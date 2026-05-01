Μήνυμα Τσίπρα: Η Πρωτομαγιά σημαίνει αντίσταση, αγώνας, ελπίδα
«Ας κάνουμε τη φετινή Πρωτομαγιά αρχή για μια πορεία δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και εντιμότητας, που έχει ανάγκη η πατρίδα μας» αναφέρει σε ανάρτησή του Αλέξης Τσίπρας και τονίζει ότι Πρωτομαγιά σημαίνει ότι υψώνουν φραγμούς στην υπερεκμετάλλευση και την επισφάλεια
Με μήνυμά του ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζει ότι Πρωτομαγιά σημαίνει αντίσταση, αγώνας, ελπίδα ενώ κάνει αναφορές και στις συγκλονιστικές φωτογραφίες που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας με τους 200 που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944.
«Μέρα μνήμης, αλλά και διεκδίκησης, γιορτής αλλά και αγώνα, η Πρωτομαγιά σημαδεύει τη δύσκολη διαδρομή των εργαζομένων προς την αξιοπρέπεια και τη χειραφέτηση.
Από τη ματωμένη Πρωτομαγιά του Σικάγο μέχρι την Καισαριανή και τους 200 εκτελεσμένους την Πρωτομαγιά του 1944.
Αυτούς που τώρα πια τους έχουμε σε εικόνα, να στέκονται αγέρωχοι απέναντι στα όπλα των Κατακτητών».
Ο κ. Τσίπρας τονίζει ότι «και από τους απεργούς του Μάη του ‘36, μέχρι τους σημερινούς αγώνες, μικρούς και μεγάλους για δικαιοσύνη, το κόκκινο νήμα του αγώνα, της θυσίας και της ελπίδας συνεχίζεται».
Γιατί – όπως λέει – Πρωτομαγιά σημαίνει αντίσταση, αγώνας, ελπίδα.
«Σημαίνει ότι αρνούμαστε οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίζονται σαν αναλώσιμο υλικό και σαν απλή στατιστική.
Ότι υψώνουμε φραγμούς στην υπερεκμετάλλευση και την επισφάλεια.
Και δεν ξεχνάμε ποτέ ότι ανάπτυξη που δεν βάζει στο κέντρο τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, καταλήγει να βλέπουμε τους αριθμούς να ευημερούν και τους ανθρώπους να δυστυχούν».
Ο κ. Τσίπρας καταλήγει σημειώνοντας ότι «ο μόνος τρόπος να τιμήσουμε εκείνες και εκείνους που πάλεψαν πριν από εμάς, ο μόνος τρόπος για να μη μείνει αδικαίωτη η θυσία τους, είναι να μη σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε.
Ας κάνουμε τη φετινή Πρωτομαγιά αρχή για μια πορεία δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και εντιμότητας, που έχει ανάγκη η πατρίδα μας».
Η ανάρτηση Τσίπρα
- Μήνυμα Τσίπρα: Η Πρωτομαγιά σημαίνει αντίσταση, αγώνας, ελπίδα
