Νέα Αριστερά: Τα μέτρα ταιριάζουν απόλυτα στο προφίλ της κυβέρνησης ΝΔ – γεμάτα επικοινωνία και από ουσία τίποτα
«Η κυβέρνηση επέλεξε μέτρα περιορισμένης εμβέλειας και καθυστερημένης εφαρμογής», σχολιάζει η Νέα Αριστερά
«Αν κάτι έχουμε μάθει τα τελευταία επτά χρόνια, είναι ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται ελάχιστα για την κοινωνική δικαιοσύνη και τις ανάγκες των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων», σημειώνει η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.
Όπως αναφέρει, «σήμερα ανακοινώθηκε ένα θηριώδες πρωτογενές πλεόνασμα για το 2025 το οποίο διαμορφώνεται στο 4,9% του ΑΕΠ, δηλαδή πάνω από 12 δισ. ευρώ».
«Πώς προκύπτει όμως αυτό το υπερπλεόνασμα;», ρωτά η Νέα Αριστερά, για να επισημάνει πως «η απάντηση βρίσκεται στην ίδια την πολιτική της κυβέρνησης, η οποία μετατρέπει την ακρίβεια σε δημοσιονομική ευκαιρία», ενώ υπογραμμίζει πως «αυτή η αύξηση εσόδων δεν προέρχεται από καλύτερες επιδόσεις στην ανάπτυξη. Το αντίθετο μάλιστα. Προέρχεται από την – κοινωνικά άδικη – έμμεση φορολογία και τη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας».
Παράλληλα, τονίζει, «η ακρίβεια ‘πνίγει’ τα νοικοκυριά. Ο πληθωρισμός τον Μάρτιο διαμορφώθηκε στο 3,9%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα είδη βασικής διαβίωσης. Σε βασικά αγαθά, οι αυξήσεις είναι ακόμη πιο δραματικές: μοσχάρι +20,3%, λαχανικά +8,9%, ενοίκια +7,6%, πετρέλαιο κίνησης +22,8%, βενζίνη +9,3%».
«Μέτρα περιορισμένης εμβέλειας και καθυστερημένης εφαρμογής»
Σε μια τέτοια συγκυρία, σημειώνει χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά, «θα περίμενε κανείς ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της κοινωνίας. Αντί γι’ αυτό, η κυβέρνηση επέλεξε μέτρα περιορισμένης εμβέλειας και καθυστερημένης εφαρμογής:
• »Μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά την ακρίβεια. Καμία αναφορά στο (ούτως ή άλλως προβληματικό) Fuel Pass, ενώ απλώς επεκτείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, που βρίσκεται ήδη στα 2 ευρώ το λίτρο.
• »Μέτρα με περιορισμένη πληθυσμιακή κάλυψη, τα οποία οι πολίτες θα δουν σε έξι μήνες από τώρα, όπως η επιστροφή ενοικίου και η ενίσχυση του έκτακτου επιδόματος για συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία.
• »Μέτρα που ελάχιστα θα βοηθήσουν τις οικογένειες με παιδιά. Γιατί, ας μην κοροϊδευόμαστε, τα 150 ευρώ είναι σταγόνα στον ωκεανό των πραγματικών αναγκών.
• »Μέτρα για τα ληξιπρόθεσμα χρέη και τον εξωδικαστικό συμβιβασμό που περισσότερο δείχνουν ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για ένα νέο κύμα χρεών ως αποτέλεσμα της επερχόμενης κρίσης».
«Την ώρα που η κοινωνία πιέζεται, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική παρέμβαση: ούτε για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, ούτε για το κόστος της ενέργειας, ούτε για την ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων», υπογραμμίζει επίσης.
Τι προτείνει η Νέα Αριστερά
Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι «η οικονομική πολιτική, για να είναι δίκαιη απαιτείται αναδιανομή, ουσιαστική στήριξη των εισοδημάτων και παρεμβάσεις που να αντιμετωπίζουν την ακρίβεια στην πράξη».
Και προτείνει:
• «Μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής.
• »5% ΦΠΑ στα υπόλοιπα τρόφιμα.
• »Μείωση ΕΦΚ στα καύσιμα στα κατώτατα όρια της Ε.Ε.
• »Κατάργηση των φοροαπαλλαγών προς funds και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, που ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ ετησίως.
• »Αύξηση της φορολογίας στα μερίσματα στο 21%.
«Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ταιριάζουν απόλυτα στο προφίλ της κυβέρνησης της ΝΔ: γεμάτα επικοινωνία και από ουσία τίποτα», σημειώνει καταληκτικά η Νέα Αριστερά.
