Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Η απεργία στα λιμάνια έχει στρέψει σημαντικό μέρος των ταξιδιωτών στις εθνικές οδούς, με αποτέλεσμα η κίνηση να καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη τόσο προς την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα όσο και προς τη Βόρεια Ελλάδα.

Αυξημένη κίνηση στα διόδια της Ελευσίνας

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα στα διόδια της Ελευσίνας, όπου από νωρίς το μεσημέρι σχηματίζονται ουρές οχημάτων τόσο πριν όσο και μετά τους σταθμούς διοδίων. Τα προβλήματα συνεχίζονται μέχρι το ύψος των Μεγάρων.

Παράλληλα δυσχέρεια παρατηρείται και στο κομμάτι από την Κινέττα έως τους Αγίους Θεοδώρους. Καλύτερη είναι η εικόνα στην Αθηνών-Λαμίας όπου η κίνηση διεξάγεται κανονικά πέρα από κάποιες μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Αφιδνών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις από τον Ασπρόπυργο έως την Ελευσίνα, που φτάνουν τα 20 με 25 λεπτά. Αντίστοιχα, στην εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από 10 έως 15 λεπτά.

Λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6.00 το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου μέχρι τις 6.00 το πρωί σήμερα 50.069 οχήματα έχουν περάσει τα διόδια προς Κόρινθο και 37.758 προς Λαμία.

Γεμάτα τα λεωφορεία στα ΚΤΕΛ Κηφισού

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση και στα ΚΤΕΛ Κηφισού, όπου από χθες καταγράφεται μεγάλη προσέλευση ταξιδιωτών. Η πληρότητα των δρομολογίων παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, με τις εταιρείες να ενισχύουν το πρόγραμμα των αναχωρήσεων με έκτακτα δρομολόγια, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δημοφιλέστεροι προορισμοί είναι η Αιτωλοακαρνανία, η Αχαΐα και η Μεσσηνία, με την Πελοπόννησο να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των εκδρομέων.

Χαρακτηριστικό της αυξημένης κίνησης είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με εργαζομένους στα πρακτορεία, η ζήτηση για ορισμένους προορισμούς ξεπερνά ακόμη και εκείνη της πασχαλινής περιόδου. Ενδεικτικά, δρομολόγια όπως αυτό για την Πρέβεζα αναχώρησαν πλήρη, με αποτέλεσμα αρκετοί επιβάτες να χρειαστεί να περιμένουν το επόμενο διαθέσιμο λεωφορείο.

Αυξημένη κίνηση και στα διόδια Μαλγάρων

Ανοδική πορεία παρουσιάζει από το πρωί και η κίνηση στα διόδια Μαλγάρων, αν και μέχρι τις 10:00 η κυκλοφορία ήταν περιορισμένη. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες παρατηρείται σημαντική αύξηση της ροής των οχημάτων, καθώς ολοένα και περισσότεροι εκδρομείς αναχωρούν από τη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, λόγω της αυξημένης προσέλευσης, χρειάστηκε να ανοίξουν προσωρινά και οι εννέα λωρίδες κυκλοφορίας προς το ρεύμα εξόδου για διάστημα δύο έως τριών λεπτών, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Νωρίτερα είχαν σχηματιστεί ουρές που έφτασαν τα 200 έως 300 μέτρα.

Στην κατεύθυνση εισόδου η κατάσταση παραμένει ομαλή, αν και κατά διαστήματα καταγράφονται μικρές ουρές, μήκους περίπου 100 μέτρων.

Αντίθετα, στο ανατολικό μέτωπο, και συγκεκριμένα στον άξονα Θεσσαλονίκης–Μουδανιών, η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς προβλήματα, χωρίς να παρατηρείται αυξημένος φόρτος.