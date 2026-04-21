Σημαντική είδηση:
21.04.2026 | 14:48
Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Επιχειρεί ένα αεροσκάφος
Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση απέτυχε – Πέντε μέτρα για να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους της Λέσβου
Πολιτική Γραμματεία 21 Απριλίου 2026, 14:05

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση απέτυχε – Πέντε μέτρα για να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους της Λέσβου

«Δεν μας έφτανε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φτάσαμε στο σημείο να θρηνούμε την καταστροφή ζωικού κεφαλαίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύσκεψη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, τυροκόμων και παραγωγών της Λέσβου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας του αφθώδους πυρετού και των ελλιπών κυβερνητικών μέτρων που εφαρμόζονται, είχε το μεσημέρι της Τρίτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο δημαρχείο Δυτικής Λέσβου.

«Η παραγωγή και η ανάπτυξη της οικονομίας της Λέσβου στηρίζονται στον πυλώνα της κτηνοτροφίας, από τον οποίο εξαρτώνται περίπου 3.000 οικογένειες. Το νησί έχει ετήσια παραγωγή άνω των 56 εκατ. κιλών αιγοπρόβειου γάλακτος», σημείωσε εισαγωγικά ο κ. Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι «η κατάρρευση των ελεγκτικών μηχανισμών, των μηχανισμών πρόληψης και προστασίας, έχουν οδηγήσει στο σημείο να υφίσταται η Λέσβος μία τεράστια καταστροφή».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε, μάλιστα, ότι ενώ το πρόβλημα του αφθώδους πυρετού ταλανίζει το νησί εδώ και εβδομάδες, δεν έχει δοθεί ακόμη ούτε ένα ευρώ αποζημίωση.

Ανδρουλάκης: Δεν μας έφτανε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ…

Επιπλέον, κατέθεσε μια δέσμη παρεμβάσεων που έχει επεξεργαστεί ο Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως «εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει:

1. Οικονομική στήριξη των παραγωγών με πλήρεις και άμεσες αποζημιώσεις για τις θανατώσεις των ζώων

2. Ενίσχυση της βιοασφάλειας με τη δημιουργία ενιαίου επιχειρησιακού κέντρου στο νησί, που θα ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων

3. Ελεγχόμενη επανεκκίνηση της διακίνησης τυροκομικών προϊόντων υπό αυστηρούς όρους ιχνηλασιμότητας και ελέγχου, ώστε να διατηρηθεί η οικονομική δραστηριότητα χωρίς να αυξηθεί ο κίνδυνος διασποράς

4. Εξέταση εφαρμογής στοχευμένων εμβολιασμών σε ζώνες επιτήρησης, λόγω δυσκολίας έγκαιρης ανίχνευσης της νόσου

5. Οργανωμένη ανασύσταση της παραγωγής με προγράμματα αναπλήρωσης ζωικού κεφαλαίου, προστασία της τοπικής φυλής προβάτου Λέσβου και στήριξη της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι, «δυστυχώς, η κυβέρνηση απέτυχε. Ερχόμαστε σήμερα, ενώ το πρόβλημα έχει επεκταθεί πάρα πολύ, να προτείνουμε κάποια μέτρα για να σώσουμε ό,τι σώζεται και για να στηρίξουμε τους ανθρώπους που πλήττονται».

Παράλληλα, επισήμανε ότι η αδυναμία της κυβέρνησης να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα προβλήματα της κτηνοτροφίας λόγω των ζωονόσων φάνηκε όχι μόνο στη Λέσβο αλλά και στη Θεσσαλία και τη Βόρεια Ελλάδα

«Δεν μας έφτανε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φτάσαμε στο σημείο να θρηνούμε την καταστροφή ζωικού κεφαλαίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

World
ΕΚΤ: Τα σενάρια για τα επιτόκια και η κρίσιμη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου

ΕΚΤ: Τα σενάρια για τα επιτόκια και η κρίσιμη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου

Vita.gr
Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Κόσμος
Ασαφές αν τελικά γίνουν συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Ασαφές αν τελικά γίνουν συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

inWellness
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

inTown
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Βολές Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου άφησε αιχμές για τον Άκη Σκέρτσο και τον ισχυρισμό του ότι οι πελατειακές σχέσεις είναι από συστάσεως του ελληνικού κράτους ο βασικός πυρήνας του εθνικού μας προβλήματος

Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης
Πολιτική 21.04.26

Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης

Την ώρα που η ακρίβεια έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το πλεόνασμα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και προανήγγειλε μέτρα στήριξης από τον πρωθυπουργό

Φάμελλος για 21η Απριλίου: Η Δημοκρατία δεν χαρίζεται – Η ενίσχυσή της είναι διαχρονική ευθύνη όλων μας
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Φάμελλος για 21η Απριλίου: Η Δημοκρατία δεν χαρίζεται – Η ενίσχυσή της είναι διαχρονική ευθύνη όλων μας

«Σήμερα οι σοβαρές απειλές κατά της Δημοκρατίας και της ισονομίας των πολιτών είναι η παραβίαση του Συντάγματος, η βάναυση καταπάτηση του Κράτους Δικαίου, η αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Με τον Στεφάνου του ΑΚΕΛ συναντήθηκε ο Μητσοτάκης – Συζήτησαν για Κυπριακό και Μέση Ανατολή
Διπλωματία 21.04.26

Με τον Στεφάνου του ΑΚΕΛ συναντήθηκε ο Μητσοτάκης – Συζήτησαν για Κυπριακό και Μέση Ανατολή

Με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και η κατάσταση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ συναντήθηκε, χθες, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς […]

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή
Επικαιρότητα 21.04.26

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή

«Σήμερα, η δημοκρατία μας δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση – Οι γκρίνιες στο εσωτερικό και το αίτημα για πρόωρες κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση – Οι γκρίνιες στο εσωτερικό και το αίτημα για πρόωρες κάλπες

Όλο και περισσότεροι είναι οι πολίτες που δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία «βυθίζεται» στα «γαλάζια» σκάνδαλα που δεν έχουν τελειωμό - Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η πρόσφατη, αρνητική για την κυβέρνηση, συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και μία σειρά δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι η ΝΔ βρίσκεται σε αποδρομή

ΣΥΡΙΖΑ για 21η Απριλίου: Καθήκον μας η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών απέναντι σε κάθε περιορισμό τους
Κόμματα 21.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για 21η Απριλίου: Καθήκον μας η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών απέναντι σε κάθε περιορισμό τους

«Το δυνάμωμα της Δημοκρατίας, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, η προάσπιση του Κράτους Δικαίου, ο έλεγχος της αυθαιρεσίας οποιασδήποτε εξουσίας αποτελούν πάντα τον οδηγό για κάθε δημοκρατικό, αριστερό πολίτη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη
Πολιτική 21.04.26

Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη

Ο κ. Τασούλας εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσία του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην ελληνική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη δεν περιορίζεται μόνο στην επιβεβαίωση των ήδη άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά δημιουργεί και προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

Βουλή: Αύριο η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – «Πυρά» αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης και Γεωργιάδη
Επικαιρότητα 21.04.26

Βουλή: Αύριο η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – «Πυρά» αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης και Γεωργιάδη

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ψηφοφορία που θα γίνει αύριο, Τετάρτη, για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τασούλας 21η Απριλίου: Η θλιβερή επέτειος μάς υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη
Πολιτική 21.04.26

Τασούλας 21η Απριλίου: Η θλιβερή επέτειος μάς υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη

«Οφείλουμε πρωτίστως με ενότητα, να διαφυλάσσουμε το πολίτευμά μας, κρατώντας το δημόσιο βίο μακριά από τον διχασμό, που ιστορικά υπήρξε πάντα πρόσφορο έδαφος για την αποδυνάμωση της δημοκρατίας» τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας

Μητσοτάκης για 21η Απριλίου: Στη σκοτεινή επέτειο αντιτάσσουμε τον αισιόδοξο ορίζοντα μιας καλύτερης ζωής για όλους
Επικαιρότητα 21.04.26

Μητσοτάκης για 21η Απριλίου: Στη σκοτεινή επέτειο αντιτάσσουμε τον αισιόδοξο ορίζοντα μιας καλύτερης ζωής για όλους

Με αιχμές επέλεξε να τιμήσει τη μαύρη επέτειο της 21ης Απριλίου 1967 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς ανέφερε πως «τα αγαθά της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού δεν είναι ποτέ αυτονόητα ή δεδομένα. Με τον φτηνό λαϊκισμό του ψέματος και τη δημαγωγία των εύκολων συνθημάτων να αποτελούν τις σύγχρονες απειλές εναντίον τους»

ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας
Επικαιρότητα 21.04.26

ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας

«Η δικτατορία των συνταγματαρχών υπηρέτησε τα συμφέροντα της μεγαλοεργοδοσίας, συνέχισε και ενέτεινε τα νομοθετικά μέτρα σε βάρος του ΚΚΕ, επέβαλε μαζικά διώξεις, προχώρησε σε φυλακίσεις και εξορίες, βασανισμούς και δολοφονίες», τονίζει ο Περισσός

Στο Ηράκλειο ο Κικίλιας: Οι λιμενικοί μας κάνουν τεράστια προσπάθεια για τη διαχείριση των μεταναστατευτικών ροών
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Στο Ηράκλειο ο Κικίλιας: Οι λιμενικοί μας κάνουν τεράστια προσπάθεια για τη διαχείριση των μεταναστατευτικών ροών

Ο Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους λιμενικούς στην Κρήτη για «την τεράστια προσπάθεια που κάνουν υπό αυτές τις αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να προασπίσουν τα θαλάσσια σύνορά μας αλλά και να σώσουν ανθρώπινες ζωές»

Κλίμα γενικού εκνευρισμού στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ – Στο στόχαστρο το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Κλίμα γενικού εκνευρισμού στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ – Στο στόχαστρο το Μαξίμου

Φουντώνουν τα εσωκομματικά πυρά προς το Μαξίμου, με δημόσιες τοποθετήσεις, βολές στους «γαλάζιους διαδρόμους» και επικριτικές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Οι έντονες πιέσεις Μαξίμου (σε προσκήνιο και παρασκήνιο) στους βουλευτές του για τη μείωση των διαφοροποιήσεων στις άρσεις ασυλίας. Οι σχέσεις δυσπιστίας κυβερνητικού κέντρου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας που οξύνονται.

Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί
in Confidential 21.04.26

Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί

Άριστοι στη διαφθορά το αναγνωρίζουν και στελέχη πρώην κυβερνητικά. Και όσο ο Αδωνις περιμένει την Κοβέσι για να την…καθαιρέσει, ο Μητσοτάκης απειλεί ότι μέχρι το 2030 θα διοικεί

Διακομματικό μήνυμα υποστήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο στο Καπιτώλιο
Πολιτική 21.04.26

Διακομματικό μήνυμα υποστήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο στο Καπιτώλιο

Φέτος η επέτειος των 205 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 συμπίπτει με τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, γεγονός που επισημάνθηκε στα πολιτικά μηνύματα των περισσότερων νομοθετών

Η «εβδομάδα Μακρόν» και η αναζήτηση θετικού αφηγήματος για την κυβέρνηση
Διπλωματία 21.04.26

Η «εβδομάδα Μακρόν» και η αναζήτηση θετικού αφηγήματος για την κυβέρνηση

Η επίσκεψη Μακρόν θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου, με την κυβέρνηση να θέλει να προβάλει την ελληνογαλλική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αλλαγής κλίματος.

Το τραύμα Λαζαρίδη παραμένει ανοιχτό
Πολιτική 21.04.26

Το τραύμα Λαζαρίδη παραμένει ανοιχτό

Το μεγάλο πλέον ερώτημα είναι ποιο αλλά και πόσο μεγάλο θα είναι το μέλλον του Μακάριου Λαζαρίδη στη Νέα Δημοκρατία. Η αντίδραση του δεδομένα προκάλεσε οργή στο Μαξίμου, όπως οργή προκάλεσε στον πρώην -πλέον- υπουργό και το άδειασμα που χρεώνει στο Μαξίμου

Συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Δήμων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους
Αυτοδιοίκηση 21.04.26

Συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Δήμων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους

Η στεγαστική αποκατάσταση αλλά και η εξασφάλιση χώρων εργασίας στο επίκεντρο της προσοχής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και Δήμων.

Δήμος Πειραιά: Με επιτυχία τα εγκαίνια της αναδρομικής έκθεσης «1964–2026» του Νίκου Τζιζμετζόγλου
Ταξίδι γνώσης 21.04.26

Δήμος Πειραιά: Με επιτυχία τα εγκαίνια της αναδρομικής έκθεσης «1964–2026» του Νίκου Τζιζμετζόγλου

Από τις γειτονιές της Παλαιάς Κοκκινιάς έως την καταξίωση στους διεθνείς καλλιτεχνικούς κύκλους του ’60 και του ’70, ο αγαπημένος "Τζίζ" των Πειραιωτών παραμένει μια εμβληματική μορφή της τέχνης με πολυετή και αδιάλειπτη προσφορά.

Πυλώνας της ευρωπαϊκής ασφάλειας να γίνει η πολιτική προστασία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αττικής
Ανθεκτικότητα 21.04.26

Πυλώνας της ευρωπαϊκής ασφάλειας να γίνει η πολιτική προστασία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αττικής

Νίκος Χαρδαλιάς από τις Βρυξέλλες: «Η πολιτική προστασία θα πρέπει να αποτελέσει πυλώνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, με έναν ισχυρό και αποτελεσματικό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων».

Σκάνδαλο με escort στο Μιλάνο: VIP πελάτες, ποδοσφαιριστές και σκιές γύρω από τη νυχτερινή ελίτ
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Σκάνδαλο με escort στο Μιλάνο: VIP πελάτες, ποδοσφαιριστές και σκιές γύρω από τη νυχτερινή ελίτ

Εκτεταμένη έρευνα στο Μιλάνο αποκαλύπτει κύκλωμα εκατομμυρίων με εμπλοκή γνωστών προσώπων, πολυτελή πακέτα διασκέδασης και σοβαρές κατηγορίες για εκμετάλλευση και ξέπλυμα χρήματος

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση – Οι γκρίνιες στο εσωτερικό και το αίτημα για πρόωρες κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση – Οι γκρίνιες στο εσωτερικό και το αίτημα για πρόωρες κάλπες

Όλο και περισσότεροι είναι οι πολίτες που δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία «βυθίζεται» στα «γαλάζια» σκάνδαλα που δεν έχουν τελειωμό - Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η πρόσφατη, αρνητική για την κυβέρνηση, συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και μία σειρά δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι η ΝΔ βρίσκεται σε αποδρομή

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

