλτεψη κατά της Κοβέσι με «άρωμα» Τσαουσέσκου
Έχει χαθεί το μέτρο στη Νέα Δημοκρατία… Νέα σφοδρή επίθεση στη Λάουρα Κοβέσι, αυτή τη φορά από τη Σοφία Βούλτεψη. Θα επιθυμούσε γαλλικό «άρωμα» στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι… καθεστώς Τσαουσέσκου.

Αίρεται η ασυλία των 13 του ΟΠΕΚΕΠΕ – Θύματα και απροστάτευτοι δηλώνουν οι εγκαλούμενοι που ζήτησαν την άρση
Στις τοποθετήσεις τους, και οι 13 ζήτησαν από το Σώμα να ψηφίσει θετικά, για να τους δοθεί η δυνατότητα να αποδείξουν την αθωότητά τους, ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, έφτασαν στο σημείο να κουνήσουν και το δάχτυλο στους συναδέλφους τους αλλά και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Για όλα φταίει το «επώνυμο», λέει ο Καραμανλής – Δηλώνει αθώος και επαναλαμβάνει ότι δεν θα πολιτευτεί
Στο επώνυμο της οικογένειας Καραμανλή αποδίδει ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ, Κώστας Αχ. Καραμανλής, το γεγονός ότι ζητείται η διερεύνησή του από την Δικαιοσύνη για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό κακουργήματος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ εντύπωση προκάλεσε η δήλωση ότι «προτάσσει το καθήκον για την πατρίδα από τον επαγγελματισμό της πολιτικής», με νωπές τις μνήμες από την εκλογική του κάθοδο λίγους μήνες μετά την τραγωδία των Τεμπών

ΚΚΕ: Το μέρισμα κοροϊδίας που παρουσίασε ως «επιτυχία» ο Μητσοτάκης δεν αγγίζει στο ελάχιστο το πρόβλημα της ακρίβειας
«Επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά για ποιους 'πιάνουν τόπο οι θυσίες'», τονίζει το ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα περίπου 500 εκατ. ευρώ, ενώ το «ματωμένο» πλεόνασμα άγγιξε τα 4,4 δισ.

Φάμελλος: Υποκριτική και προσβλητική προς την κοινωνία η συμπεριφορά Μητσοτάκη – Τον νοιάζουν μόνο τα υπερκέρδη των καρτέλ
«Όλο το φετινό υπερπλεόνασμα των 3 δισ. να δοθεί τώρα για αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, για μείωση του ΕΦΚ στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει η ΕΕ και στη 13η σύνταξη για όλους», ζητά ο Σωκράτης Φάμελλος

ΠΑΣΟΚ: Ημίμετρα για να βγει από το πολιτικό τέλμα ο Μητσοτάκης
«Οι σημερινές κυβερνητικές εξαγγελίες έρχονται καθυστερημένα και κινούνται στην ίδια αποσπασματική λογική επιδομάτων, που επιστρέφουν μόνο ένα μέρος της αγοραστικής δύναμης που αφαιρείται από τους πολίτες», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Κίνηση στην κεντροαριστερά, νευρικότητα στελεχών εν αναμονή Τσίπρα – Οι κλεφτές ματιές στον Ανδρουλάκη
Άρχισαν τις εμφανίσεις τους τα νέα πρόσωπα της Αμαλίας, ασκήσεις υπομονής για τους εν ενεργεία βουλευτές, αντιπολιτευτική σύμπνοια ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ με το βλέμμα στην επόμενη μέρα

Τρεις τροπολογίες για τις τράπεζες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Τι προβλέπουν
Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τραπεζικές προμήθειες, επιβολή έκτακτης εισφοράς για τις τράπεζες και επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων των συστημικών τραπεζών περιλαμβάνονται σε τρεις τροπολογίες που κατατέθηκαν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα με επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη

Ηλιόπουλος: Το μόνο που δεν ακούσαμε από τους βουλευτές της ΝΔ είναι το «νόμος είναι το δίκιο του αγρότη»
«Σας εκβιάζει κάποιος, που ο κ. Μητσοτάκης δεν θυμόταν το όνομά του - ευτυχώς που δεν τον είπε Μπομπ Μάρλει, τον κ. Ντίλιαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νάσος Ηλιόπουλος

Κουτσούμπας για τις άρσεις ασυλίας: Από τη μία το φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη ο λαός χωρίς εισόδημα
«Η αυτονόητη άρση ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, των βουλευτών και υπουργών της ΝΔ, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, προκειμένου να αναδειχθεί όλη η αλήθεια και να πληρώσουν οι πραγματικοί υπεύθυνοι» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Μητσοτάκης: Ανεπαρκή μέτρα για την ακρίβεια και τους δανειολήπτες – Αποκλειστικά «εισαγόμενη» πάλι η κρίση για τον πρωθυπουργό
Την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και υπό το βάρος της δημοσκοπικής κατρακύλας της ΝΔ αλλά και της σκανδαλολογίας, ανακοίνωσε μέτρα κατώτερα των περιστάσεων, ενώ υποστήριξε για την ανεπάρκεια των μέτρων ότι «κανένα κράτος, όσο ισχυρό και να είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις συνέπειες μιας παγκόσμιας κρίσης»

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Αίρεται η ασυλία των 13 βουλευτών της ΝΔ – Βολές της αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση
Ψηφίστηκαν τα αιτήματα για άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ έπειτα από τις δύο δικογραφίες που διαβιβάστηκαν από την ευρωπαϊκή εισαγγελία αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση

#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς
Ανησυχητική έρευνα του Guardian με ανάλυση του hashtag ToddlerScincare αποκάλυψε εκατοντάδες βίντεο με νήπια και παιδιά κάτω των 13 ετών να διαφημίζουν προϊόντα περιποίησης

Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία
Έπειτα από τρεις μήνες αντιπαράθεσης με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, η Ουκρανία αποκτά πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι ροές πετρελαίου στις δύο χώρες αναμένεται να ξεκινήσουν το πρωί της Πέμπτης.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ
Τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου θα περιμένουν το φινάλε της σεζόν για ν’ αποφασίσουν την παραμονή ή όχι του Άγγλου τεχνικού

ΑΙ και εργασία: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας
Ίσως η AI να μην καταργεί απλώς θέσεις εργασίας, αλλά να αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον τρόπο εργασίας, αυτοματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες και αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση
LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ
LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ για την 4η αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 2.

Κρήτη: Την σκότωσε με όπλο και την μετέφερε με το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο – Σκεπασμένη με χαλί βρέθηκε νεκρή η 43χρονη
Άλλη μια τραγική υπόθεση γυναικοκτονίας αποκαλύπτεται πίσω από την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάτρης μετά από τρεις ημέρες ερευνών.

Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού
Από μικρά μπαλκόνια μέχρι ευρύχωρες βεράντες, κάθε εξωτερικός χώρος μπορεί να γίνει ο αγαπημένος μας στο σπίτι, αρκεί να σχεδιαστεί με φροντίδα και σύμφωνα με τις ανάγκες μας.

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Σταμπουλίδης: Πολύ κοντά ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια
Ο Π. Σταμπουλίδης μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI τόνισε πως τα λιμάνια όταν θα είναι έτοιμα να τεθούν σε διαγωνιστική διαδικασία είναι πολύ σημαντικό να μη μείνουν πίσω από άποψη ανταγωνιστικότητας

«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια
Γράφονται πολλά για παίκτες που «πάνε» και «φεύγουν» από τον Ολυμπιακό, αλλά ο Μπαρτζώκας ξέρει καλά πως η συγκέντρωση όλων πρέπει να είναι στο 100%, τώρα που η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία

Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά
Από τη Σάντρα Νάιτ στην Αντζελίκα Χιούστον και τη Λάρα Φλιν Μπόιλ... Ο Τζακ Νίκολσον θα μείνει για πάντα γνωστός ως ένας από τους πιο ατίθασους άνδρες του Χόλιγουντ.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

