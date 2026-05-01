Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς – Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς
Ελλάδα 01 Μαΐου 2026, 13:20

Ουρές οχημάτων και καθυστερήσεις στις Εθνικές Οδούς

Η εκδίκηση της γύρης: Όταν ο καιρός τρελαίνεται, οι αλλεργίες ξεσπούν

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Η απεργία στα λιμάνια έχει στρέψει σημαντικό μέρος των ταξιδιωτών στις εθνικές οδούς, με αποτέλεσμα η κίνηση να καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη τόσο προς την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα όσο και προς τη Βόρεια Ελλάδα.

Αυξημένη κίνηση στα διόδια της Ελευσίνας

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα στα διόδια της Ελευσίνας, όπου από νωρίς το μεσημέρι σχηματίζονται ουρές οχημάτων τόσο πριν όσο και μετά τους σταθμούς διοδίων. Τα προβλήματα συνεχίζονται μέχρι το ύψος των Μεγάρων.

Παράλληλα δυσχέρεια παρατηρείται και στο κομμάτι από την Κινέττα έως τους Αγίους Θεοδώρους. Καλύτερη είναι η εικόνα στην Αθηνών-Λαμίας όπου η κίνηση διεξάγεται κανονικά πέρα από κάποιες μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Αφιδνών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις από τον Ασπρόπυργο έως την Ελευσίνα, που φτάνουν τα 20 με 25 λεπτά. Αντίστοιχα, στην εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από 10 έως 15 λεπτά.

Λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6.00 το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου μέχρι τις 6.00 το πρωί σήμερα 50.069 οχήματα έχουν περάσει τα διόδια προς Κόρινθο και 37.758 προς Λαμία.

Γεμάτα τα λεωφορεία στα ΚΤΕΛ Κηφισού

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση και στα ΚΤΕΛ Κηφισού, όπου από χθες καταγράφεται μεγάλη προσέλευση ταξιδιωτών. Η πληρότητα των δρομολογίων παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, με τις εταιρείες να ενισχύουν το πρόγραμμα των αναχωρήσεων με έκτακτα δρομολόγια, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δημοφιλέστεροι προορισμοί είναι η Αιτωλοακαρνανία, η Αχαΐα και η Μεσσηνία, με την Πελοπόννησο να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των εκδρομέων.

Χαρακτηριστικό της αυξημένης κίνησης είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με εργαζομένους στα πρακτορεία, η ζήτηση για ορισμένους προορισμούς ξεπερνά ακόμη και εκείνη της πασχαλινής περιόδου. Ενδεικτικά, δρομολόγια όπως αυτό για την Πρέβεζα αναχώρησαν πλήρη, με αποτέλεσμα αρκετοί επιβάτες να χρειαστεί να περιμένουν το επόμενο διαθέσιμο λεωφορείο.

Αυξημένη κίνηση και στα διόδια Μαλγάρων

Ανοδική πορεία παρουσιάζει από το πρωί και η κίνηση στα διόδια Μαλγάρων, αν και μέχρι τις 10:00 η κυκλοφορία ήταν περιορισμένη. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες παρατηρείται σημαντική αύξηση της ροής των οχημάτων, καθώς ολοένα και περισσότεροι εκδρομείς αναχωρούν από τη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, λόγω της αυξημένης προσέλευσης, χρειάστηκε να ανοίξουν προσωρινά και οι εννέα λωρίδες κυκλοφορίας προς το ρεύμα εξόδου για διάστημα δύο έως τριών λεπτών, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Νωρίτερα είχαν σχηματιστεί ουρές που έφτασαν τα 200 έως 300 μέτρα.

Στην κατεύθυνση εισόδου η κατάσταση παραμένει ομαλή, αν και κατά διαστήματα καταγράφονται μικρές ουρές, μήκους περίπου 100 μέτρων.

Αντίθετα, στο ανατολικό μέτωπο, και συγκεκριμένα στον άξονα Θεσσαλονίκης–Μουδανιών, η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς προβλήματα, χωρίς να παρατηρείται αυξημένος φόρτος.

Xρηματιστήριο Αθηνών
MSCI: Νέα δεδομένα – Όλες οι μετοχές του Standard Greece στους δείκτες της Ευρώπης

Vita.gr
Η εκδίκηση της γύρης: Όταν ο καιρός τρελαίνεται, οι αλλεργίες ξεσπούν

Επικαιρότητα
Στασιμότητα στις συνομιλίες – Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ιράν

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Ηγουμενίτσα: Μισός τόνος υδροπονικής κάνναβης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από το ελληνικό FBI
Στην Ηγουμενίτσα 01.05.26

Συνελήφθη ο 50χρονος οδηγός νταλίκας που μετέφερε το παράνομο φορτίο - Τις ελληνικές αρχές είχαν ενημερώσει βουλγαρικές υπηρεσίες για φορτηγά που ενδέχεται να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών

Σύνταξη
Πλήθος κόσμου στις συγκεντρώσεις τίμησε την Εργατική Πρωτομαγιά – «Τη φλόγα του αγώνα κρατάμε ζωντανή»
Απεργία 01.05.26 Upd: 13:50

Σειρά συγκεντρώσεων και δράσεων πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας και του Πειραιά, με τη συμμετοχή των βασικών συνδικαλιστικών φορέων της χώρας

Σύνταξη
Πρωτομαγιά: Η πρώτη κατάθεση στεφάνων στο Σκοπευτήριο Καισαριανής από συνδικάτα και φορείς
Τίμησαν τη μνήμη 01.05.26

Η εκδήλωση έκλεισε με όλους τους παρευρισκόμενους να τηρούν ενός λεπτού σιγή, τιμώντας τους 200 που βάδισαν προς το εκτελεστικό απόσπασμα με το κεφάλι ψηλά

Σύνταξη
Πρωτομαγιά: Ο διπλός συμβολισμός της – Από τη γιορτή της φύσης στους εργατικούς αγώνες
Τα λαϊκά έθιμα 01.05.26

Όλα άλλαξαν στους εορτασμούς για την Πρωτομαγιά τον Μάιο του 1886, όταν βάφτηκαν στο αίμα οι εργατικές διαδηλώσεις του Σικάγου, βασική διεκδίκηση των οποίων ήταν η θέσπιση του οκταώρου

Σύνταξη
Η Βόρεια Εύβοια απλώνει θαλάσσιο τείχος μήκους 10 χιλιομέτρων για τις μωβ μέδουσες – Αναμένεται έξαρση
Αναμένεται έξαρση 01.05.26

Πέρυσι το καλοκαίρι προκάλεσαν πλήγμα στον τουρισμό της πολύπαθης Βόρειας Εύβοιας ενώ στις 27 Απριλίου εκατοντάδες μωβ μέδουσες εντοπίστηκαν στον Βόρειο Ευβοϊκό - Η Στερεά Ελλάδα είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που οργανώνεται απέναντι στο φαινόμενο- Τι είναι τα πλωτά φράγματα για τις μωβ μέδουσες και γιατί αναμένεται έξαρση φέτος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ψηφιοποίηση στην Ελλάδα: Στο σπίτι το τερματίζουμε, στις επιχειρήσεις διστάζουμε
Έκθεση Εurostat 01.05.26

Ανάμικτη είναι η εικόνα της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση. Είμαστε ξεφτέρια στη χρήση ΑΙ στην ιδιωτική μας ζωή, όμως είμαστε ουραγοί στην ψηφιακή ένταση των επιχειρήσεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για την Εργατική Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Ελλάδα 01.05.26

Σειρά συγκεντρώσεων έχουν προγραμματιστεί σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας και του Πειραιά, με τη συμμετοχή των βασικών συνδικαλιστικών φορέων της χώρας για την εργατική Πρωτομαγιά

Σύνταξη
Σκιάθος: Το σεισμικό παρελθόν προβληματίζει τους σεισμολόγους
Ανησυχία 01.05.26

Τα 4,7 και 4,9 ρίχτερ μέσα σε διάστημα δύο ωρών την περασμένη Τετάρτη συνεχίζουν να απασχολούν τους επιστήμονες - Η ακτινογραφία του σεισμού στη Σκιάθο από τέσσερις σεισμολόγους

Κατερίνα Ροββά
Ηγουμενίτσα: Μισός τόνος υδροπονικής κάνναβης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από το ελληνικό FBI
Στην Ηγουμενίτσα 01.05.26

Συνελήφθη ο 50χρονος οδηγός νταλίκας που μετέφερε το παράνομο φορτίο - Τις ελληνικές αρχές είχαν ενημερώσει βουλγαρικές υπηρεσίες για φορτηγά που ενδέχεται να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών

Σύνταξη
Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Κάλεσμα σύγκλισης στα αριστερά του Κέντρου – Μεταρρύθμιση και ρήξη
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

Το βράδυ στη δημοσιότητα το κείμενο πολιτικών θέσεων για την κυβερνώσα Αριστερά, σύγκλιση Αριστεράς, Σοσιαλδημοκρατίας και Οικολογίας.

Σωτήρης Μπολάκης
«H Μελάνια Τραμπ έτοιμη για κατασκοπία» – Φόρεσε τα γυαλιά ηλίου Meta της Ray-Ban
Σε βλέπω 01.05.26

«Αν τα χριστουγεννιάτικα στολίδια στον Λευκό Οίκο της Μελάνια Τραμπ έμοιαζαν με δυστοπικό εφιάλτη, τι έχετε να πείτε για τις φωτογραφίες της με τα κατασκοπικά γυαλιά ηλίου;» σχολιάζει η Kathleen Walsh στο The Cut.

Έφη Αλεβίζου
Eurostat: Στην κορυφή του κινδύνου φτώχειας η Ελλάδα – Ο πληθωρισμός γονατίζει τα νοικοκυριά στην ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 01.05.26

Πάνω από ένας στους τέσσερις διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, η οποία - σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2025 - είναι δεύτερη στην ΕΕ πίσω από τη Βουλγαρία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
A Prime Minister Who Exists To Cater To Private Interests
English edition 01.05.26

The Prime Minister's presence at the inauguration of a private university financed by the CVC fund simply confirms that the only thing this government knows how to do is cater to private interests.

Panagiotis Sotiris
Κούζμα για ΣΕΦ: «Απίστευτο κοινό» – Η «ερυθρόλευκη» ανάρτηση του Αμερικανού NBAer (vid, pic)
Euroleague 01.05.26

Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, Κάιλ Κούζμα, εντυπωσιάστηκε με την ατμόσφαιρα του κόσμου του Ολυμπιακού - «Πρέπει να παίξω εδώ», η ανάρτηση του Αμερικανού φόργουορντ.

Σύνταξη
Φάμελλος για εργατική Πρωτομαγιά: «Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας»
Επικαιρότητα 01.05.26

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, συμμετείχε στην κινητοποίηση για την εργατική Πρωτομαγιά τονίζοντας ότι «μόνο με τη συμμετοχή σε αγωνιστικά και δυνατά συνδικάτα προχωράει ο κόσμος»

Σύνταξη
Μητσοτάκης εκτός τόπου και χρόνου – Μήνυμα για την Πρωτομαγιά με… Akyla και αποθέωση κυβερνητικών μέτρων
Πολιτική 01.05.26

Το μήνυμα για την εργατική Πρωτομαγιά, μέρα ταυτισμένη με αγώνες και θυσίες, ο Μητσοτάκης συνοδεύει με Akyla και προσπάθεια αντιστροφής της εργασιακής πραγματικότητας

Σύνταξη
Δυσαρεστημένοι με Λευκό Οίκο οι σύμμαχοι: Ξεμένουν από όπλα λόγω του πολέμου στο Ιράν
Μπούμερανγκ 01.05.26

Η Εσθονία και άλλες χώρες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στην άμυνά τους, καθώς βασικά όπλα που έχουν παραγγείξει από τις ΗΠΑ θα αργήσουν να παραλειφθούν.

Σύνταξη
Νέα αποχώρηση του Γιασικεβίτσιους από συνέντευξη Τύπου – Η ερώτηση που τον εξόργισε (vid)
Euroleague 01.05.26

Απότομα έληξε η συνέντευξη Τύπου του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά το Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις 86-74, όταν ο Λιθουανός τεχνικός έκανε λόγο για έλλειψη σεβασμού μετά από ερώτηση που δέχθηκε.

Σύνταξη
Βαρουφάκης: Η χώρα δεν είναι βιώσιμη – Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τον Όρμπαν, παίρνει το χρυσό σε διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό
Interview 01.05.26

Ο Γιάννης Βαρουφάκης αποδομεί τις υποτιθέμενες επιτυχίες της κυβέρνησης στην οικονομία. Μιλά για μη βιώσιμη χώρα και για τη «νόμιμη διαφθορά» που κρύβεται πίσω από τον «ενεργειακό λαϊκισμό» της κυβέρνησης. Απαντά στα επικριτικά σχόλια του Τσίπρα, μιλώντας για τοξικά ψέματα εναντίον του. Ο Μητσοτάκης αν και στον Ορμπανισμό παίρνει χρυσό, μένει στο απυρόβλητο, επειδή είναι ο απόλυτος «yes man», σημειώνει. Λάβρος στο θέμα των υποκλοπών, λέει ότι σε οποιαδήποτε κανονική χώρα ο Μητσοτάκης θα είχε παραιτηθεί. Απόδειξη της εργαλειοποίησης και του διασυρμού της δικαιοσύνης, τονίζει, και ό,τι συνέβη μετά την δήλωσή του για τα ναρκωτικά που διαστρεβλώθηκε.

Σύνταξη
Μήνυμα Τσίπρα: Η Πρωτομαγιά σημαίνει αντίσταση, αγώνας, ελπίδα
Πολιτική 01.05.26

«Ας κάνουμε τη φετινή Πρωτομαγιά αρχή για μια πορεία δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και εντιμότητας, που έχει ανάγκη η πατρίδα μας» αναφέρει σε ανάρτησή του Αλέξης Τσίπρας και τονίζει ότι Πρωτομαγιά σημαίνει ότι υψώνουν φραγμούς στην υπερεκμετάλλευση και την επισφάλεια 

Σύνταξη
Ο Μάικλ Τζάκσον, ο Τζέφρι Έπσταϊν και ένας στρατός από τρολ στο πλευρό του «Βασιλιά της Ποπ»
«Χειρότερος από τον Έπσταϊν» 01.05.26

Η κυκλοφορία του Michael, μιας ταινίας για τη ζωή και την πορεία του Μάικλ Τζάκσον, έφερε ξανά στο προσκήνιο του ντοκιμαντέρ Leaving Neverland του 2019. Και έβαλε τον σκηνοθέτη του Νταν Ριντ σε μπελάδες

Φροίξος Φυντανίδης
Μέση Ανατολή: Ποιες χώρες θα υποφέρουν περισσότερο από το πετρελαϊκό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος
Διεθνής Οικονομία 01.05.26

Οι τιμές της ενέργειας προβλέπεται να αυξηθούν κατά 24% φέτος, στο υψηλότερο επίπεδό τους από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί σοβαρό σοκ στις παγκόσμιες αγορές βασικών προϊόντων

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

